Sala de prensa
Iván Ania tras la derrota del Córdoba CF: «Si un rival te remata 20 veces, es difícil que puedas ganar»
El técnico ovetense reconoció que al equipo le faltó «claridad en las ideas» y asumió el primer gol como su «responsabilidad»
El Córdoba CF cayó derrotado ante el Sabadell (3-2) en un partido en el que los blanquiverdes comenzaron perdiendo desde los primeros minutos de encuentro, de hecho, antes de llegar al cuarto de hora, el cuadro arlequinado ya tenía una ventaja de dos goles en el marcador. Para más inri, los de Iván Ania volvieron a encajar tres goles, sumando en total diez en tan solo cuatro jornadas. El mismo entrenador habló del problema defensivo en la rueda de prensa post partido. «No fuimos capaces de ponernos por delante después de empatar y, luego, si un equipo te remata 20 veces, es difícil poder ganar un partido», expresó.
Falta de ideas
Y es que los de El Arcángel no estuvieron cómodos durante el partido, no pudiendo conectar fácilmente con los atacantes. «Nos faltó claridad de ideas. Ante su presión jugamos demasiado en largo y ahí no les hicimos daño», analizó. Y es que el balance que hizo el ovetense es «negativo». «Hicimos lo más difícil que era empatar y, nuevamente, en un error en una disputa que luego da pie a dos córneres, cometemos un penalti y se llevan los tres puntos».
Por otra parte, Ania hizo autocrítica y asumió la responsabilidad en el primer gol de los locales, en el que aprovecharon un pase comprometido de Guilherme para abrir la lata. Aun así, admitió que «tenemos que ser mucho más contundentes defensivamente», aunque el «problema no fuera de intensidad». Es más, el preparador achacó la derrota a que a sus jugadores les había «faltado fútbol».
Otra vez la fragilidad defensiva
Aun así, el entrenador del Córdoba CF señaló que su equipo tuvo varias oportunidades, que no pudo aprovechar, para hacer el tercer tanto, previo al penalti convertido por Urri. «Tras el gol de Enol tuvimos una de Ghailan que saca al portero, una jugada por izquierda que centramos y se le queda a Carracedo y que no finalizamos, tuvimos para hacer el tercero. Pero no lo haces y pierdes el partido».
Por último, el técnico ovetense confesó que los cambios realizados al descanso -Enol y Juan Gutiérrez por Diego Bri y Ruben Alves- fueron por «motivos tácticos». Es más, el ariete fue protagonista anotando el gol del empate. «Está claro que no estamos teniendo un problema con el gol, estamos teniendo un problema de encajar. Tenemos que cerrar la portería propia, a partir de ahí nos resultará más fácil y estaremos más cerca de la victoria. Si vamos a necesitar hacer tres goles para ganar un partido, será muy difícil», concluyó Ania.
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