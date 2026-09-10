Diego Bri confía en la reacción del Córdoba CF ante el Almería: “Vamos a ser un equipo muy difícil de superar”

El Córdoba CF afronta este sábado un duelo de alta exigencia en El Arcángel frente a la UD Almería con un discurso claro en el vestuario: autocrítica, unión y la certeza absoluta de que el margen de crecimiento es amplio. Diego Bri pasó por la sala de prensa del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel para analizar el momento que atraviesa el conjunto blanquiverde en este arranque de temporada, dejando claro que el grupo trabaja a destajo para plasmar su mejor versión sobre el verde.

Autocrítica

A pesar de que los números aún no reflejan todo el trabajo realizado, el atacante no esquivó la realidad del inicio liguero. “Somos autocríticos. Obviamente, queremos tener más puntos de los que hemos conseguido, pero, bueno, sabemos que tenemos mucho margen de mejora y entrenamos cada día para mejorar. Esperemos que esto cambie, porque estoy seguro de que va a cambiar”, aseveró con firmeza.

Diego Bri forcejea con Rubén Alves durante un entrenamiento del Córdoba CF. / CCF

Uno de los aspectos más debatidos en estas primeras jornadas está siendo el rendimiento en la retaguardia, un apartado en el que Bri insiste en que el compromiso debe ser colectivo. “Creo que va en el día a día. Todos los días entrenamos cosas defensivas y también ofensivas, pero creo que estamos yendo todos en la misma dirección y va a ser cuestión de tiempo que las cosas defensivas las arreglemos”, explicó. Asimismo, puso el foco en corregir detalles para evitar castigos excesivos del rival: “Pienso que también hay que trabajar eso, el no tener esos fallos, porque, si no, favorecemos las transiciones del rival y favorecemos que sus atacantes tengan más opciones de marcar gol. Pero lo de ser más fuertes en defensa va de la defensa a los medios y los delanteros. Es todo el equipo”.

"Estamos todos unidos"

Pese a los desajustes a ajustar, si algo tiene claro el futbolista es que la salud del vestuario blanquiverde es inmejorable. “Una cosa que me gusta del equipo es que estamos todos unidos. Veo un equipo junto. Por ejemplo, ahora vengo de estar con ellos en el comedor, y la verdad es que se ve un ambiente genial. Vamos todos en la misma dirección y yo creo que vamos a ser un equipo muy, muy difícil de la categoría y no vamos a tener ninguna duda ante ningún rival”, recalcó.

Diego Bri protege el esférico durante el Almería-Córdoba CF de la pasada temporada. / lof

En el plano individual, el extremo está firmando actuaciones destacadas, aunque mantiene un discurso repleto de ambición. “Ahora mismo me encuentro bien, pero esto acaba de empezar. Tengo que ser autoexigente conmigo mismo y, sí, he empezado bien, pero también creo que mi margen de mejora es muy alto. Pienso dar mucho más al equipo y estoy muy ilusionado con este año aquí”, confesó. Un impacto personal que va en consonancia con la identidad alegre del bloque: “Desde que estoy aquí, sé cómo juega el equipo y la forma de juego del míster. Siempre hemos atacado y yo creo que somos un equipo que todo el mundo quiere ver, porque siempre tenemos ocasiones, generamos... De momento llevamos siete goles, es una buena cifra y yo creo que vamos a seguir así. Pero hay que ser autoexigente, no conformarse con eso e ir a más”.

Con la visita de la UD Almería en el horizonte, Bri restó presión a la entidad del oponente para centrarse en la fortaleza como locales. “Todos los partidos son decisivos porque todos los partidos valen tres puntos, da igual que sea el Almería u otro rival. Pero, al final, yo creo que una cosa en la que hay que ser fuertes es aquí, en casa, con nuestra gente. Hay que hacer como hicimos contra el Girona, hay que conseguir los tres puntos, porque eso nos ayuda anímicamente y profesionalmente”, apuntó.

Para finalizar, Diego Bri quiso enviar un caluroso mensaje a la afición cordobesista, subrayando el valor incalculable de su respaldo tanto en la orilla del Guadalquivir como a domicilio. “Al cordobesismo le agradezco todo. Le agradezco que siempre que viajamos hay gente para vernos y la verdad es que es un honor. Y aquí que la gente venga a ayudarnos, que venga a apoyarnos, que hay que estar en las buenas, pero también en las malas. Esto acaba de empezar y seguro que le vamos a dar muchas alegrías”, concluyó.