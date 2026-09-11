Córdoba CF-Almería: horario y dónde ver por televisión el partido de LaLiga Hypermotion

El Córdoba CF se lanza a por su quinta prueba del campeonato. Los de Iván Ania disputan este sábado, a partir de las 21.00 horas en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, la jornada cinco de LaLiga Hypermotion 2026-2027, con una prueba de nivel -y de rivalidad autonómica- frente al Almería. Y ante ellos quieren romper la mala racha los de blanquiverde, que vienen de dos derrotas consecutivas.

¿Cómo y dónde ver el partido?

El encuentro, retransmitido como de costumbre por el canal LaLiga Hypermotion TV, podrá seguirse en directo a través de varias de las plataformas y operadores que cuentan con los derechos televisivos de la competición. Entre las principales opciones se encuentran Movistar Plus+ y DAZN, que ofrecerán la señal en directo del partido a sus abonados. Los aficionados también dispondrán de otras alternativas para ver en directo el choque y no perderse ningún detalle del encuentro.

El partido también podrá seguirse a través de operadores como Orange, Vodafone, Finetwork y Telecable, así como mediante Amazon Prime Video, lo que amplía las opciones disponibles para disfrutar en directo de uno de los encuentros de la jornada. La disponibilidad de la señal estará condicionada por el operador contratado y las condiciones del servicio. Asimismo, el grupo MásMóvil ofrecerá el encuentro a través de sus distintas marcas, entre ellas Yoigo, Euskaltel, R y Virgin Telco.

En el ámbito local, PTV Telecom también ofrecerá el partido a través de Zapi, su plataforma de televisión, que requiere de suscripción para poder acceder al contenido.

Lance de un entrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva de esta semana. / Chencho Martínez

El segundo derbi

En lo deportivo, el cruce entre blanquiverdes y rojiblancos supondrá el segundo duelo andaluz para el Córdoba CF, que justo en su última aparición por El Arcángel no logró puntuar -remontada incluida- ante el Granada. Apenas tres de los primeros 12 puntos en juego del campeonato han ido a parar al casillero de los de Iván Ania, que quieren frenar la efervescencia del Almería con otra victoria de postín, como aquella ante el Girona de la segunda jornada.

Por su parte, los de García Pimienta llegan al alza. No está siendo tampoco un inicio de Liga exento de complicaciones para el potente combinado indálico, con dos derrotas en cuatro jornadas, aunque viene reforzado por su pasada victoria en el también duelo vecinal ante el Cádiz (3-2) y a buen seguro querrá ahora afianzar sensaciones frente al propio conjunto cordobesista.