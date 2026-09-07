El Córdoba CF, víctima y verdugo de su propio caos ante el Sabadell

Tres derrotas en cuatro jornadas y la misma herida abierta. El Córdoba CF volvió a naufragar lejos de cualquier atisbo de solidez defensiva, castigado por una sucesión de errores, desconexiones y concesiones que convirtió el duelo ante el Sabadell en otro ejercicio de supervivencia. Los blanquiverdes encajaron dos goles en apenas diez minutos, reaccionaron hasta igualar un cruce que parecía perdido y, cuando ya habían conseguido salir del incendio, volvieron a prenderse fuego ellos mismos. Con un alocado 3-2 quedó zanjado el asunto en la Nova Creu Alta, donde algo volvió a quedar patente: de mantener este nivel atrás, de poco servirá lo que ocurra arriba.

Dos novedades en el once

Ya sobre el terreno, hubo cambios. Porque había avisado Ania de que el pasado revés frente al Granada en casa fue una de esas citas que dan para tomar nota: por su desenlace, por su desarrollo y por todos los condicionantes que tuvo… Y desde primera, en tierras sabadellenses, hizo por confirmarlo. El reflejo más claro estuvo en portería, donde el errático inicio de Liga de Iker Álvarez pronto ha dejado paso a la primera titularidad de Guilherme Fernandes, que se estrenaba en el equipo.

El portero luso, llegado este verano procedente del Real Betis -y cedido curso atrás en Pucela-, fue la primera de las dos únicas permutas del duelo, ambas localizadas entre el arco y la primera línea. La segunda tuvo lugar en el eje, donde el mal derbi de Juan Gutiérrez también favoreció el regreso de Álex Martín, de vuelta, dos semanas después, a la dupla con Alves.

En lo demás, todo continuidad. Dani Budesca y Dani Tasende fueron las elecciones en los laterales; la tripleta Isma Ruiz-Diarra-Eder García siguió a cargo del mediocampo, mientras que Diego Bri y Carracedo cogieron las alas, y Diego Percan, goleador ante los nazaríes, volvió a asumir la punta de lanza ante la todavía ausencia de Víctor Sánchez.

Con todo también salieron los de casa, que poco antes del arranque habían dedicado la conquista de la Copa de Cataluña a su afición. Liameed, Edgar González, Pere Pons o Gioacchini fueron algunas de las apuestas de Ferran Costa, quien, también por cuarta cita consecutiva, decidió dejarse al excalifal Nikolai Obolskii esperando turno en la banqueta.

Descontrol en estado puro

Pero el primer aviso de cierto calado tuvo firma de Joel Priego. El Sabadell consiguió combinar entre líneas, encontró al de Manresa en la frontal y este no se lo pensó dos veces: latigazo seco, directo al costado de la portería de Guilherme. Poco más que eso, de momento. Porque a la siguiente, el castillo blanquiverde se vino abajo. Una salida de balón temeraria del guardameta luso terminó en robo de Quadri a Eder y, con la defensa completamente desarbolada, Gioacchini solo tuvo que empujarla para poner el 1-0 cuando apenas se había superado el quinto minuto.

Y el Córdoba CF, todavía tratando de ubicarse, volvió a quedarse mirando. El golpe no había servido para despertar a los de Iván Ania, que antes de alcanzar el diez ya habían vuelto a recoger el balón del fondo de su portería. Otra vez Gioacchini, otra vez atacando la espalda de Rubén Alves con una facilidad preocupante, recogió un pase filtrado y volvió a definir sin oposición ante Guilherme. 2-0. En apenas unos minutos, el partido se había puesto patas arriba.

La primera reacción, todavía con la mandíbula desencajada, la protagonizó Dani Tasende al filo del cuarto de hora. Un rosario de rechaces terminó dejando el balón en la frontal y el gallego armó la pierna con violencia, aunque su misil se perdió por encima del larguero. Algo después, Percan aprovechó una indecisión de Edgar González, se lanzó al espacio y acabó provocando la falta del ex del Real Betis, Almería y Andorra, que llegó tarde y derribó al leonés cuando ya encaraba el camino hacia Fuoli. Parecía incluso acción de roja, pero el VAR intervino para rebajar el castigo y dejar la tarjeta en nada.

Entre tanto desorden, el bloque califal empezó a encontrar algún hilo del que tirar. No precisamente para cerrar su propia portería -eso ya había quedado suficientemente claro-, pero sí para incomodar al rival. Y en una de esas llegó la llave para reabrir el partido: Diego Bri arrancó con todo, ganó metros hasta línea de fondo y cayó dentro del área tras una entrada de Diego Fuoli que el colegiado señaló como penalti. Esta vez sí hubo respaldo desde la sala VOR. Carracedo tomó la responsabilidad y, desde los once metros, colocó el 2-1 antes de alcanzar la media hora.

Christian Carracedo celebra su gol ante el Sabadell en la Nova Creu Alta. / lof

Porque el partido había nacido completamente roto. Sin centro del campo, sin pausa, sin apenas elaboración: destrucción, carreras y transiciones. Y, paradójicamente, aquel escenario empezaba a sentarle mejor al Córdoba CF. Más despiertos que en el arranque y estimulados por el gol, los blanquiverdes comenzaron a detectar espacios en la retaguardia de un Sabadell que tampoco terminaba de encontrar cómo gobernar semejante caos. El conjunto arlequinado había encontrado un rival anárquico.

Todo se movía en el terreno de los excesos. Lo confirmó una acción de auténtica tragicomedia en la que cada toque parecía añadir una vuelta más a la jugada: Tasende cayó con facilidad ante Ripoll, Gioacchini recibió completamente solo y, cuando el tercero parecía cantado, Guilherme apareció con una mano descomunal para negárselo al delantero estadounidense. Poco después, fue Álex Martín quien tuvo que intervenir de urgencia para evitar que Urri encontrara otro regalo.

Y todavía hubo más. Gioacchini volvió a marcar, aunque esta vez la celebración duró poco: el asistente levantó el banderín y la revisión terminó confirmando el fuera de juego. El 3-1 no subió al marcador, pero el aviso quedaba ahí.

Para entonces, cualquier intento de control era poco menos que un espejismo. Guilherme también había empezado a crecer bajo palos, acumulando algunas manos de mérito ante Joel Priego y mostrándose atento incluso en un despeje de Rubén Alves que por poco acaba convertido en fuego amigo. Y todavía encontró una última ventana el equipo de El Arcángel antes del descanso. Percan, en una baldosa, se deshizo de su par con un regate de mucha calidad y mandó un último balón cruzado a centímetros de la madera.

Había pasado de todo en apenas 45 minutos. Dos goles recibidos en un abrir y cerrar de ojos, una reacción, un penalti, un posible tercero anulado y un pleito convertido en una carrera a frenos rotos.

Otra guerra de guerrillas

La segunda mitad tuvo mucho de lo mismo. Arrancó algo más pausada, casi por inercia que por voluntad, pero no tardó en volver a romperse entre carreras, precipitaciones y errores. Para entonces ya había movido Ania el tablero, con las entradas de Juan Gutiérrez y Enol Rodríguez por Rubén Alves -muy superado durante la primera mitad- y Eder García, respectivamente. El mensaje era evidente: con la medular convertida en territorio testimonial, tocaba poblar algo más lo de arriba.

Pero el guion apenas cambió. Desconexiones, poca tensión, escasa concentración y un Sabadell que seguía sintiéndose mucho más cerca del tercero que de verse igualado, aunque los andaluces continuaban encontrando alguna grieta por la que asomarse. En una de ellas volvió a aparecer Gioacchini, que cazó un balón al espacio en posición adelantada -habría entrado el VAR- y reabrió la cuenta de avisos con un remate forzado, a ras de suelo, que acabó estrellándose directamente contra la madera.

Había vías de agua por todas partes. Budesca seguía errático, Juan Gutiérrez tenía que multiplicarse, Álex Martín cargaba ya con una amarilla y Diarra parecía completamente perdido. Ania siguió metiendo fichas al tablero ante la escena, con el ingreso de Albarrán y un Adnane Ghailan que irrumpió con ganas de cambiar el decorado. A la primera que tuvo, un zapatazo lejano estuvo a punto de sorprender a Fuoli. Y tuvo una segunda, en un balón llovido sobre la frontal que entonces sí obligó a intervenir al zaragozano.

Gordillo Escamilla, colegiado del encuentro, señala uno de los penaltis del Sabadell-Córdoba CF. / LOF

Y, en la otra trinchera, un reencuentro. Entró para sumar sus primeros minutos del curso el exblanquiverde Nikolai Obolskii.

También llegó el turno de Ibai Sanz en el Córdoba CF, con sus primeros minutos de la temporada para el punta cedido por el Athletic de Bilbao. Otra declaración de intenciones de Ania: si por calidad, pausa o claridad no aparecía el camino, había que buscarlo por acumulación, insistencia y número de efectivos. Y, esta vez, la fórmula funcionó. De la única manera que parecía posible en semejante encuentro, además. En una transición de libro, con carrera al espacio de Enol tras el pase de Percan y una definición cruzada, precisa y con mucha colocación, del ex del Huesca para firmar el 2-2 en la Nova Creu Alta.

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El gol espoleó a los de El Arcángel, que empezaron a crecer a medida que apretaban y comprobaban que las dudas también habían echado sus raíces en el lado local. Que se lo digan a Carracedo, que tras un envío del propio Adnane al área pequeña tuvo en sus botas la remontada. Aunque a la siguiente fue aún más determinante, pero en clave contraria: impactó el balón con su brazo y Urri, de pena máxima y VAR mediante, colocó el 3-2 definitivo para cerrar la noche.