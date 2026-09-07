El Córdoba CF no roza el aprobado en su derrota ante el Sabadell

GUILHERME FERNANDES (4)

Ese error

Paró, cumplió y fue decisivo, pero su error al inicio de partido lo condenó. Pecó de confianza y regaló el 1-0.

DANI BUDESCA (2)

Nervioso

Mal colocado, con poca confianza y sin incidencia. Además, casi siempre superado. No fue el día del murciano.

RUBÉN ALVES (1)

Señalado

Firmó, probablemente, su actuación más errática como blanquiverde. Gioacchini le superó en todo momento. Sustituido al descanso.

ÁLEX MARTÍN (4)

Apagando fuegos

Trató de equilibrar en el desequilibrio. Se esforzó, corrió y tapó, pero la sangría fue tremenda.

TASENDE (3)

Poco

De más a menos. Comenzó apareciendo bien en ataque, pero acabó desdibujado. Tampoco cerró en exceso en defensa.

ISMA RUIZ (3)

No fue él

El mediocampo no existió y sin él, se perdió. No aportó en fase defensiva y tampoco ofensiva. Incómodo en todo momento.

DIARRA (2)

Perdido

Sin rumbo anduvo el hispano-maliense, que concedió demasiado. Por momentos, consumido por las dudas en defensa. No apareció en ataque.

EDER GARCÍA (2)

Ausente

No creó ni equilibró. Ania lo dejó en la caseta al descanso, en busca de poblar más el ataque. Apenas tuvo incidencia.

DIEGO PERCAN (5)

El mejor

Dio la asistencia a Enol y dejó las mejores ocasiones blanquiverdes. Mostró calidad, pero le faltó acierto. Superior a la media.

CARRACEDO (3)

Penaltis

No perdonó en su pena máxima y provocó también la del rival. Su primer gol, pero mal partido. No desbordó ni aportó en fase ofensiva.

DIEGO BRI (5)

Esa arrancada

Metió al Córdoba CF en el partido con una acción individual de libro. Después, fue difuminándose. Fue un faro en la tempestad, pero hasta ahí.

ENOL RODRÍGUEZ (5) Golazo.

IBAI SANZ (4) Oportunidad.

GHAILAN (4) Aportó.

JUAN GUTIÉRREZ (4) Exigido.

ALBARRÁN (4) En la derecha.