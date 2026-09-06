Gordillo Escamilla, el árbitro del Sabadell-Córdoba CF

El Córdoba CF ya conoce al encargado de impartir justicia en su cuarta cita de la temporada. El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al valenciano Juan Manuel Gordillo Escamilla para dirigir el encuentro que este lunes enfrentará al conjunto dirigido por Iván Ania con el Sabadell en el Estadio Nova Creu Alta (20.30 horas).

Su expediente

Gordillo Escamilla, de 33 años, acumula seis temporadas ejerciendo de forma ininterrumpida. Dos de ellas transcurrieron en Segunda Federación, tres en Primera RFEF y la actual, la de su debut, en la ahora denominada LaLiga Hypermotion.

En ese recorrido ha dirigido un total de 66 partidos, con un registro de 345 tarjetas amarillas, lo que supone una media de 5,23 por encuentro, además de 25 tarjetas rojas, con un promedio de 0,38 expulsiones por partido.

Su expediente también presenta un reparto de resultados con mayor presencia de triunfos locales. En esos 66 encuentros, los equipos que ejercieron como anfitriones sumaron 28 victorias, por las 21 igualadas y 17 triunfos visitantes.

Balance con ambos equipos

La cita del lunes tampoco supondrá el primer contacto entre Gordillo Escamilla y el Córdoba CF. El colegiado valenciano ya dirigió a los blanquiverdes en una ocasión, precisamente durante la temporada 2023-2024. Fue en el Estadi Balear, ante el Atlético Baleares, en un encuentro que terminó sin goles (0-0) y con una expulsión por cada bando. Aquel campeonato tendría, meses después, un desenlace especialmente feliz para el cordobesismo, con el ascenso a Segunda División como colofón.

También conoce ya al rival del lunes. El valenciano ha arbitrado al Sabadell en dos ocasiones, con un balance de una victoria y una derrota para el conjunto arlequinado.

El dispositivo arbitral del encuentro se completará con otro colegiado valenciano. Iván Caparrós Hernández, de 36 años, será el encargado de estar al frente del VAR en la Nova Creu Alta.