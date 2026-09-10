García Pimienta prevé un "reto mayúsculo" ante el Córdoba CF: "No debemos mostrar una cara diferente fuera"

La UD Almería llegará al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel con la intención de dar un salto clasificatorio. El entrenador rojiblanco, García Pimienta, compareció este jueves es ante los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar el choque que enfrentará a su equipo contra el Córdoba CF en El Arcángel, en un choque que considera exigente a partes iguales por el escenario y por la propuesta del rival.

El regreso del pichichi

El técnico catalán arrancó su comparecencia celebrando las buenas noticias con las que afronta la convocatoria de esta jornada. A excepción de Gui Guedes, quien sigue su proceso de recuperación a pasos agigantados y al que se espera de vuelta "en un par de meses", el preparador indálico cuenta con el resto del plantel disponible. Entre las novedades destacan la vuelta de Sergio Arribas -pichichi de la categoría, la pasada temporada- y el regreso del joven Thalys tras cumplir cuatro partidos de sanción. "Estoy contento por Thalys; a un jugador tan joven le cuesta mucho iniciar una temporada sin poder participar. Ha hecho un trabajo muy bueno y está preparado. Es una gran noticia, al igual que la de Arribas", destacó.

Diego Bri pugna con Sergio Arribas e Isma Ruiz en el Almería-Córdoba CF de la pasada temporada. / LOF

Con casi todos sus mimbres sobre el tablero, la principal consigna de García Pimienta pasa por erradicar las dudas mostradas lejos de Almería. El preparador no escondió la insatisfacción por los últimos desplazamientos y enfatizó la urgencia de ser consistentes: "Fuera no tuvimos ni el resultado ni el juego que queríamos. Será un reto mayúsculo porque el rival propone con el balón. No debemos mostrar una cara diferente fuera; los puntos son iguales y nos estamos jugando mucho, porque si somos fiables dentro pero no fuera, no da".

Igualar la agresividad del Córdoba CF

En ese sentido, el entrenador barcelonés advirtió de que para asaltar El Arcángel será innegociable igualar el nivel físico y la agresividad del conjunto blanquiverde. "Si no igualas la intensidad, estás más cerca de no ganar que de hacerlo. Depende de nosotros independientemente del rival", aseveró Pimienta, deshaciéndose en elogios hacia el Córdoba, al que define como "un candidato a estar en la parte alta con jugadores seleccionados para el modelo de su entrenador".

Xavi García Pimienta, entrenador del Almería. / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

Para combatir la propuesta cordobesista, García Pimienta confía en consolidar los momentos de brillantez vistos en tramos del choque ante el Cádiz. Entre las variantes tácticas destaca la posición de Leo Baptistao, una pieza clave por su lectura del juego tanto por dentro como por banda: "Queríamos ser más protagonistas con balón y esas posiciones intermedias en su desorden organizado nos benefician. Leo lee muy bien el juego y estoy contento por él, generó mucho peligro tanto a nivel ofensivo como defensivo".

Esa búsqueda del equilibrio y la fluidez asociativa abre también la puerta a ver a varios de los futbolistas de más talento juntos desde el inicio, como es el caso de Quim y Sergio Arribas. "Pueden encajar en el once, tienen calidad y perfil asociativo. A los jugadores buenos ponlos juntos; es mi obligación colocarlos en el terreno de juego para que muestren su mejor versión. Son compatibles", afirmó con rotundidad el preparador.

No obstante, más allá de los nombres propios en la alineación titular, Pimienta puso especial énfasis en el papel de la unidad B y en la gestión del grupo. "Tanto los que salgan de inicio como los que estén en el banquillo deben estar preparados. El hecho de estar en el once no quiere decir que seas mejor o peor. Si con algún jugador tengo un problema, lo llamaré al despacho", remarcó, al tiempo que ponderó el liderazgo de veteranos como Rodrigo Ely, Andrés Fernández o Fernando en el vestuario: "Ely es un líder nato, pero tengo otros silenciosos que son un ejemplo brutal por su trabajo. Para un joven es importante ver eso; el 'nosotros' es mucho más importante que el 'yo'".

A nivel físico, el técnico descartó problemas de preparación, asegurando que el equipo aguanta bien el ritmo y celebrando el mayor tiempo efectivo de juego. Una tranquilidad que se traslada también al vestuario tras el cierre del mercado de fichajes: "Se nota en el ambiente que ya ha acabado. Hubo ofertas importantes que al jugador le llegan, pero hasta enero somos los que estamos y vamos a tirar del carro todos juntos".

Para finalizar, García Pimienta quiso dejar clara la dificultad extrema que entraña la categoría de plata, donde no existen márgenes para el favoritismo por el nombre o el historial de los clubes. "En Primera sabes qué rivales están en otro nivel, pero en Segunda un recién ascendido te gana de forma merecida. La igualdad es máxima, hay muchas sorpresas y la mayoría somos ex de Primera con la ilusión de volver, pero la dificultad es enorme", concluyó.