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4ª jornada de Liga en Segunda División

Sabadell-Córdoba CF, en directo | Segundo tanto del Sabadell

El cuadro de Iván Ania visita al recién ascendido conjunto arlequinado en busca de recuperar la senda del triunfo, tras la derrota ante el Granada

Parte de la plantilla del Córdoba CF en el Nova Creu Alta antes del partido ante el Sabadell.

Parte de la plantilla del Córdoba CF en el Nova Creu Alta antes del partido ante el Sabadell. / CCF

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Lorenzo Estepa

Córdoba

Volver a la senda de la victoria. Con esa premisa visita el Córdoba CF al Sabadell en la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion. Los de Iván Ania viajan hasta tierras catalanas para reencontrar sensaciones tras la dura derrota de la última fecha ante el Granada (1-3) en El Arcángel.

Los blanquiverdes llegan al Nova Creu Alta tras cosechar una victoria, ante el Girona (2-1) y dos derrotas, frente al Burgos (3-2) y Granada (1-3) en los primeros tres encuentros ligueros.

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