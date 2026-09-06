La trituradora de LaLiga Hypermotion se cobra a su segundo entrenador en menos de un mes

Menos de un mes de competición, pero la trituradora de entrenadores de LaLiga Hypermotion ya se ha cobrado a su segundo director de orquesta. Y es que si apenas unas fechas antes del arranque de Liga fue Imanol Idiakez el que perdió su sitio al frente del Cádiz, ahora, con tan solo cuatro jornadas a la espalda, ha sido el turno de Claudio Barragán, que finaliza su etapa a los mandos del recién ascendido Eldense, donde suman tan solo dos puntos de los 12 posibles en lo que va de campeonato.

La destitución, sin embargo, queda encuadrada en un también complejo inicio de calendario para el cuadro del Nuevo Pepico Amat, que en su vuelta al fútbol profesional ha arrancado con una secuencia de duelos de altura. Comenzó goleado en Almería (3-0), empató con el Cádiz (2-2), cayó en Butarque ante el Leganés (1-0) y, justo este fin de semana, había logrado un empate de valor en casa de un claro candidato al ascenso como el Mallorca (0-0), donde el exblanquiverde Álex Sala mandó un lanzamiento de penalti a la madera para evitar que los azulgrana se marcharan sin premio de Son Moix.

«Claudio Barragán no continuará como entrenador del Eldense. Gracias, Claudio, por tu trabajo, compromiso y por formar parte del histórico ascenso a Segunda División. ¡Te deseamos lo mejor en tu futuro!», reza el comunicado oficial emitido por la entidad, en el que también se anuncia la promoción, de forma interina, del hasta ahora entrenador de su filial, Josep Farrando.

El encaje de Ramón Vila y Mariano

Con el cambio de fichas, los dos futbolistas del Córdoba CF que permanecen en préstamo en el Nuevo Pepico Amat tendrán ahora que también convencer a la nueva dirección. Ambos, Ramón Vila y Mariano Carmona, de hecho, han sido dos de las escasas notas positivas en el accidentado inicio liguero del Eldense. El primero suma allí su segunda campaña, tras ser capital en el ascenso de hace tan solo unos meses. El segundo, por su parte, ha dado este ejercicio el salto a la división de plata y ya sabe lo que es golear en la categoría, tras su diana anotada al propio Cádiz en la segunda cita de la agenda. Ambos, por el momento, partían como fijos en los planes de Barragán.