Iván Ania, entrenador del Córdoba CF, antes de recibir al Almería: "Hay que creer en este equipo"

Convertir la tensión, o ansiedad, en impulso. Ese es el propósito del Córdoba CF de cara a su quinta semana de campaña. Le sobra lo primero, quiere adquirir lo segundo y, en mitad de otro turbulento arranque de temporada, los de Iván Ania ya solo piensan en, al igual que en cursos pasados, encontrar ese punto de inflexión que eche definitivamente a andar la maquinaria. Y este sábado, en El Arcángel, llega otra oportunidad -en forma de derbi- para buscarlo: ante un clásico como el Almería, a partir de las 21.00 horas.

«Si echamos la vista atrás, del 86 en adelante hemos encajado muchos goles, en tres partidos que teníamos empatados. Estamos cerca de poder conseguir algo más, pero no podemos conceder al rival lo que estamos concediendo. De no haber perdido, estaríamos hablando de seis puntos y cero derrotas. El análisis de la mayoría de la gente se hace en función del resultado. En ese tramo tenemos que mejorar», señaló el preparador blanquiverde tras la sesión de trabajo de este viernes.

El Almería, una prueba de nivel

Necesario parece a la hora de hacer frente a un rival, además, que en esta época reciente no está siendo especialmente accesible para la parroquia cordobesista. De hecho, desde el regreso al fútbol profesional la colecta no asciende a más de un empate y tres derrotas… «No miramos mucho atrás a otras temporadas. Ellos son distintos, mantienen algún jugador... Nosotros tenemos una plantilla muy renovada. Me sirve más de referencia el partido de pretemporada, aunque sabemos lo que son. Sabemos que habrá momentos en los que posiblemente se impongan a nosotros, porque es un equipo propositivo, que quiere el balón, con mucha calidad. Intentar que no puedan llevar el balón a los de arriba», indicó.

«Ellos tienen mucho potencial, no solo arriba, en todas sus líneas. Es una de las plantillas más potentes de la categoría. Por las declaraciones del míster, recuperan a Sergio Arribas. Está claro que tenemos que anular a sus jugadores diferenciales. Puedes estar anulándoles y, en un detalle, decidir un partido. Nos obligarán a estar muy concentrados e ir ajustados a la presión. Incluso yendo bien, son capaces de eliminarte. Nos van a exigir muchísimo en lo defensivo», avanzó.

Iván Ania, entrenador del Córdoba CF, conduce el esférico antes de una dinámica del entrenamiento del pasado miércoles. / Chencho Martínez

Ganar en «confianza»

Otro de los aspectos clave resaltados por el técnico, más allá de cualquier otro ámbito, se ubicó en torno a una parcela concreta: la «confianza». Un elemento del que asegura que, a día de hoy, tiene un peso específico tanto en su propia plantilla como en el fútbol en general. «En la charla postpartido cuando vinimos de Sabadell, reforcé. Hay que creer en este equipo, en lo que se hace. Hice un símil con mis cuatro temporadas aquí. En el primer año empezamos igual y ascendimos. En el segundo, acabamos con salvación holgada. El año pasado quedamos novenos y llevábamos un punto más a estas alturas. Hay que estar tranquilos. Vamos a quedar donde nuestra confianza y ambición, nos lleve», manifestó.

También lo llevó a lo individual… «Hay jugadores que son unos con confianza y otros sin ella. Cuando tienen, se atreven; cuando no, parece que el pie se les encoge. Dentro del propio partido, el resultado la da o la quita. La confianza es importantísima en el fútbol. El jugador que es mentalmente fuerte y que todas esas situaciones, a lo mejor negativas, no le afectan, puede crecer. El tema mental es un pilar, tan importante como lo técnico, lo táctico y lo físico», aseguró.

«La plantilla está bien. Hemos hecho tres sesiones, estoy muy contento por cómo han ido, he visto al equipo concentrado, muy responsabilizado de lo que tenemos que hacer. De este último entrenamiento, me voy con la sensación de que estamos para competir», afirmó.

Novedades en la enfermería

En cuanto a la parcela médica, contará el asturiano con buenas nuevas en la lista: el alta de Víctor Sánchez. No estará aún, eso sí, Salim El Jebari, si bien ya cerca de incorporarse definitivamente a la dinámica habitual del equipo. «El Jebari participa en muchas cosas con el grupo pero todavía no está disponible para ser uno más en convocatoria. Víctor Sánchez sí, ya entra en convocatoria. Los demás, seguimos con las mismas bajas, junto a Nélson, que no puede participar por contrato», confesó.