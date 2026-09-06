Iván Ania, entrenador del Córdoba CF: "Hemos encajado más goles de lo esperado"

Volver a ganar. No hay vuelta de hoja. Esa es la única idea que ronda por la mente del Córdoba CF en estas fechas. Ya sin mercado de por medio, con la plantilla cerrada y todas los engranajes acoplados, tanto Iván Ania como sus pupilos solo conciben escapar de estas fechas con un resultado concreto: sumar de tres ante el Sabadell en La Nova Creu Alta, este lunes a partir de las 20.30 horas. Una cuarta jornada de reencuentros -hacía más de una década que ambos clubes no se cruzaban-, el primer careo ante un recién ascendido y un duelo, además, que los de blanquiverde planean convertir en un punto de inflexión durante este arranque de Liga.

«No hemos podido dejar ninguna portería a cero en estos tres partidos y hemos encajado más goles de lo esperado, especialmente en el tramo final. Es algo que tenemos que mejorar, claramente. En el partido de mañana, la clave es el duelo ofensivo. Tenemos que ser ganadores, a partir de ahí se nos abrirán muchos nuevos escenarios. Es un partido con unas características un poco distintas a lo que suele ser habitual», expresó el técnico tras la sesión de trabajo de este domingo.

Un rival muy compacto

Porque los primeros compases de campeonato no están siendo, para nada, lo que inicialmente se aspiraba por la parroquia califal. Tres cruces, dos derrotas y un triunfo, y una sucesión de claroscuros que alternan una importante dosis de dudas con algún que otro brote verde. «Estamos teniendo errores cuando recuperamos y en el primer pase, la perdemos. Los dos últimos goles con el Granada vienen precedidos de errores… En salida de meta no tenemos mucha pérdida, tenemos un porcentaje de acierto alto. Contra equipos que van a pares, como el Sabadell, es mucho más importante que otros días el no tener pérdidas. Si las tenemos el lunes, van a tener muchas opciones de llegarnos a zona de finalización», avisó.

Y enfrente llega un termómetro poco accesible, un cuadro arlequinado que apenas ha anotado un gol, pero que suma cinco puntos y todavía no sabe lo que es encajar en su regreso al fútbol profesional. «Una idea muy clara, muy definida, incluso con los nuevos fichajes siguen manteniéndola. Les ha ido realmente bien. Es un 5-3-2, que te obliga a tener muchos jugadores de espalda, ningún hombre libre más allá del portero... Son muy intensos, agresivos en la presión. Hemos visto sus partidos, condicionan muchísimo a los rivales, están muy encima, no te dan tiempo, tienes que pensar muy rápido. Es un equipo muy difícil, de ahí que lleve cero goles encajados y que haya ganado a un favorito como el Almería», indicó.

Iván Ania explica un ejercicio en una sesión de trabajo del Córdoba CF. / A.J. González

«Con un gol han conseguido cinco puntos. No han encajado, han tenido rivales difíciles, han visitado El Molinón y han jugado con el Castellón. Es un equipo que solo lleva un gol, pero que llega mucho al área rival, intentan robar muy alto y finalizar rápido. Y cuando roban bajos, tienen mucha gente por delante de balón. Solo llevan un gol, pero lo han rentabilizado al máximo», añadió acto seguido, recalcando su peligrosidad.

Además, los de Ferran Costa contarán con una baza singular: el excalifal Nikolai Obolskii -aún no ha debutado-, que cerró su etapa de dos temporadas en El Arcángel en el pasado mes de junio. «Los entrenadores nos apoyamos, por mucho que les hayamos analizado y visto, en los jugadores que conocen esos equipos. Algo de dentro, siempre es importante. Entiendo que Obolskii habrá hablado mucho esta semana con el entrenador, le habrá dicho cómo es nuestro modelo y lo que buscamos», avisó.

Víctor y El Jebari, bajas; Nélson, disponible

En clave médica, no contará con altas en la enfermería el ovetense, todavía con efectivos como Víctor Sánchez y Salim El Jebari entre algodones, aunque cada vez más cerca de su potencial regreso: «No están disponibles para este partido. Víctor aún no está recuperado y Salim no está trabajando al cien por cien… Ninguno va a viajar. Los demás, están todos», informó.

El que sí anda ya a las órdenes de Iván Ania es el central Nélson Monte, última incorporación del pasado mercado de fichajes y que, a juicio de su nuevo técnico, llega totalmente preparado: «Está disponible, su último partido con el Almería fue con el Sabadell. Hemos sacado también información de lo que él sintió en aquel partido. Es un jugador con buen juego aéreo, buena salida de balón, contundente, veterano y con liderazgo. Lo conozco bien, porque le vi muchísimo en el Málaga en directo. Mi sensación siempre fue que parecía el líder, el padre, porque el Málaga tenía mucha gente joven en aquel momento. Nos puede aportar su experiencia, liderazgo, capacidad para defender el área, los saltos... Es un muy buen fichaje», analizó.