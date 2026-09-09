Actualidad blanquiverde
Próxima migración de la variedad de césped del estadio del Córdoba CF
El campo grande de la Ciudad Deportiva ha comenzado a cambiar la variedad de hierba, por lo que este miércoles el equipo entrenó en el campo pequeño y el mes próximo le tocará el cambio de hoja al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel
El Córdoba CF volvió al trabajo tras disfrutar el martes de su tradicional jornada semanal de descanso. El regreso desde Sabadell fue duro después de la derrota (3-2) ante un recién ascendido ante el que el equipo blanquiverde no dio la imagen que se esperaba, sobre todo porque nunca logró controlar el ritmo de encuentro ante los arlequinados.
Primer entrenamiento de la semana
La plantilla blanquiverde llegó este miércoles a la Ciudad Deportiva más tarde de lo previsto, ya que aunque los jugadores estaban citados a las 10.30 horas, la sesión no comenzó hasta una hora después. La hora de gimnasio, y sobre todo de vídeo, se extendió mucho más tiempo de lo programado.
Lo más llamativo de la mañana se centró en las instalaciones. El Córdoba CF entrenó en el campo pequeño (2) de la Ciudad Deportiva para realizar su sesión de recuperación. El campo grande (1) se encontraba recibiendo trabajos por parte de la encargada del mantenimiento, Royalverde, que ha iniciado las labores de migración de los campos. Así, el campo principal de trabajo diario, el de la grada, se ha dejado secar y será escarificado para realizar la plantación de la nueva variedad, junto a arena específica. La variedad bermuda, más recomendada para el verano, dará paso a la raygrass, más resistente al frío, por lo que en las próximas semanas (un mes aproximadamente) no podrá ser utilizado.
Lo mismo ocurrirá con la hoja del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, que también será cambiada por la variedad de invierno una vez se pueda utilizar el campo grande (1) de la Ciudad Deportiva. El 5 de octubre, a las 20.30 horas, está previsto que el Córdoba CF reciba al Tenerife en la octava jornada de Liga de Segunda División. Al Córdoba CF le tocará viajar lejos del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel las dos jornadas siguientes: el fin de semana del 18 de octubre disputará la novena jornada en el Nuevo Pepico Amat, ante el Eldense, y el 25 de octubre tendrá que ir a Leganés para disputar la décima jornada de Liga. Por lo tanto, no volverá a jugar en casa hasta la jornada 11, el fin de semana correspondiente al 25 de octubre, lo que da un margen de al menos 21 días a Royalverd para escarificar y replantar la nueva variedad en el coliseo ribereño. Probablemente, ante los armeros aún se verán las secuelas de la replantación, aunque ya en la siguiente jornada en casa, el 8 de noviembre, ante la AD Ceuta, se podrá ver el manto verde en perfecto estado de revista.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece a los 70 años el sacerdote lucentino José Gutiérrez tras una vida dedicada a la Iglesia
- El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
- La concejala Carmen González reduce su dedicación en el Ayuntamiento de Córdoba para incorporarse a un centro docente
- El insólito incidente en un vuelo de Vueling desde Barcelona que acabó con un pasajero expulsado
- Córdoba, a punto de recuperar el sorteo de viviendas protegidas: el Pleno aprobará la próxima semana el nuevo sistema
- Las obras del futuro hotel en la Casa de los Guzmanes de Córdoba continúan tras la demolición del cuerpo trasero
- La Aemet avisa de un importante cambio en el tiempo en Córdoba: el calor se prepara para decir adiós
- Un boleto sellado en el Centro Comercial La Sierra de Córdoba resulta premiado en el Euromillones