El Córdoba CF se queda en mitad de la tabla de límites salariales de LaLiga Hypermotion para la temporada 2026-27

LaLiga ofreció hoy la información oficial sobre los límites de coste de plantilla deportiva (LCPD) para la temporada 2026-27, tanto en Primera como en Segunda División A. En lo que respecta a LaLiga Hypermotion, categoría en la que milita el Córdoba CF, la entidad blanquiverde ha ascendido tres posiciones con respecto a la pasada temporada, colocándose en el octavo límite salarial más alto de Segunda División A, tres posiciones por encima de hace un año. Entonces, al iniciar la temporada 2025-26, el Córdoba CF sumaba 10,09 millones de euros como límite de coste de plantilla deportiva, lo que le colocaba en el puesto once, justo en mitad de la tabla en el ránking. También hay que señalar que, en las cifras oficiales ofrecidas por LaLiga el Almería se encuentra con 3,975 millones de euros, una cifra que es muy posible que se corrija en la modificación que se realice el próximo febrero.

El Córdoba CF, en una posición similar

Una temporada después, en la 2026-27, el Córdoba CF elevó la cifra hasta los 11.048.000 de euros, tal y como adelantó hace unos días el propio CEO de la entidad blanquiverde, Antonio Fernández Monterrubio. Esos poco más de once millones de euros hacen subir al Córdoba CF tres posiciones en el ránking, situándose en el octavo puesto de la tabla de clubs que más dinero dedica a la plantilla deportiva.

Monterrubio, durante el desayuno informativo de la pasada semana. / AJ González / COR

El Girona, recién ascendido de Primera División, es el club que mayor límite de coste de plantilla deportiva tiene en LaLiga Hypermotion de la temporada 2026-27, con 35.088.000 euros. Le sigue otro recién descendido, el Mallorca, con 34,7 millones de euros. El tercero es el Real Oviedo, el otro recién descendido de Primera División, con 20,8 millones de euros. El cuarto club más potente, económicamente hablando, es el Leganés, también con 20,8 millones de euros. A partir de ahí los saltos son significativos. El quinto club en el ránking de límites de coste de plantilla deportiva es la UD Las Palmas, con 17,1 millones de euros, mientras que el sexto es el Castellón, con 15,4 millones de euros. En el séptimo lugar se coloca el Sporting de Gijón, con 13,3 millones de euros y ya en el octavo lugar se sitúa el Córdoba CF, con 11,1 millones de euros. Es decir, la sexta posición, lugar del teórico play off de ascenso a Primera que ocupa el Castellón -que ascendió con el Córdoba CF hace tres temporadas, se sitúa a más de cuatro millones de euros de diferencia con respecto a la entidad blanquiverde. Una diferencia considerable.

Tras el club blanquiverde se sitúa el Burgos, con 9,8 millones de euros. En la décima posición está el Andorra, con 9,6 millones de euros y decimoprimera es decir, justo en mitad de la tabla, está el Éibar, con 9,5 millones de euros. A partir del club armero se encuentra el primer recién ascendido de Primera RFEF, el Tenerife, que llega hasta los 8,7 millones de euros. Tras el club chicharrero, el Albacete Balompié, con 8,6 millones de euros y la AD Ceuta, con 7,2 millones de euros.

Tras el Ceuta, otro recién ascendido, el Sabadell con 6,1 millones de euros. Y ya en el furgón de cola se encuentran el Eldense (5,8 millones), el Cádiz, con 4,7 millones de euros, el Valladolid con 4 millones y el Granada, también con 4 millones de euros, además del ya citado Almería, con 3,975 millones de euros. Los filiales, Real Sociedad B y Celta Fortuna incluyen sus LCPD dentro del presupuesto global de sus clubs matrices.

Hay que indicar un par de detalles a tener en cuenta y, alguno de ellos, harían bajar de esa posición de LCPD al Córdoba CF. El citado Almería, así como el Valladolid, el Cádiz y el Granada, son clubs que a todas luces disponen de un potencial económico deportivo igual o superior al de los blanquiverdes y a buen seguro en los próximos días se detallará los motivos de esas cifras. Si el aficionado medio pretende hacer un ránking debe observar que el Córdoba CF rondaría más bien el límite salarial número 12 de la categoría, más que el octavo, aunque son detalles a confirmar en los próximos días.