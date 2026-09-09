Guilherme Fernandes y un debut a todo tren en el Córdoba CF: error, aciertos y un mensaje

Un estreno con muchos matices. Tanto negativos como positivos. No tuvo una tarde-noche fácil Guilherme Fernandes en su puesta de largo con el Córdoba CF, donde no tuvo más que aguantar tres jornadas en la banqueta para dar con su primera oportunidad en LaLiga Hypermotion. Optó Iván Ania por el portugués de inicio ante el Sabadell en la Nova Creu Alta (3-2) y, ya desde primera hora, empezó siendo protagonista: un error suyo en salida de balón, con un envío comprometido a Eder García, se tradujo en el 1-0 local cuando apenas habían pasado seis minutos por el reloj.

Una carta de presentación, sea dicho, algo compleja de digerir para un bloque califal que precisamente había cambiado de cromos bajo palos -con la salida de Iker Álvarez de la ecuación para el ingreso del lisboeta- en busca de algo más de fiabilidad en torno a una defensa que todavía mantiene un ritmo alarmante en lo que a goles encajados se refiere: diez en cuatro citas. Y en cuanto al luso, el debut fue acompañado de tres de ellos.

El debut, en números

Eso sí, el resto de la noche fue destacada en clave individual. Más allá del fallo inaugural, lo de después fue un recital: atento a los balones aéreos, más vigilante en la creación del juego, apagando fuegos por la defensa -muy exigida- e incluso sacando varias manos de cara a la galería, incluida una antológica a Gioacchini -autor de un doblete- que mantuvo a flote a los de blanquiverde hasta el cierre. En total, realizó seis intervenciones, tres de ellas a disparos que buscaban directamente los tres palos.

También tuvo incidencia en la construcción. Realizó un total de 63 pases -el que más del equipo-, con una precisión del 71%. Sumó dos contribuciones defensivas y también dos despejes, además de intervenir con balón en un total de 83 ocasiones a lo largo de todo el encuentro.

«Con el cambio buscaba una situación por su golpeo y entendimiento del juego de Guilherme», reconoció el propio Iván Ania, de hecho, una vez saldado el pleito, además de asumir la «responsabilidad» por el error que costó el primer gol en la Nova Creu Alta.

Guilherme Fernandes, en la acción del balón al palo de Gioacchini en la segunda mitad del partido. / lof

Andorra despeja su camino

En definitiva, fue un estreno plagado de matices para el meta, llegado este verano procedente del Real Betis, tras militar en las filas del Real Valladolid en calidad de cedido durante el pasado curso. Su desembarco fue la contraparte del cambio de ciclo en la portería de El Arcángel, tras la salida del ya exblanquiverde Carlos Marín -en el Albacete-, quien había ocupado el arco califal durante las cinco temporadas anteriores.

Un revulsivo, no obstante, que llegaba con una premisa: elevar otro escalón el nivel de competencia en portería. De hecho, al primer atisbo de dudas de Iker Álvarez en tres jornadas, ya ha sacado cabeza…

Y todo apunta a que tendrá continuidad, más aún ante el tourmalet de final de mes que se avecina para el andorrano. En caso de recibir la llamada de su selección, causaría baja durante alrededor de dos semanas en clave blanquiverde. El combinado del Principado, dirigida por su padre, Koldo Álvarez, afronta un calendario especialmente cargado en las próximas semanas, dentro del Grupo D de la Nations League, con los duelos ante Malta (el día 24) y Gibraltar (el 27), además de un amistoso frente a Lituania (el 30). Y la agenda no terminará ahí, pues ya en octubre está fijada la vuelta ante el combinado maltés, el día 4.