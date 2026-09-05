Córdoba CF y Sabadell: un duelo con una historia 'maldita' en Primera

Lo del Córdoba CF y el Sabadell es uno de esos cruces que vienen con historia bajo el brazo. Un enfrentamiento acostumbrado a moverse entre la categoría de plata y la antigua división de bronce, aunque con un capítulo previo, mucho más selecto, en el que ambos llegaron a codearse con los mejores. Hay que remontarse a la década de los 60 para abrir el expediente de aquellos careos en la élite del fútbol nacional, convertidos entonces en uno de los clásicos particulares de una época dorada para el conjunto de El Arcángel.

El último de aquellos enfrentamientos en Primera tuvo, además, un punto de crueldad. Hay que viajar hasta la recta final de la temporada 1971-1972, cuando el equipo califal cayó por 1-0 en el Nova Creu Alta, en el primero de los últimos cinco partidos de aquella campaña. Era la penúltima ocasión en la que el conjunto cordobesista pugnaría entre los mejores de España.

No fue una cita cualquiera. De hecho, todo lo contrario... Era un duelo por todo lo bajo, entre penúltimo y último, con ambos equipos necesitados de una victoria que, finalmente, no llegó para ninguno en forma de salvación. Semanas después, la temporada terminaría con el doble descenso de blanquiverdes y arlequinados, juntos de la mano.

Un partido de nombres ilustres

Aquel encuentro reunió sobre el césped a buena parte de los grandes nombres propios de aquella época en ambos equipos. En el bando cordobesista ejercía como capitán el mítico Fermín Gutiérrez, aunque el jugador se encontraba cedido por el Real Madrid y aquella sería su única campaña en el club. A su lado, una nómina de futbolistas que forma parte de la memoria de aquel Córdoba CF de los años dorados: Manolín Cuesta, Cruz Carrascosa, Pepe Escalante, Miguel Ángel Molina y, entre ellos, un joven Vicente del Bosque, también en su único curso en la ciudad.

El encuentro tuvo además al frente de la dirección arbitral a otro nombre histórico del fútbol español: Emilio Guruceta Muro.

En el Sabadell tampoco faltaban figuras de peso. Allí estaba Zaldúa, uno de los iconos del Barcelona de los años 60 y, precisamente, el autor del único gol de aquella tarde para los locales. También García Soriano, leyenda del Betis, y Marañón, otro futbolista con pasado blanquiverde y convertido igualmente en icono tanto del conjunto azulgrana como del propio Sabadell.

Y en los banquillos, más nombres ilustres. Por parte arlequinada dirigía Bernardino Pasieguito, una figura especialmente recordada en el Valencia. En el lado cordobesista, el encargado de manejar la batuta era el brasileño Vavá.

El último capítulo en la élite

La derrota por la mínima en Sabadell abrió un tramo final de campeonato especialmente dramático para el Córdoba CF. El equipo de El Arcángel todavía tenía por delante cuatro encuentros para intentar revertir su situación, pero el siguiente tampoco trajo alivio: derrota ante el Athletic de Bilbao en El Arcángel (0-1). Después llegaría otro tropiezo, esta vez en Valencia, por 4-2. Y entonces apareció la sorpresa.

En la penúltima jornada, el Córdoba CF consiguió tumbar al Barcelona en casa por 1-0, con un gol del propio Fermín, de penalti. Una victoria anecdótica, con los blanquiverdes descendidos, pero que sí resultó crucial en la lucha por el título, tras aguar las opciones del conjunto azulgrana de levantar el campeonato de Primera División, que finalmente sería para el Real Madrid.

Aquella tarde, además, bajo los palos del Barça estaba otro cordobés: Miguel Reina.

El calendario todavía guardaba un último giro. La última jornada, la del adiós a la élite hasta la temporada 2013-2014, cuando el equipo dirigido por Chapi Ferrer conseguiría devolver al Córdoba a la máxima categoría, llevó a los blanquiverdes hasta Los Cármenes. Allí, el Granada, último verdugo cordobesista, se impuso por 1-0, poniendo el punto final a aquella aventura.

La crónica de Diario CÓRDOBA de aquella victoria al Barcelona en El Arcángel. / CÓRDOBA

De Vavá a Iván Ania

Más de medio siglo después, aquel pulso entre Córdoba CF y Sabadell vuelve a aparecer en el calendario. Ya no en Primera, pero sí en una categoría que históricamente ha sido terreno habitual para ambos clubes. Y el duelo permite incluso tender un puente entre aquellos tiempos y el presente. Porque el brasileño Vavá, aquel entrenador que dirigía al bloque ribereño en la última visita al ahora Nova Creu Alta en Primera, forma parte ahora de una lista en la que también se encuentra Iván Ania.

El técnico asturiano acaba de superar precisamente al brasileño y, tras el encuentro ante el Granada, suma ya 131 partidos dirigidos al frente del Córdoba CF, situándose entre los cuatro entrenadores con más encuentros al frente del proyecto cordobesista.