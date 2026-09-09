Próxima migración de la variedad de césped del estadio del Córdoba CF

El Córdoba CF volvió al trabajo tras disfrutar el martes de su tradicional jornada semanal de descanso. El regreso desde Sabadell fue duro después de la derrota (3-2) ante un recién ascendido ante el que el equipo blanquiverde no dio la imagen que se esperaba, sobre todo porque nunca logró controlar el ritmo de encuentro ante los arlequinados.

Primer entrenamiento de la semana

La plantilla blanquiverde llegó este miércoles a la Ciudad Deportiva más tarde de lo previsto, ya que aunque los jugadores estaban citados a las 10.30 horas, la sesión no comenzó hasta una hora después. La hora de gimnasio, y sobre todo de vídeo, se extendió mucho más tiempo de lo programado.

Labores de siembra del campo grande de la Ciudad Deportiva del Córdoba CF. / Chencho Martinez

Lo más llamativo de la mañana se centró en las instalaciones. El Córdoba CF entrenó en el campo pequeño (2) de la Ciudad Deportiva para realizar su sesión de recuperación. El campo grande (1) se encontraba recibiendo trabajos por parte de la encargada del mantenimiento, Royalverde, que ha iniciado las labores de migración de los campos. Así, el campo principal de trabajo diario, el de la grada, se ha dejado secar y será escarificado para realizar la plantación de la nueva variedad, junto a arena específica. La variedad bermuda, más recomendada para el verano, dará paso a la raygrass, más resistente al frío, por lo que en las próximas semanas (un mes aproximadamente) no podrá ser utilizado.

Lo mismo ocurrirá con la hoja del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, que también será cambiada por la variedad de invierno una vez se pueda utilizar el campo grande (1) de la Ciudad Deportiva. El 5 de octubre, a las 20.30 horas, está previsto que el Córdoba CF reciba al Tenerife en la octava jornada de Liga de Segunda División. Al Córdoba CF le tocará viajar lejos del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel las dos jornadas siguientes: el fin de semana del 18 de octubre disputará la novena jornada en el Nuevo Pepico Amat, ante el Eldense, y el 25 de octubre tendrá que ir a Leganés para disputar la décima jornada de Liga. Por lo tanto, no volverá a jugar en casa hasta la jornada 11, el fin de semana correspondiente al 25 de octubre, lo que da un margen de al menos 21 días a Royalverd para escarificar y replantar la nueva variedad en el coliseo ribereño. Probablemente, ante los armeros aún se verán las secuelas de la replantación, aunque ya en la siguiente jornada en casa, el 8 de noviembre, ante la AD Ceuta, se podrá ver el manto verde en perfecto estado de revista.