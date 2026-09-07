El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras la derrota en Sabadell

El Córdoba CF firmó su tercera derrota en apenas cuatro jornadas de Liga tras un alocado encuentro ante el Sabadell en la Nova Creu Alta (3-2). Se adelantaron rápidamente los locales, que antes de los diez minutos ya marchaban con dos goles de ventaja, aunque los de blanquiverde acabaron aprovechando el caos para reponer la igualdad antes del tramo final. Una pena máxima, tras una mano de Carracedo, terminó por inclinar la balanza, tras la diana definitiva de Urri.

Con este resultado, el equipo de Iván Ania, que ya había iniciado en zona de descenso el duelo, pasará esta semana instalado en puestos de peligro.

La tabla clasificatoria de Segunda División, actualizada.

Formato de competición

La Segunda División española se desarrolla mediante un campeonato de liga regular compuesto por 42 jornadas, en las que los equipos se enfrentan para sumar puntos y definir su posición en la clasificación. El rendimiento de cada club a lo largo de la temporada determina su destino al término de la competición, tanto en la lucha por el ascenso como en la pelea por evitar el descenso.

Los dos primeros clasificados de LaLiga Hypermotion obtienen de forma automática el ascenso directo a Primera División. La tercera plaza de promoción se decide a través del playoff de ascenso a Primera División, en el que participan los equipos que finalizan la fase regular entre la tercera y la sexta posición. En el extremo contrario de la tabla, los cuatro últimos clasificados descienden a Primera Federación.

La temporada de LaLiga Hypermotion arrancó el 14 de agosto y tiene fijado su cierre para el 6 de junio, una vez completados los 462 encuentros correspondientes a la fase regular. Concluida esta primera etapa, los cuatro equipos que mantienen opciones de conseguir el último ascenso disputan el playoff de promoción, cuya celebración comienza una semana después de finalizar la liga.

El playoff de ascenso a Primera División consta de eliminatorias a doble partido. En las semifinales, el conjunto que haya terminado en una posición más baja durante la fase regular disputa el encuentro de ida como local. El equipo mejor clasificado, por su parte, afronta el segundo encuentro en su estadio, beneficiándose así del factor campo en el partido decisivo.

Si después de los dos encuentros existe empate en el marcador global, la eliminatoria se prolonga con una prórroga. En el caso de que la igualdad persista tras los 30 minutos adicionales, no se recurre a una tanda de penaltis para determinar al vencedor. En su lugar, entra en funcionamiento la denominada ventaja deportiva, que concede la clasificación al equipo que terminó en una posición más alta en la fase regular.

Noticias relacionadas

Los enfrentamientos de semifinales quedan establecidos entre el tercer y sexto clasificado, por un lado, y el cuarto y quinto, por otro. Los dos equipos que superan estas eliminatorias acceden a la final del playoff de ascenso, que también se disputa a doble partido. El vencedor de esta última eliminatoria obtiene el tercer ascenso a Primera División y se incorpora a la máxima categoría del fútbol español en la temporada 2026-2027. De esta manera, quedan definidos los tres equipos de Segunda División que consiguen subir a Primera al finalizar el campeonato.