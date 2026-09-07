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4ª jornada de Liga en Segunda División
Sabadell-Córdoba CF, en directo | Segundo tanto del Sabadell
El cuadro de Iván Ania visita al recién ascendido conjunto arlequinado en busca de recuperar la senda del triunfo, tras la derrota ante el Granada
Volver a la senda de la victoria. Con esa premisa visita el Córdoba CF al Sabadell en la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion. Los de Iván Ania viajan hasta tierras catalanas para reencontrar sensaciones tras la dura derrota de la última fecha ante el Granada (1-3) en El Arcángel.
Los blanquiverdes llegan al Nova Creu Alta tras cosechar una victoria, ante el Girona (2-1) y dos derrotas, frente al Burgos (3-2) y Granada (1-3) en los primeros tres encuentros ligueros.
Intenta despertar el Córdoba
14´ Busca rehacerse el Córdoba después de los dos tantos encajados. Llegó el primer disparo de los blanquiverdes, obra de Tasende, después de que un despeje quedara suelto en la frontal. Se marchó alto.
Segundo gol del Sabadell
11' Segundo tanto del Sabadell. Vuelve a anotar Gioacchini tras ganarle la espalda a Rubén Alves. Lo encontró muy bien Urri y el delantero definió con calidad ante Guilherme. No podía empezar peor el encuentro para los de Iván Ania.
Se adelanta el Sabadell (1-0)
8' Se adelanta el Sabadell (1-0). Falló Guilherme en la salida de presión y el conjunto arlequiano lo aprovechó. El guardameta blanquiverde le dio un pase prometedor a Éder, que no pudo controlar y los locales lo aprovechon. Definió Gioacchini a placer el pase de la muerte de Liameed.
Tuvo la primera el Sabadell
6' Estuvo cerca el primer tanto del Sabadell. El conjunto local salió rápido tras una recuperación en el centro del campo y el disparo desde la frontal de Joel Priego se marchó al lateral de la red.
El Córdoba CF busca mandar
3' Intenta imponer su juego el equipo de Iván Ania a través de posesiones largas. Mientras tanto, el Sabadell busca la presión para evitar una salida limpia de los blanquiverdes.
Arranca el partido
1’ ¡Comienza el partido! Ya rueda el esférico por el césped de la Nova Creu Alta después de que el Sabadell ofreciese la Copa Cataluña a su afición. El Córdoba goza de la primera posesión.
Todo preparado
¡Saltan los jugadores al campo! Suena el himno del Sabadell. El equipo de Iván Ania, acompañado hoy por más de 250 aficionados blanquiverdes.
Finaliza el calentamiento
Ya enfilan el túnel de vestuario los jugadores. ¡Muy cerca de que arranque el partido!
Gordillo Escamilla, árbitro del partido
El colegiado valenciano Gordillo Escamilla dirigirá el encuentro en la Nova Creu Alta. Un solo precedente dirigiendo un partido del Córdoba CF. Fue ante el Atlético Baleares, en la temporada 2023-2024, en un duelo que terminó con empate a cero y una expulsión para cada equipo. Por su parte, al Sabadell lo ha arbitrado en dos ocasiones, con un balance de una victoria y una derrota.
La previa
Por aquí, la previa del partido. El Córdoba CF buscará volver a la senda de la victoria tras la dura derrota sufrida ante el Granada. Aun así, se enfrenta a un rival que está teniendo un inicio de temporada sorprendente. El cuadro arlequinado no ha perdido en las tres primeras jornadas de competición, sumando una victoria, ante el Almería, y dos empates, frente al Sporting y Castellón, como visitante. Además, en los más de 270 minutos disputados, no ha recibido ningún gol, siendo el único equipo de Primera y Segunda en mantener la imbatibilidad.
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