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El Córdoba CF podría tener disponible a Víctor Sánchez para enfrentarse al Almería

El delantero blanquiverde y Salim El Jebari, que podría estar ante el Albacete, completaron la sesión de regreso al trabajo

Víctor Sánchez, entre Nelson Monte (d) y Adnane Ghailan, durante el entrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva, este miércoles.

Víctor Sánchez, entre Nelson Monte (d) y Adnane Ghailan, durante el entrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva, este miércoles. / Chencho Martinez

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Ignacio Luque

Ignacio Luque

Córdoba

El Córdoba CF regresó al trabajo este miércoles con vistas al encuentro frente al Almería del próximo sábado, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, a las 21.00 horas, correspondiente a la quinta jornada de Liga en Segunda División.

Víctor Sánchez quiere estar el sábado

Un encuentro en el que Iván Ania podría volver a disponer de Víctor Sánchez. El delantero sevillano se convirtió en uno más en el trabajo desarrollado en la Ciudad Deportiva, al igual de Salim El Jebari, que también trabajó al mismo ritmo de sus compañeros. Sin embargo, el extremo zurdo parece que podría tener que esperar alguna semana más y la previsión más optimista es que estaría disponible para integrar la expedición blanquiverde a Albacete, en la sexta jornada de Liga.

Iván Ania charla con Salim El Jebari antes del inicio del entrenamiento de este miércoles en la Ciudad Deportiva.

Iván Ania charla con Salim El Jebari antes del inicio del entrenamiento de este miércoles en la Ciudad Deportiva. / Chencho Martinez

El que sí parece que podría llegar ya para ayudar al equipo este mismo sábado es Víctor Sánchez. En el último parte, emitido por los servicios médicos blanquiverdes el pasado 25 de agosto, se informaba de que «tras nuevas pruebas médicas realizadas en las últimas horas se confirma el primer diagnóstico sobre su lesión: una lesión de bajo grado en su aductor izquierdo.

Estreno goleador

El futbolista ya ha iniciado su proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico y de fisioterapia del Córdoba CF. Su incorporación a la dinámica grupal y el periodo de baja definitivo quedarán supeditados a la evolución de la lesión». Tres días antes de aquel parte, justo tras el encuentro frente al Girona, el club informó de que Víctor Sánchez sufría «una lesión de bajo grado en su aductor izquierdo», por lo que atendiendo a otros casos en el fútbol español se podía evaluar que el jugador estaría en torno a tres semanas de baja. En principio, parece que los tiempos se cumplirán y el delantero sevillano podrá entrar en la lista de convocados para el duelo del sábado ante el Almería si Iván Ania lo estima conveniente.

Víctor Sánchez celebra su primer gol con el Córdoba CF, en El Arcángel ante el Girona.

Víctor Sánchez celebra su primer gol con el Córdoba CF, en El Arcángel ante el Girona. / A.J. GONZÁLEZ

Una novedad positiva para el Córdoba CF, que encontró en tiempo récord una de las noticias más ilusionantes entre la pretemporada y el inicio de campaña. Víctor Sánchez no solo aprovechó las dos primeras jornadas de competición para reivindicar su sitio en la plantilla de Iván Ania, sino que dio un paso más: el delantero sevillano irrumpió como una alternativa real para ocupar un papel importante en el ataque blanquiverde. Y lo hizo, además, a través del escenario más especial posible, con su primer gol como cordobesista ante el Girona (2-1) y bajo el amparo de El Arcángel.

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Verano inolvidable

Cuando todo el mundo, incluida la comisión deportiva, daba por hecho que el delantero sevillano saldría cedido de nuevo a un club de Primera Federación o, en el mejor de los casos, a un Segunda, el propio futbolista declaró en estas páginas meses antes que su intención era vestir la blanquiverde en Segunda División y que su idea era convencer a Iván Ania. Lo consiguió, se hizo con dorsal profesional y el sábado apunta a estar en el grupo ante el Almería.

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