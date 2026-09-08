Cuatro jornadas, cuatro defensas: el Córdoba CF sigue buscando la combinación en su zaga

El Córdoba CF no encuentra todavía su fórmula en la zaga. Si hace apenas unas semanas, en la recta final de la pretemporada, las principales incógnitas parecían concentrarse en el ataque, el primer mes de competición ha desplazado las dudas hacia el otro extremo del campo. Cuatro jornadas después del inicio de LaLiga Hypermotion, la defensa se ha convertido en el principal escenario de las pruebas de Iván Ania.

El técnico asturiano ya ha movido prácticamente todas las piezas disponibles. El último ejemplo llegó en la Nova Creu Alta, donde el bloque califal volvió a presentar una línea defensiva diferente a la de las tres jornadas anteriores. Guilherme Fernandes ocupó la portería y Álex Martín regresó al perfil derecho del eje en un encuentro que terminó con derrota ante el Sabadell (3-2). La inestabilidad, además, no se quedó en el once inicial. Rubén Alves, hasta entonces el único defensor que había disputado todos los minutos, fue sustituido en el descanso por decisión técnica después de una primera mitad en la que el conjunto blanquiverde volvió a mostrar problemas atrás.

El resultado de todo ello deja una imagen significativa: ningún jugador de la zaga ni de la portería ha alcanzado los 360 minutos de competición. Y en apenas cuatro partidos, más de una docena de cambios entre dichos puestos.

Movimientos continuos

La tendencia se aprecia desde la primera jornada. De hecho, el Córdoba CF no ha repetido en ninguna de las cuatro citas una misma combinación de portero y defensa.

En Burgos, Ania apostó por Egoitz Muñoz, Juan Gutiérrez, Rubén Alves y Dani Tasende, con la correspondiente elección bajo palos de Iker Álvarez. Para el segundo encuentro, ante el Girona en El Arcángel, llegó el primer movimiento en el centro de la defensa, con Álex Martín entrando por Juan Gutiérrez. El derbi con el Granada volvió a modificar el dibujo. Gutiérrez recuperó su sitio en el eje y Dani Budesca, penúltima incorporación estival, apareció como novedad en el lateral derecho. Y en Sabadell se repitió la dinámica: Álex Martín volvió al centro, mientras Guilherme Fernandes asumió la responsabilidad en la portería.

La única pieza que hasta entonces había mantenido una continuidad absoluta era el propio Alves. Sin embargo, ni siquiera el central hispano-brasileño pudo completar el cuarto encuentro.

Álex Martín protege el esférico durante el Sabadell-Córdoba CF. / lof

En materia de sustituciones con el partido en curso, Carlos Albarrán se ha convertido en el comodín absoluto, contabilizando tres entradas desde la banqueta: dos para ocupar el perfil derecho y una para el izquierdo. Juan Gutiérrez es el segundo revulsivo más utilizado -en una posición poco dada a las permutas, como el eje de la zaga-, con dos entradas, mientras que Álex Martín, una vez ingresado hasta ahora desde la segunda unidad, completa la estadística.

El caso del lateral izquierdo

Una de las escenas más sintomáticas de este entramado se encuentra también en el lateral izquierdo, una parcela que, por necesidad y número de efectivos, parece condenada a no presentar cambios de inicio: solo está Dani Tasende.

El ex del Zaragoza tampoco está siendo una excepción en este turbulento arranque de Liga del Córdoba CF, además. Y es que por rendimiento, desgaste o ambas cosas, ya sabe incluso lo que es no completar uno de los cuatro encuentros disputados, pese a no contar con un recambio natural. Ocurrió ante el Granada, cuando Carlos Albarrán tuvo que entrar de urgencia.

Todo en el marco de un verano altamente movido. En él, la entidad decidió dejar despoblada -en lo que a opciones naturales se refiere- dicha posición, entregando directamente la titularidad al coruñés y concentrando los esfuerzos en reforzar el otro costado, donde hay hasta tres variantes diferentes. Ahora, por el centro con la llegada de Nélson Monte aparece otra, pero la realidad empieza a ser difícil de esquivar: ni un perfil ni otro de la defensa, tampoco el eje, están funcionando.