Sabadell-Córdoba CF, en directo | Segundo tanto del Sabadell

Volver a la senda de la victoria. Con esa premisa visita el Córdoba CF al Sabadell en la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion. Los de Iván Ania viajan hasta tierras catalanas para reencontrar sensaciones tras la dura derrota de la última fecha ante el Granada (1-3) en El Arcángel.

Los blanquiverdes llegan al Nova Creu Alta tras cosechar una victoria, ante el Girona (2-1) y dos derrotas, frente al Burgos (3-2) y Granada (1-3) en los primeros tres encuentros ligueros.

Intenta despertar el Córdoba 14´ Busca rehacerse el Córdoba después de los dos tantos encajados. Llegó el primer disparo de los blanquiverdes, obra de Tasende, después de que un despeje quedara suelto en la frontal. Se marchó alto.

Segundo gol del Sabadell 11' Segundo tanto del Sabadell. Vuelve a anotar Gioacchini tras ganarle la espalda a Rubén Alves. Lo encontró muy bien Urri y el delantero definió con calidad ante Guilherme. No podía empezar peor el encuentro para los de Iván Ania.

Se adelanta el Sabadell (1-0) 8' Se adelanta el Sabadell (1-0). Falló Guilherme en la salida de presión y el conjunto arlequiano lo aprovechó. El guardameta blanquiverde le dio un pase prometedor a Éder, que no pudo controlar y los locales lo aprovechon. Definió Gioacchini a placer el pase de la muerte de Liameed.

Tuvo la primera el Sabadell 6' Estuvo cerca el primer tanto del Sabadell. El conjunto local salió rápido tras una recuperación en el centro del campo y el disparo desde la frontal de Joel Priego se marchó al lateral de la red.

El Córdoba CF busca mandar 3' Intenta imponer su juego el equipo de Iván Ania a través de posesiones largas. Mientras tanto, el Sabadell busca la presión para evitar una salida limpia de los blanquiverdes.

Arranca el partido 1’ ¡Comienza el partido! Ya rueda el esférico por el césped de la Nova Creu Alta después de que el Sabadell ofreciese la Copa Cataluña a su afición. El Córdoba goza de la primera posesión.

Todo preparado ¡Saltan los jugadores al campo! Suena el himno del Sabadell. El equipo de Iván Ania, acompañado hoy por más de 250 aficionados blanquiverdes.

Finaliza el calentamiento Ya enfilan el túnel de vestuario los jugadores. ¡Muy cerca de que arranque el partido!

Gordillo Escamilla, árbitro del partido El colegiado valenciano Gordillo Escamilla dirigirá el encuentro en la Nova Creu Alta. Un solo precedente dirigiendo un partido del Córdoba CF. Fue ante el Atlético Baleares, en la temporada 2023-2024, en un duelo que terminó con empate a cero y una expulsión para cada equipo. Por su parte, al Sabadell lo ha arbitrado en dos ocasiones, con un balance de una victoria y una derrota.