El Córdoba CF busca cambiar el paso ante el pujante Sabadell

Los comienzos jamás son fáciles. O casi nunca. No es esa una circunstancia desconocida en absoluto en la era de Iván Ania por el Córdoba CF, donde cuatro campañas de trayecto avalan esa premisa: siempre cuesta arrancar, los primeros pasos a menudo llegan con dudas, pero también, después de la tempestad, llega la calma. Porque se ha convertido casi en un patrón involuntario el hecho de que el equipo blanquiverde, bajo la mano del asturiano, va de menos a más. Así fue en la categoría de bronce y los dos años posteriores en LaLiga Hypermotion lo refrendan. Los de El Arcángel no son de esos equipos que empiezan lanzando mensajes, son más bien de los que terminan por carburar una vez avanza el calendario.

Ya sin mercado de por medio, precisamente uno de los principales focos de distracción se ha apartado del camino. Estos son los 27 elegidos para el nuevo reto que asoma por la parroquia cordobesista, con la llegada de Nélson Monte como broche sobre la bocina para una plantilla plagada de juventud, de apuestas, con tanta hambre como inexperiencia, y que buscará convertir la 2026-2027 en algo para el recuerdo, pero en clave positiva.

Este lunes también llega otro capítulo en la lucha por ese relato. Lo hace en un escenario histórico, por el que los califas no transitaban desde hace más de una década y con un rival crecido en lo deportivo y social: el recién ascendido Sabadell, en la Nova Creu Alta (20.30 horas).

Un buen termómetro

Será ante el bloque arlequinado con el que los califas abran la cuenta de duelos frente a recién llegados desde Primera Federación. Ya saben, no obstante -y en clave contraria-, lo que es medirse a un rival de estreno en la categoría, como fue el Girona en casa semanas atrás, pero lo de ahora llega desde el perfil inverso. En esencia, un bloque que viene de festejar su vuelta al fútbol profesional y que, además, ha empezado fuerte.

Sus números lo explican: cinco puntos de nueve posibles, solo un gol anotado, pero también ninguno encajado. Ya han salido de El Molinón y Castalia de una pieza, y hace apenas un puñado de días se llevaron por delante a un candidato a todo como el Almería (1-0). Además, viene de alzar la Copa de Cataluña tras imponerse en la final al Barça Atlétic.

También lo avisaba Ania en su propia previa, avanzando que espera un rival exigente, sobre todo, en las dos áreas…

Y precisamente en esos polos del campo es donde se localizan la mayor parte de las preocupaciones del Córdoba CF. Porque si por sólidos, aunque con pocos números arriba, se caracterizan los sabadellenses, la escena es radicalmente opuesta en el bando blanquiverde.

La plantilla y cuerpo técnico del Sabadell alza la Copa de Cataluña 2026, el pasado miércoles. / ce sabadell

Tres puntos de nueve posibles lucen en su casillero, sinónimo de enfilar el duelo en la Nova Creu Alta, ya con el resto de pleitos del fin de semana despachados, instalado en zona de descenso. El derbi ante el Granada también sirvió para darle otra capa de necesidad a este inicio de Liga, en el que los ribereños promedian algo más de dos goles -2,33- encajados por cada partido disputado… De hecho, solo el colista Ceuta, con diez en contra, había recibido más dianas en las tres primeras fechas del itinerario, y nadie igual en cuanto a las rectas finales: de siete goles totales en el arco de Iker Álvarez, cuatro han llegado a partir del minuto 80.

Por todo ello saben en El Arcángel que el pleito que asoma este lunes tiene incluso un grado más de importancia de lo evidente.

Los dos planes y sus bajas

La parcela médica, como de costumbre, tendrá cierta cuota de protagonismo.

Por parte local, deslizó Ferran Costa que espera contar en la lista con piezas entre algodones como Alain y López-Pinto, aunque no llegarán a tiempo para el duelo otros como Genar Fornés o Bonaldo.

Similar es el caso del Córdoba CF, todavía sin Víctor Sánchez ni Salim El Jebari -ambos cerca de regresar-, además de la tripleta de lesionados de larga duración: Adilson, Fomeyem y Jacobo Martí.

Con lo demás, pretende Iván Ania hilar un plan que pueda escapar con los tres puntos en el bolsillo del feudo arlequinado. Allí le espera, salvo giro de guion, un sistema de tres centrales, un mediocampo muy poblado y dos referencias arriba… Así que tendrá que acertar.

Nélson Monte, en una sesión de trabajo de esta semana del Córdoba CF. / ccf

Y podría ser este lunes el día del cambio bajo palos. No ha sido Iker Álvarez la excepción entre las dudas defensivas, por lo que tampoco se antoja descabellado que Guilherme irrumpa en el once. Junto a él, aún con Nélson Monte instalándose, la dupla en el eje apunta a ser la de Alves-Álex Martín, mientras que las bandas quedan para Budesca y Tasende.

Difícilmente, eso sí, moverá alguien a la tripleta de mediocampo, donde entre Isma Ruiz, Diarra y Eder García han crecido raíces. Por las botas de los tres pasarán gran parte de las opciones de puntuar en Sabadell, al igual que por los otros tres de arriba: Diego Bri seguirá por la izquierda, Carracedo por la derecha y Diego Percan estará en punta.