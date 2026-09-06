Nélson Monte, el nuevo comodín para una defensa con deberes pendientes en el Córdoba CF

El avance de las fechas, entre balances de mercado, vistazos a la estrategia de la propiedad y otros muchos frentes abiertos -el objetivo de cerrar El Arcángel, la nueva Ciudad Deportiva y un largo etcétera de deberes pendientes-, ha dejado por momentos en segundo plano una de las claves de las últimas fechas en el Córdoba CF. Una cuestión con dos ramificaciones y un mismo punto de partida: se acabó el mercado, esta es la plantilla definitiva y a ella se ha incorporado una nueva pieza en defensa, Nélson Monte.

Precisamente ahora comienza la otra parte de la operación. La que corresponde a Iván Ania. El técnico cordobesista deberá acoplar al zaguero portugués, llegado en préstamo desde el Almería, a una estructura defensiva que ha comenzado la temporada bajo el foco. Un refuerzo sobre la bocina, anunciado una vez vencida la medianoche -como ya sucediera en febrero con Víctor Sánchez, por ejemplo-, que pretende elevar un punto la competencia en una parcela que arrastra debate desde el pasado curso.

Y los primeros números de este campeonato tampoco han ayudado a disiparlo.

Siete goles en tres jornadas

Los datos son significativos: tres partidos y siete goles encajados. Una cifra a la que se añade otro elemento especialmente doloroso: cuatro de esas siete dianas llegaron durante los últimos diez minutos del tiempo reglamentario o el descuento. El inicio tampoco ha sido sencillo para la pareja llamada, en principio, a convertirse en la titular este curso: Juan Gutiérrez y Rubén Alves. Siempre que ambos han partido de inicio, el bloque cordobés ha terminado sin puntuar este curso, tanto en Burgos (3-2) como ante el Granada (1-3).

El escenario fue diferente con Álex Martín acompañando al hispano-brasileño. La pareja consiguió cerrar el partido ante el Girona en El Arcángel (2-1) y ofrecer mayores garantías, por lo que, tras el tropiezo frente al conjunto nazarí, todo apunta a que será de nuevo esa dupla la que parta de inicio.

Pero ahora aparece una nueva variable.

Nélson Monte, durante un entrenamiento de esta semana con el Córdoba CF. / CCF

Dos entrenamientos a la espalda

Nélson Monte ya forma parte de la ecuación. El central de Vila do Conde, cedido por una temporada, acumula dos sesiones de trabajo con sus nuevos compañeros y todavía tendrá una tercera este domingo antes del desplazamiento a Sabadell. Un bagaje que hace pensar en un hipotético ingreso inmediato en el once como una opción todavía algo precoz.

Otra cosa es que las circunstancias obliguen a Ania a recurrir a él. En ese caso, el portugués llega con el ritmo necesario para actuar de inmediato. Ha completado toda la pretemporada con los rojiblancos y, por tanto, no necesita recuperar el tono físico que sí podría exigir una incorporación que hubiera permanecido al margen del trabajo colectivo durante las últimas semanas.

Sobre el césped, el Córdoba CF incorpora un central de envergadura, poderoso en el juego físico y con presencia en las acciones a balón parado. También un futbolista con jerarquía y capacidad de liderazgo, un perfil que guarda ciertas similitudes con Rubén Alves, al menos en ese apartado.

Trayectoria en Segunda

Monte aterriza en Córdoba después de un último curso en el Almería, al que llegó tras su experiencia en el Málaga. En La Rosaleda fue una pieza fija y uno de los futbolistas importantes en el ascenso del conjunto malagueño a Segunda División.

Su llegada al cuadro indálico mantuvo inicialmente esa condición. Comenzó siendo una pieza de confianza para Rubi, pero fue perdiendo protagonismo a medida que avanzaba la campaña. Esa pérdida de peso terminó desembocando en su salida a préstamo en la última fecha del mercado, con El Arcángel como ahora nuevo destino.

Su experiencia reciente en la categoría de plata, en cualquier caso, resulta amplia. Entre las dos últimas temporadas, defendiendo las camisetas del Málaga y el Almería, ha disputado 61 encuentros en LaLiga Hypermotion, todos ellos como titular. En total, 5.420 minutos y tres goles, todos concentrados en su último curso como futbolista del conjunto malagueño.

Nélson Monte, en un encuentro de la pasada temporada con la UD Almería. / ud almería

Un central entre dos perfiles

La otra cuestión está en su encaje. Porque Monte no solo añade una pieza más al eje de la zaga: por características, puede situarse prácticamente a medio camino entre Juan Gutiérrez y Álex Martín.

Es diestro, por lo que, sobre el papel, podría actuar también como central zurdo a pie cambiado para suplir a Alves. Pero ese escenario parece menos probable de inicio. Álex Martín ya conoce mejor esa posición después de haber ejercido ahí durante el pasado curso, por lo que todo apunta a que la pugna de Monte se producirá principalmente por el perfil derecho.

Ahí aparecen sus particularidades. Es un central más físico que Álex Martín, aunque también algo menos veloz y con una salida de balón menos marcada. Frente a Juan Gutiérrez, en cambio, presenta un perfil algo más expeditivo, aunque sin alcanzar el mismo poder al corte ni en determinadas acciones físicas, además de ofrecer un argumento añadido en la estrategia.

Una combinación de características que dibuja un central híbrido, capaz de recoger virtudes de los dos perfiles que ya estaban en la plantilla y aportar, a su vez, elementos propios. Ese es, precisamente, el valor que busca el Córdoba CF con su llegada y al que ahora tratará de sacarle partido.