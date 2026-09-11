Actualidad blanquiverde
Córdoba CF-Almería: Fuentes Molina, árbitro del partido
El colegiado valenciano dirigirá el quinto encuentro de la temporada para los blanquiverdes, con los que registra una victoria, dos empates y una derrota
El árbitro valenciano Andrés Fuentes Molina (Valencia, 1990), perteneciente al colegio valenciano, ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir el quinto encuentro de la temporada 2026-2027 para el Córdoba CF, que se celebrará el próximo sábado ante el Almería en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (21.00 horas). Será la tercera prueba de la campaña regular para los de Iván Ania en su feudo, también el segundo derbi andaluz hasta la fecha.
Su expediente
El colegiado valenciano, de 36 años, cuenta con un expediente destacable a sus espaldas, habiendo ejercido de forma ininterrumpida durante las últimas siete temporadas, una bajo el extinto formato de Segunda División B, una más en Primera RFEF y otras cinco, las más recientes, en lo que ahora se conoce como LaLiga Hypermotion. En ese saldo, ha dirigido un total de 108 partidos, con un registro de 538 tarjetas amarillas señaladas -promedio de 4,98 por partido- y 34 rojas -0,31-. Asimismo, hasta la fecha suma un total de 45 triunfos locales en el expediente, como contraste de 31 empates y 32 victorias visitantes.
La del sábado tampoco será la primera ocasión en la que Fuentes Molina arbitre al Córdoba CF, con el que ya ha coincidido en otras cuatro ocasiones. El balance resultante deja una victoria, dos empates y una derrota para los blanquiverdes. También sabe lo que es dirigir al Almería, junto al que registra cuatro triunfos y solo un revés.
En el VAR estará el barcelonés Rubén Ávalos Barrera, de 38 años.
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