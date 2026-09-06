El Córdoba CF estrecha lazos con Bahrain Victorious al paso de La Vuelta por la provincia

Dos equipos, dos deportes y un mismo vínculo con Córdoba. El paso de La Vuelta a España por Córdoba dejó este domingo una fotografía muy especial en El Arcángel, donde los jugadores del Córdoba CF Víctor Sánchez y Adilson Mendes compartieron protagonismo con ocho integrantes del Team Bahrain Victorious, formación participante en la ronda ciclista española.

La imagen fue difundida por el propio Córdoba CF a través de sus redes sociales y sirvió para poner en escena los lazos que mantienen la entidad blanquiverde y Bahrain Victorious. Una relación que esta vez saltó del césped a las bicicletas aprovechando la presencia del equipo ciclista en tierras cordobesas con motivo de La Vuelta a su paso por la provincia.

La Vuelta une al Córdoba CF y Bahrain Victorious en El Arcángel

En la fotografía aparecen Víctor Sánchez y Adilson Mendes, precisamente dos de las bajas con las que contará el equipo de Iván Ania de cara a la visita de este lunes al Sabadell en la Nova Creu Alta, junto a ocho representantes de Bahrain Victorious. Futbolistas y ciclistas intercambiaron camisetas y maillots en el estadio cordobesista como símbolo de una conexión que tiene a Barein como puente.

«Dos equipos, dos deportes y un mismo nexo de unión», señaló el equipo de El Arcángel en su publicación. El club destacó, además, a la capital cordobesa como «punto de encuentro entre el fútbol y el ciclismo, con Barein como denominador común».

⚽️💚🚴🏻‍♂️ Dos equipos, dos deportes y un mismo nexo de unión.



El #CórdobaCF y @BHRVictorious compartieron protagonismo en el estadio cordobesista.



🤝 Intercambio de camisetas y maillots para poner en valor lo que nos une.



Córdoba, punto de encuentro entre el fútbol y el ciclismo,… pic.twitter.com/4cUYEcnsDf — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) September 6, 2026 Los dos futbolistas del Córdoba CF estrecharon lazos con el combinado ciclista junto al Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

El encuentro estuvo enmarcado en una jornada especialmente señalada para el deporte cordobés. La Vuelta a España tuvo este domingo su punto de partida en Palma del Río y recorrió distintos enclaves de la provincia antes de concluir en la avenida de Vallellano, en la capital, con el triunfo del belga Wout Van Aert. Entre los equipos presentes en la carrera se encontraba precisamente Team Bahrain Victorious, una de las formaciones de la máxima categoría del ciclismo internacional, que compite como UCI WorldTeam y participa habitualmente en las principales pruebas del calendario del ámbito a lo largo de todo el mundo.

Aliados desde febrero de 2025

La conexión entre ambas entidades se remonta a febrero de 2025, cuando el Córdoba CF anunció una alianza estratégica con Bahrain Victorious. El acuerdo convirtió a la firma en patrocinador principal del conjunto blanquiverde y en naming partner de su estadio, que pasó a adoptar la denominación de Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

Bahrain Victorious cuenta con el respaldo de Nasser bin Hamad Al Khalifa y ha utilizado distintas disciplinas deportivas como escaparate internacional, con especial protagonismo del ciclismo, como ha quedado refrendado este domingo.