El Córdoba CF conmemora setenta años de su estreno en Segunda División tras una trayectoria histórica

El Córdoba CF celebrará este miércoles, 9 de septiembre, el septuagésimo aniversario de su debut en Segunda División, una efeméride que, por diversos motivos, se hace especial en este 2026, tanto por la situación de la entidad blanquiverde como por su proyecto de futuro, así como por el rival contra el que se estrenó en la categoría de plata del fútbol español.

Una Segunda con el Puente Genil

Hay que recordar que aquel 9 de septiembre de 1956, el Córdoba CF llevaba recorridos apenas dos años de existencia, ya que el germen de su nacimiento, la operación entre el Real Club Deportivo Córdoba y el San Álvaro dio como fruto, el 6 de agosto de 1954, al actual Córdoba CF. Por lo tanto, los colores blanco y verde -en muchas ocasiones en sus precedentes, sólo blanco- no eran desconocidos para el fútbol español. De hecho, pese a lograr el ascenso a Segunda unos meses antes tras superar en la final al Atlético Almería, aquel Córdoba CF era considerado como uno de los equipos gallitos del Grupo 2 de Segunda División en la temporada 1956-57. Precisamente, en unos días, el Córdoba CF recibirá al Almería en El Arcángel.

Formació del CD Pontanés en 1956, con su técnico, Casimiro Benavente, arriba a la izquierda. / ARCHIVO AYUNTAMIETO PUENTE GENIL

Un Grupo 2 en el que militaba el otro equipo cordobés que ha llegado al segundo escalón del fútbol español en toda la historia, el Puente Genil, así como otros clásicos y duros rivales como el Granada, el Murcia, el CD Málaga, el Betis, el Hércules, el Cádiz, el Tenerife, el Castellón, el Badajoz, el Levante o el Xerez, entre otros.

El rival de la efeméride de plata del Córdoba CF fue un equipo al que visitará dentro de un mes, precisamente, el Club Deportivo Eldense. El escenario será otro. En la actual temporada, el conjunto blanquiverde visitará el Nuevo Pepico Amat, que lleva el nombre de una leyenda deportivista, que entrenó al equipo azulgrana, precisamente, también en aquella 1956-57. Hace 70 años, el debut del Córdoba CF en Segunda División se produjo en El Parque, estadio de Elda ya desaparecido. Un equipo blanquiverde «lleno de figuras», rezaba una de las crónicas del encuentro, y que mostró un once para la historia: Higinio en la portería, José Luis Navarro, José Luis Giráldez y Andrés Esquerda en la defensa, Trujillo y Luisito como centrocampistas y una delantera conformada por Espina, Domingo Méndez, Araújo, Hermida y Paz. En el banquillo, uno de los mejores entrenadores de la historia del club blanquiverde, José Juncosa, que había conseguido unas semanas antes el primero de los dos ascensos que obtuvo como técnico del Córdoba CF. El otro, casi tres lustros después, sería a Primera División.

El autor del primer gol

No era una exageración, ni mucho menos, aquel detalle de un Córdoba CF «lleno de figuras» o el de ser señalado como un gallito de la categoría. En la delantera, el equipo blanquiverde contaba con Hermida (o ‘Hermidita’) que, hoy por hoy, sigue siendo el tercer máximo goleador histórico del Celta de Vigo, sólo superado por Iago Aspas o Vladimir Gudelj. Por si fuera poco, el equipo cordobesista contaba también con otra leyenda de otro equipo, el Sevilla, en la figura de Araújo, que terminó aquella única campaña como cordobesista, a los 36 años, siendo el máximo goleador cordobesista, con 28 tantos. Además, aquella plantilla de estreno en Segunda del Córdoba CF contaba en sus filas con el mítico José Luis Navarro y los también importantes en la historia del club José Paz o Sánchez Rojas, entre otros. Completaban la escuadra hombres como Sutter, joven defensa cedido por el Real Madrid, o Esquerda, centrocampista y defensa que había hecho buena carrera en el Zaragoza. Remataba el cuadro un Domingo Méndez que tuvo el honor de ser el jugador que anotara el primer gol del Córdoba CF en Segunda, una semana después, en El Arcángel, tanto que sirvió para la primera victoria cordobesista en la categoría ante todo un Betis (3-2).

El tinerfeño Domingo Méndez, autor del primer gol del Córdoba CF en Segunda, en El Arcángel, ante el Betis. / CÓRDOBA

El estreno del Córdoba CF en Segunda, si no supusiera el hito histórico que dejaba para los libros, debería ser un partido para olvidar. El equipo blanquiverde salió goleado de El Parque (4-0) en un partido en el que no le salió absolutamente nada. Por no salirle, ni tan siquiera aprovechó el equipo de Juncosa la superioridad numérica sobre el Eldense durante más de una hora de partido. En aquellos tiempos no existían las sustituciones y cuando se llevaba algo más de media hora de partido, Cárcamo, delantero azulgrana, resultó lesionado, por lo que el técnico local le indicó que pasara al extremo, para intentar el «gol del cojo», siendo relevado en su posición por Fuster, por lo que el conjunto local atacaba con cuatro elementos, en realidad, en lugar de cinco. Según las crónicas, el Eldense fue muy superior «y a no ser por la lesión se hubiese podido decir que el equipo de la ciudad de los califas se hubiera llevado de Elda la mayor goleada de la historia».

El Deportivo Eldense -con un técnico con apodo tan cordobés como Manolete-, pese a jugar con 10, botó una docena de saques de esquina, por tres del Córdoba CF, que encajó su primer gol a los 3 minutos de partido, a balón parado, tras cabecear Micieza un saque de esquina de Medina. El segundo acto fue calamitoso para el Córdoba CF. A los 65’, Fustero anotó el segundo tanto tras jugada personal. El tercer gol fue un ejemplo de que el Córdoba CF estaba abocado al desastre en su debut en Segunda. Fustero pugnaba por un balón en el área cordobesista en el minuto 75. José Luis Navarro e Higinio salieron al paso para evitar el peligro y el defensa blanquiverde, al despejar el esférico, se topó con la espalda de su portero, contra la que rebotó el balón para alojarse este en las mallas. El gol que cerraba al goleada lo logró Grande, también a balón parado, tras lanzar magistralmente un golpe franco directo en el minuto 89. El partido se podría resumir como aquello de que todo lo que podía ir mal le fue mal al Córdoba CF en su debut en Segunda División.

El enfado de Juncosa y la venganza

«El Eldense es un equipo malísimo, bastante peor que muchos de los que hemos visto en Tercera División», aseguró Juncosa a su llegada a Córdoba tras el partido, el día siguiente. El técnico blanquiverde apeló a una conjunción de fatalidades, como el gol en propia puerta, errores arbitrales -sobre todo en los fuera de juego- o errores individuales, como en la colocación de la barrera en el último gol local. «Esto sólo ocurre una vez en la temporada y nosotros ya lo hemos sufrido», aseguró el técnico catalán, que colocó al Córdoba CF en la cuarta posición final aquella temporada de su estreno en Segunda División.

Imagen de El Parque en 1957, escenario del debut en Segunda del Córdoba CF, hace 70 años. / CÓRDOBA

Un apunte final. El Córdoba CF se tomó revancha de aquel estreno en Segunda. Cuatro meses después recibía al Deportivo Eldense en El Arcángel y le endosaba un estrepitoso 8-1, con triplete de Araújo, dobletes de Paz y Méndez, además de un tanto de Sutter, tras un primer acto espectacular, en el que el coliseo ribereño disfrutó en 45 minutos de un 5-0 que hizo las delicias de los cordobesistas que acudieron al encuentro y que disfrutaban de la primera temporada del Córdoba CF en Segunda División.

Un primer paso que sirve para entender el papel de este Córdoba CF en el fútbol de plata. Desde entonces, el equipo blanquiverde es el 19º que más partidos ha jugado en la categoría, 1.374 y está al borde de lograr su triunfo número 500. Ha logrado más de 1.700 goles en Segunda División y se encuentra en la posición número 13 de entre los que más puntos han conseguido. Además, ostenta el récord de victorias locales consecutivas en una temporada, empatado con el Sabadell y Osasuna, los tres con 17. Justo las consiguió en la campaña de su estreno citada, la 1956-57, en la que obtuvo 18 victorias y un empate, ante el Mestalla, en El Arcángel. Tras ese 1-1 ante el filial valencianista, los blanquiverdes ganaron todos sus partidos ante su parroquia. Ese récord no ha sido superado.

El Córdoba CF sumó aquella 1956-57 43 puntos en las 38 jornadas de Liga (dos puntos por victoria), los mismos que el Murcia, que acabó tercero, a dos del Hércules, segundo, y a cuatro del campeón, el Granada, que con 47 puntos cogió el pasaporte a Primera División. Un lustro después que los nazaríes, el Córdoba CF tomaría la vía directa a la máxima categoría del fútbol nacional por primera vez, en aquel inolvidable 0-4 frente al Recreativo, en el Colombino.