El Córdoba CF, entre el gol y el agujero: segundo máximo anotador y segundo más goleado

«No podemos encajar un gol, o dos, por partido». La advertencia de Álex Martín, uno de los cuatro capitanes del Córdoba CF esta temporada, después de la derrota en la Nova Creu Alta ante el Sabadell (3-2) resume buena parte del problema que acompaña al equipo blanquiverde en este inicio de campeonato. Porque si algo está dejando claro el conjunto de Iván Ania tras las cuatro primeras jornadas es que tiene capacidad para hacer daño en el área rival, pero también demasiada facilidad para sufrir en la propia...

Los números dibujan un escenario de contrastes. Y es que, hasta la fecha, el cuadro califal ha encajado diez goles, una cifra que únicamente empeora el colista Ceuta, con doce, dentro de toda la categoría de plata. Al mismo tiempo, los blanquiverdes han celebrado siete tantos, registro que solo supera el Girona, con nueve. Es decir, el equipo cordobesista es actualmente tanto el segundo máximo goleador como el segundo más goleado de toda LaLiga Hypermotion. Con lo que implica.

Y un dato de fondo, complementario: el bloque con mejor producción en el arco rival de todo el fútbol de plata, solo tras los gerundenses, se encuentra actualmente en zona de descenso.

Excesos en las dos áreas

Los números son coyunturales, eso sí. Pero tan solo tres de 12 puntos posibles es la colecta califal por el momento... Y entre tanto, el equipo de Ania ha tenido tiempo para dejar claro que, al menos por ahora, lo de convertir en el área opuesta no está siendo ningún drama.

Únicamente el potente conjunto gerundense -uno de los proyectos llamados a luchar por el ascenso directo- mejora sus prestaciones. De hecho, ya han reconducido su situación los de Quique Álvarez después de aquel revés en El Arcángel (2-1), en la todavía única victoria ribereña del campeonato. De dos victorias sale el club de Montilivi, que ya suma siete puntos y ha conseguido escalar hasta la quinta posición, en plena zona de privilegio.

Más allá, también han anotado siete goles el Andorra y el Celta Fortuna. El primero lo hizo con especial contundencia en su estreno, cuando goleó al Ceuta por 5-0. El resto de aspirantes al ascenso, sin embargo, presentan registros inferiores. El líder Castellón lleva cinco tantos; el Éibar, segundo clasificado, seis; y tanto Mallorca como Las Palmas y Almería han firmado otros seis.

Diego Percan se lamenta tras una ocasión ante el Sabadell en la Nova Creu Alta. / lof

El problema, lógicamente, aparece al mirar hacia el otro lado del campo. Solo el propio cuadro ceutí ha recibido más goles que el de El Arcángel. El conjunto norteafricano, por contra, apenas ha conseguido firmar un tanto, mientras que acumula una docena en su portería después de cuatro derrotas.

Andorra y Albacete, ambos con siete encajados, son los otros dos únicos bloques que rondan, aunque desde cierta distancia, los guarismos de cordobesistas y caballas.

Una condena muy concentrada

Hay, además, un patrón especialmente significativo dentro de esos diez goles recibidos. La mitad han llegado a partir del minuto 85.

Son cinco tantos en apenas unos minutos de partido que se han repartido entre los cuatro encuentros disputados: uno en Burgos, otro frente al Girona, dos contra el Granada y uno más en Sabadell.

El dato adquiere todavía más dimensión cuando se pone en perspectiva con el resto de la categoría. Las cinco dianas encajadas por los de Iván Ania en ese tramo ya superan, por sí solas, el botín total de goles recibidos por 12 de los 22 equipos que componen LaLiga Hypermotion. Dicho de otro modo: la mitad de la división ha tenido que sacar menos veces el balón de su red en cuatro jornadas que los pupilos del asturiano en apenas ese último tramo de partido.

La acción del gol de penalti de Urri para el 3-2 definitivo en Sabadell. / lof

Y la consecuencia no se limita a la estadística. A su vez está teniendo traducción en lo clasificatorio: tres puntos al limbo, uno por cada derrota, que de añadirse al casillero actual habrían llevado al bloque cordobesista -en el hipotético caso de no disputar, o gestionar mejor, esos últimos segundos- a la media tabla, con seis en total.

Ya lo admitió, visiblemente insatisfecho, el propio preparador ovetense tras el último episodio del relato, en la Nova Creu Alta, recolocando el foco en la faceta defensiva. «Si vamos a necesitar hacer tres goles para ganar un partido, es muy difícil. No tenemos esa capacidad para hacer tres goles. Estamos jugando muchísimo menos expuestos que otras temporadas. Sin embargo, estamos encajando más... Si un rival te remata 20 veces, es difícil ganar», sintetizó.