Posibles alineaciones del Sabadell-Córdoba CF: altas, bajas y dudas del encuentro

El Córdoba CF aterriza en su cuarta prueba de la temporada. Los de Iván Ania, ya con tres jornadas a la espalda en LaLiga Hypermotion, visitan la Nova Creu Alta este lunes (20.30 horas) para medirse a un Sabadell al alza. Y su objetivo es claro: enderezar el mal arranque, tras sumar dos derrotas y una victoria hasta la fecha, con un triunfo balsámico ante el pujante recién ascendido cuadro arlequinado.

Por su parte, los de Ferran Costa llegan con una carta de presentación intimidante: invictos, sin haber encajado un solo gol y tras haber salido de una pieza de El Molinón y Castalia, además de imponerse al Almería jornada atrás y, el pasado miércoles, alzar la Copa de Cataluña ante el Barça Atlétic...

Las enfermerías

En clave médica, habrá bajas por ambos bandos. Los locales apuran para contar con los servicios de Alain y Javi López-Pinto, ambos de regreso al grupo esta semana y que podrían volver a convocatoria. No será ese el caso, no obstante, de Genar Fornés ni Bonaldo, que causan baja en los esquemas del técnico catalán.

Y por parte cordobesista, pocas novedades. Siguen entre algodones tanto Víctor Sánchez como Salim El Jebari -ambos, eso sí, más cerca de volver-, por lo que se mantendrán una jornada más fuera de los planes de Iván Ania. Tampoco estarán disponibles, lógicamente, los otros tres lesionados, todos de larga duración: Adilson Mendes, Franck Fomeyem y Jacobo Martí.

Theo Zidane y Diarra conversan en un entrenamiento del Córdoba CF. / CCF

Las alineaciones

Dado ese escenario, estas son los dos potenciales onces iniciales de ambos conjuntos para el duelo en la Nova Creu Alta:

CE Sabadell: Fuoli, Ripoll, Catalá, Codina, Edgar González, Urri, Óscar Sanz, Pere Pons, Quadri Liameed, Joel Priego y Gioacchini.

Fuoli, Ripoll, Catalá, Codina, Edgar González, Urri, Óscar Sanz, Pere Pons, Quadri Liameed, Joel Priego y Gioacchini. Córdoba CF: Guilherme, Tasende, Rubén Alves, Álex Martín, Budesca, Isma Ruiz, Eder, Diarra, Carracedo, Diego Bri y Percan.

A cargo de la cita estará el árbitro valenciano Juan Manuel Gordillo Escamilla, adscrito al comité valenciano, con Iván Caparrós Hernández a cargo del VAR.