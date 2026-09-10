La dualidad que convive en el Córdoba CF: un estilo en los despachos, otro en el terreno de juego

Igual no existen motivos para activar todas las alarmas (¿o sí?), habida cuenta de los tradicionales malos arranques del Córdoba CF desde que Iván Ania es entrenador a orillas del Guadalquivir. A fin de cuentas, el conjunto blanquiverde de la 2026-27, bajo el mando del asturiano, no ha hecho sino repetir los inicios que ya firmara en la 2025-26, en la 2024-25 e incluso en la 2023-24, la temporada en la que el Córdoba CF logró el ascenso a Segunda, que se inició con tres derrotas en las cuatro primeras jornadas -como ocurre hoy- y encajando en dos de esas cuatro jornadas tres goles en cada una de ellas, ante Ibiza, en El Arcángel, y en su visita a San Fernando.

Dos visiones

Existen dos maneras de observar este primer mes de Liga del Córdoba CF. Una, interna. Análisis del mercado de fichajes, insistentes errores del entrenador, que no cree -dicho por él- que haya que cambiar nada en sus planteamientos y filosofía del inversor o propietario del club, que no es novedosa, ya que hace tres años, cuando se logró el ascenso, mantenía la misma idea en la que prosigue hoy. Puede haber detalles en algunas variaciones pero, en lo fundamental, la idea del Córdoba CF bajo la era Infinity permanece inamovible. Diferente es la necesidad de generar ilusión entre la masa de cordobesistas que acuden a El Arcángel. Hace tres años, esa misma filosofía daba para generarla en forma de proyecto de ascenso -apretando los dientes no poco- a Segunda, aunque la pregunta actual debería ser si esa misma idea da también para afrontar un proyecto de ascenso a Primera, algo que ya se barruntan algunos desde hace pocos años que de ninguna manera, mientras que otros empiezan a darse cuenta ahora.

La presentación de Dani Tasende como jugador del Córdoba CF. / VÍCTOR CASTRO

Existe otra visión, externa. Y para ello habría que observar a los equipos que han competido con el Córdoba CF en las dos últimas temporadas en Segunda División, justo desde que el conjunto blanquiverde se ganó el derecho a regresar al fútbol profesional tras superar en aquella inolvidable final al Barcelona Atlético, en El Arcángel.

Incluyendo al Córdoba CF, 15 equipos de 22 han completado dos temporadas consecutivas en Segunda División junto a los blanquiverdes. El Córdoba CF de Iván Ania es, con diferencia, el que peores cifras defensivas ha mostrado de los 15, encajando 124 goles (63 en la 2024-25 y 61 en la 2025-26) en las dos últimas campañas. Nadie ha recibido tantos goles. Y no deja de ser curiosa la clasificación estadística de esos 14 rivales del Córdoba CF y los logros deportivos obtenidos conforme a los goles recibidos en estas dos últimas temporadas.

Poner de acuerdo dos visiones

El equipo que menos goles recibió en las dos últimas temporadas fue el Burgos, 81 tantos. Es decir, 43 goles menos que el Córdoba CF en dos campañas, encajando 48 y 33 tantos, respectivamente. En la primera temporada, irregular, los castellanos estuvieron cerca del play off a ocho jornadas del final, aunque realmente no lo compitieron. En la segunda sí se metieron en esa lucha y finalizaron la Liga igualados a puntos con la zona noble, pero el golaverage particular les apeó de las eliminatorias. El siguiente es el Eibar, con 84 goles recibidos los dos últimos años, 40 menos que el Córdoba CF. En ambas campañas, el equipo armero peleó los play off, pero no entró en ellos. Los dos siguientes equipos que menos goles recibieron en Segunda, las dos últimas temporadas, fueron ‘hermanos de ascenso’ del Córdoba CF: el Deportivo y el Málaga. Ambos encajaron 98, casi 30 menos que el equipo blanquiverde. Los gallegos lograron el ascenso a Primera por la vía directa y los de la Costa del Sol, vía play off, con 17 y 12 goles encajados menos que los cordobesistas en esta última campaña. Les siguen el Sporting (108 goles), el Mirandés (109) y el Granada (110). De los tres, el caso más llamativo fue el Mirandés, cuyos 109 goles se reparten en 40 y 69 en los dos últimos años. Los primeros les dio para disputar el play off, los casi 70 tantos recibidos les condenó a Primera RFEF. Otro trío sigue a este: con 112 goles encajados en los dos últimos años, Huesca (49 y 63), Albacete (57 y 55) y Racing (51 y 61) son casos diferentes. El Huesca pasó de pelear el play off a descender a Primera RFEF, mientras que el Racing subió pese a recibir 61 goles porque, simplemente, anotó una barbaridad: 90 tantos. ¿Cómo? Invirtiendo, y no poco, en hombres de ataque en los últimos años: Andrés, Martín, Villalibre, Íñigo Vicente, Peio Canales, Arana o Karrikaburu, entre otros, ofrecían una calidad de remate en los últimos metros fundamental para un sistema, el de José Alberto, que volcaba al equipo sobre la portería rival con los consiguientes riesgos. Un caso parecido al del Almería, encajando 118 goles en dos años (55 y 63), pero Rubi disputó los play off con hombres como Sergio Arribas, Embarba, Leo Baptistao o Luis Suárez, que dos años después disputa Champions League con Sporting de Portugal.

Iván Ania durante el Córdoba CF-Sabadell / LOF

Cádiz y Castellón recibieron 114 goles en los dos últimos años, diez menos que el Córdoba CF y los segundos ya disputaron el play off la pasada temporada, mientras que el Zaragoza recibió casi los mismos que el Córdoba CF, 122 y hoy está por primera vez en su historia en Primera RFEF.

Si se observa el devenir de los rivales del Córdoba CF en las dos últimas temporadas sólo cabe una conclusión de cara a futuro: o el club del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel realiza una inversión mucho más profunda y real de mediocampo hacia delante (más allá de los matices de posibles mejoras en otras posiciones concretas) o el sistema de juego debería ser otro, mucho más prudente sobre el terreno de juego. A fin de cuentas, si se trata de rentabilizar contablemente hasta el último euro, sería lógico pensar que también se debe rentabilizar al máximo cualquier punto o gol que se pueda sumar durante la disputa de un partido. Por el contrario, si se es osado en el terreno de juego habría que serlo también en la confección de la plantilla, económicamente hablando, tal y como marcan clubs como Almería o Racing de Santander, sin ir más lejos. La elección es simple: prudencia u osadía. Lo que será más complicado, visto lo ocurrido en el Córdoba CFen los últimos años es que esa elección entre lo conservador o lo osado se lleve de la mano, tanto en el despacho como en el banquillo. Pero habrá que decidirse y poner fin a una dualidad que, desde la grada, empieza a señalarse como incongruente.