El Córdoba CF, a encender la maquinaria en el derbi ante el Almería

El Córdoba CF es un diésel. Ha quedado claro. Le cuesta arrancar, en ocasiones tarda demasiado en carburar y, como cualquier motor, también acusa las exigencias de un mercado cada vez más inflado y encarecido. Tres puntos de doce posibles hasta la fecha sostienen el símil de los de Iván Ania, actualmente instalados en un inicio de curso algo nervioso, aunque dentro del vestuario, según afirman los protagonistas, existe una certeza: ya han pasado por esto en las tres campañas anteriores y, en todas ellas, terminaron dando con la tecla para salir del agujero.

No por nada se dice que, en pleno ojo del huracán, puede encontrarse el punto de mayor calma de la tormenta. Esa es también la lectura que hacen en clave blanquiverde, con la intención de convertir la paciencia y la confianza en combustible para cambiar el rumbo. El derbi de este sábado ante el Almería, con El Arcángel como escenario, de hecho, se antoja una oportunidad lícita para ello, un duelo que desde la entidad conciben como el espacio idóneo para poner en marcha definitivamente toda la maquinaria.

Y con un interesante añadido: será el segundo derbi autonómico para el bloque califal en lo que va de curso (sábado, 21.00 horas).

Echar a funcionar

Alicientes hay a montones. Desde romper la inercia, reconciliar sensaciones, dar un golpe sobre la mesa -otro- ante un candidato al ascenso, nivelar el histórico reciente ante los almerienses o, simplemente, regalar el segundo triunfo de la temporada al cordobesismo. «He visto al equipo concentrado, muy responsabilizado de lo que teníamos que hacer», afirmaba el propio Ania en vísperas del pleito, sintetizando toda esa amalgama de estímulos en la comanda que ha encargado a sus pupilos.

La trayectoria, ciertamente, no respalda tanto esa empresa. De quemarse con su propio incendio ante el Sabadell en la Nova Creu Alta (3-2) llegan precisamente los pupilos del asturiano -una cita en la que afirmó que les «faltó fútbol»-, quienes ya se han dejado tres puntos por el camino en forma de empates que se acabaron desvaneciendo a última hora. Pasó en el debut en Burgos y también en el revés frente al Granada.

La traducción inmediata es abordar la quinta jornada del campeonato en zona de descenso. O lo que es lo mismo: presentar alguna necesidad más de la cuenta -dentro de que todavía es temprano- a la hora de hacer frente a un rival que poco perdonará como el Almería.

Carece de presentación la plantilla dirigida este curso por García Pimienta, donde la constelación de nombres propios de la categoría abrumaría hasta al más pintado. Es más, para el duelo, recupera a su estrella: el canterano madridista Sergio Arribas. Igualmente, viaja Thalys, tras cumplir los cuatro partidos de sanción que tenía pendientes, así como otras tantas figuras de la talla de Cipenga, Vesga, Embarba, Melamed o Baptistao.

Seis puntos de 12 posibles, eso sí, son su recuento actual en el casillero, tras estrenarse con triunfo ante el Eldense, caer frente a dos recién ascendidos como Tenerife y Sabadell y, hace apenas una semana, reponerse con una importante victoria ante el Cádiz en el UD Almería Stadium. Así que llegará con la idea de hacer olvidar ese par de traspiés y a su vez mantener la línea en lo que a duelos autonómicos se refiere…

Lance de un entrenamiento de esta semana en la Ciudad Deportiva. / Chencho Martínez

La enfermería se mueve

Por su parte, un ligero alivio en forma de alta médica tendrá el Córdoba CF de cara al duelo andaluz, donde vuelve Víctor Sánchez.

Y se presume que el punta sevillano podría ser el primero de una secuencia de movimientos en los planes del técnico ovetense.

No se esperan, al menos, en portería, donde sí apunta a continuidad de Guilherme Fernandes, pese al error grosero al inicio del duelo en Sabadell. Por la derecha, también tiene papeles para continuar Budesca, mientras que en el eje podría darse el regreso de Juan Gutiérrez, como compañía de Alves y con Dani Tasende asentado por la izquierda.

La tripleta en mediocampo, por otra parte, difícilmente sufrirá permutas. Y eso que no atraviesa su mejor momento, aunque parece que la sociedad formada por Isma Ruiz, Eder y Diarra, por lo pronto, sigue siendo una de las armas más fiables para Iván Ania. Algo podría decir, quizá, Adnane Ghailan en esa conversación, aunque deberá bregar para ello…

Tampoco habrá mucha historia en las bandas, con Diego Bri por el carril zurdo y Carracedo en la derecha. Sí puede haber agitación en la delantera, eso sí, donde el propio Víctor, tras dos semanas entre algodones, podría asumir el puesto en detrimento de un Diego Percan que tampoco ha dejado malas sensaciones durante su ausencia.