Que marque Obolskii... si el final es el mismo

De una trinchera a la otra. Los caprichos del fútbol, y también los del mercado, suelen dejar episodios de esos que el calendario se encarga de subrayar. Apenas unos meses pueden bastar para que una pieza cambie de maquinaria, para que quien hasta hace nada empujaba en una dirección pase a hacerlo justo en la contraria. Ya ocurrió en el estreno liguero, con Ignasi Vilarrasa defendiendo ahora los intereses del Burgos. Y volverá a suceder este lunes en la Nova Creu Alta (20.30 horas), aunque con un rostro especialmente conocido por la afición blanquiverde: Nikolai Obolskii.

El delantero ruso, que pasó las dos últimas temporadas en el Córdoba CF, forma ahora parte del Sabadell en su regreso a Segunda División. Será, por tanto, un reencuentro inmediato con el que fue su equipo hasta junio, aunque todavía sin la certeza de que llegue acompañado de minutos... De hecho, el atacante de Tula no ha debutado aún con el conjunto arlequinado y, de nuevo, parte en principio desde un escalón secundario en la pugna por hacerse con el puesto de referencia ofensiva.

Por delante tiene competencia. Gioacchini, Gastón Valles y Agustín Coscia completan una nómina de delanteros ante la que el exblanquiverde deberá convencer a Ferran Costa para hacerse un hueco. Hasta ahora, tres convocatorias y ningún minuto dibujan su inicio de etapa en Sabadell, sin ir más lejos. Y el lunes, precisamente ante el club califal, podría aparecer una oportunidad para cambiarlo.

Dos años de blanquiverde

Obolskii aterrizó en El Arcángel en el verano de 2024, dentro de aquella primera gran andanada de incorporaciones acometida por la comisión deportiva cordobesista después del salto a LaLiga Hypermotion. Llegaba con cartel en la categoría de bronce, después de haber despuntado tanto en las filas del Ibiza como previamente en la Cultural y Deportiva Leonesa. Su rendimiento había llamado la atención y el Córdoba CF de Iván Ania decidió apostar por sus servicios.

La historia, sin embargo, no terminó de discurrir por los cauces previstos. El ruso comenzó a la sombra de Antonio Casas, con pocas oportunidades y un papel inicialmente secundario. Hasta que consiguió abrirse paso. En diciembre de aquel año, en el Carlos Tartiere, encontró su primer gol con el equipo para contribuir a la victoria ante el Oviedo. Fue el primero de los tres tantos que acabaría marcando con la camiseta blanquiverde, todos ellos durante aquella primera temporada.

Obolskii, con la camiseta del Sabadell en la Copa de Cataluña. / ce sabadell

Aquel tanto en tierras asturianas sirvió también para aliviar, al menos parcialmente, el debate alrededor de su continuidad. Obolskii había aparecido en las quinielas de posibles salidas durante el mercado invernal, pero finalmente permaneció en Córdoba. No solo eso: durante diferentes fases del campeonato llegó a relegar a Casas al banquillo. Le faltó, eso sí, una continuidad que tampoco encontró de manera regular de cara a puerta.

La situación se repetiría meses después. El verano de 2025 volvió a colocar su nombre entre las posibles salidas, pero tampoco entonces encontró el Córdoba CF una solución que convenciera a todas las partes. Pesaron también otros argumentos. Su aceptación de un papel secundario y, especialmente, su importancia dentro del vestuario terminaron convirtiéndose en una baza para su continuidad.

Del debate a la estima

Porque si su rendimiento deportivo siempre estuvo acompañado de cierta controversia, su peso en la caseta siguió una trayectoria distinta. La grada pasó de cuestionar las prestaciones del delantero a valorar cada vez más esa condición de futbolista conciliador y cohesionador, una figura con ascendencia entre sus compañeros más allá de los minutos disputados.

Fue, de hecho, una de las razones que ayudaron a explicar que esquivara por tercera vez consecutiva una salida de El Arcángel. Ocurrió el pasado enero, después de una primera vuelta de 2025-2026 prácticamente en el ostracismo -disputó apenas ____ minutos-. El escenario, no obstante, ya no se parecía demasiado al de su primer curso.

Obolskii apenas disputó 113 minutos en la competición liguera, además del encuentro de Copa del Rey ante el Cieza. No consiguió marcar. El Córdoba CF optó finalmente por dejar consumir su contrato y no planteó una renovación al delantero ruso, que este verano contaba con opciones en Primera Federación. Él, mientras tanto, esperó. Y encontró finalmente acomodo en Segunda.

¿Y si vuelve a marcar?

Ahí aparece el presente. El de Tula vuelve a estar ante el mismo reto que le acompañó durante buena parte de su etapa cordobesista: convencer para jugar. Su comienzo en Sabadell todavía no le ha permitido hacerlo sobre el terreno de juego, pero el calendario le ha colocado una oportunidad especial delante: este lunes, ante su el que hasta hace poco era todavía su equipo.

No será, en cualquier caso, la primera vez que se cruce con el conjunto blanquiverde. Ya lo hizo cuando defendía los colores de la Cultural y Deportiva Leonesa y del Ibiza. Y precisamente con este último llegó a marcar contra los de Iván Ania en la temporada 2023-2024. Fue en el 1-1 de Can Misses, en la recta final de aquella fase regular que desembocaría después en el histórico playoff cordobesista, el que terminaría llevando la celebración hasta Las Tendillas.