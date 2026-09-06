Sabadell-Córdoba CF: horario y dónde ver por televisión el partido de LaLiga Hypermotion

El Córdoba CF afronta este lunes su cuarta parada en el camino de la temporada 2026-2027 en Segunda División, con la visita al Sabadell como nuevo desafío. El conjunto blanquiverde se medirá al cuadro catalán en la Nova Creu Alta a partir de las 20.30 horas, en un encuentro marcado por las dos dinámicas concurrentes. Los de Iván Ania buscarán en tierras catalanas el impulso necesario para enderezar el rumbo en este arranque de Liga, en el que suman una victoria y dos derrotas.

¿Cómo y dónde ver el partido?

El encuentro, rentrasmitido como de costumbre por el canal LaLigaHypermotion TV, podrá verse en directo a través de varias de las plataformas y operadores que disponen de los derechos televisivos de la competición. Entre las principales alternativas se encuentran Movistar Plus+ y DAZN, que ofrecerán las imágenes en directo del partido para sus abonados. Los aficionados también tendrán otras opciones para acceder a la señal del choque.

El partido estará disponible mediante operadores como Orange, Vodafone, Finetwork y Telecable, además de Amazon Prime Video, ampliando así las posibilidades para seguir en directo uno de los encuentros de la jornada. La disponibilidad dependerá del operador contratado y de las condiciones del servicio. Por otro lado, el grupo MásMóvil ofrecerá igualmente el encuentro a través de sus diferentes marcas, entre ellas Yoigo, Euskaltel, R y Virgin Telco.

En el ámbito local, PTV Telecom continuará con la emisión mediante Zapi, su plataforma de televisión que requiere suscripción para acceder al contenido.

Diego Bri forcejea con Rubén Alves durante un entrenamiento del Córdoba CF. / CCF

Dos dinámicas que chocan

En la Nova Creu Alta se cruzan dos dinámicas bien diferenciadas. Los arlequinados, por su parte, llegan a la cuarta cita de Liga sin haber recibido un solo gol hasta la fecha. Por ende, los de Ferran Costa están invictos, y suman cinco puntos, tras empatar en casa del Sporting de Gijón (0-0) y el Castellón (0-0), y superar por la mínima jornada atrás al Almería (1-0).

A dos puntos de distancia e iniciando el pleito en descenso, tras el avance del resto de partidos externos, se encuentran los blanquiverdes, que vienen de ceder ante el Granada en El Arcángel. En la primera prueba del curso también se quedaron sin premio frente al Burgos en El Plantío, aunque el triunfo ante el Girona (2-1), único hasta la fecha, marca la línea de acción que quieren recuperar los de Iván Ania.