El Córdoba CF pone el foco en la nutrición: «Afecta de forma directa en el rendimiento de los jugadores»

Es de sobra conocido que el fútbol de unos años a la actualidad es mucho más que lo que ocurre dentro del terreno de juego. Los clubes profesionales cuentan con todo tipo de herramientas para potenciar el nivel de sus jugadores, desde analistas, cuerpo médico a su entera disposición, herramientas de última generación, etc. Y en esta última década, la alimentación se ha convertido en un factor diferencial. Algo que el Córdoba CF está fomentando desde la pasada temporada de la mano de su nutricionista, Antonio Flores, que cumple también la función de delegado de equipo.

Y es que la entidad blanquiverde viene haciendo especial hincapié sobre este área desde la llegada de Antonio Fernández Monterrubio, CEO de la institución. De hecho, desde el inicio del pasado curso se habilitó un comedor en las instalaciones del estadio, construyendo desde cero un habitáculo con un «equipo muy avanzado, con un material de la mejor calidad del mercado, al igual que los profesionales», como sostiene Flores. El diseño inspiró su distribución y morfología en espacios de equipos de Primera División e internacionales, e incluso de Liga de Campeones.

Control de la nutrición

La creación de este punto en El Arcángel ha hecho que el cuerpo técnico pueda controlar la alimentación de la primera plantilla, ya que «no es lo mismo darle herramientas y pautas al jugador para que lo hagan en casa, que eso dárselo directamente aquí». En el comedor, realizan «desayunos y almuerzos y damos la posibilidad de que se puedan llevar la cena y las meriendas, adaptándolo las necesidades de cada uno».

La planificación nutricional diseñada por Flores depende de varios elementos, además, como «la semana, la posición, los minutos que juega, etc. La planificación de la semana la marcan las sesiones de entrenamiento, contando con los días de descanso y la intensidad», señala. Y es que, cada jugador tiene una dieta personalizada, aunque «la base de la alimentación es común». A su disposición tienen «primero algo rico en carbohidratos y después dos opciones de segundo, con algo alto en proteína y con su ración de verduras y su buffet de ensaladas, con vía libre para elegir los alimentos».

Antonio Flores, junto a la cocina del comedor del Córdoba CF / Manuel Murillo

Una aplicación con todos los detalles

Para ello, la entidad cuenta con una aplicación móvil interna que detalla cómo debe ser la alimentación que debe seguir cada jugador. Ésta cuenta con «opciones de desayuno, de almuerzo, de primeros platos, de segundos, guarniciones… También con planificaciones genéricas o estrictas, la suplementación y la hidratación ideal y todo ello hecho en base al objetivo que tenga el futbolista». Además, pueden «comparar cómo estaban en meses anteriores y ver su progreso», explica.

Al igual que el fútbol, la forma de comprender la alimentación ha sufrido un gran cambio si se compara con tiempos anteriores. Ahora, «más allá del peso, lo verdaderamente importante es la composición corporal». Algo que «en años anteriores nos ha funcionado muy bien, hemos hecho cambios físicos bastante buenos». Lo cierto es que el cuerpo técnico controla cada paso de la primera plantilla para adaptar cada detalle: «Todos los días hacemos un cuestionario wellness en el que se le pregunta al jugador por su descanso, su recuperación y cómo se encuentra. Además, hay ahora una herramienta que se llama Whoop que hace un reconocimiento en base a la frecuencia cardíaca, diciéndote de una manera objetiva, si está bien o no. Nosotros controlamos los datos de los futbolistas que la han contratado, que son la gran mayoría, aunque no podemos obligar a tenerla al ser algo externo».

Seguimiento continuo

Incluso, a las nuevas incorporaciones se les realiza un previo análisis para conocer su faceta alimentaria. «Se les hace un anamnesis, un tipo de entrevista en el cual se le preguntan todo tipo de necesidades básicas que pueda tener. Conocemos en primera instancia su composición corporal, sus gustos, creencia religiosa, aversiones, intolerancias, alergia, etc. Le dejamos vía libre para que nos expliquen cómo es su alimentación y se le hacen tres o cuatro preguntas, para que nos diga cómo es su alimentación en un día de carga media, de carga baja o un día de descanso», apunta Flores.

Antonio Flores, nutricionista del Córdoba CF, durante la conversación. / Manuel Murillo

Asimismo, el club también hace un seguimiento continuo, sobre todo relacionado con la composición corporal. «Lo hacemos con el método ISAK, con medición de pliegues. Es como el método estándar de la nutrición deportiva para calcular el valor del estado de composición corporal del jugador. Lo hacemos así tanto por sumatorio de pliegue como por porcentaje de grasa. Tienen que estar dentro de unos límites y de ahí no pueden pasar. En eso sí somos bastante estrictos. Lo repetimos cada 21 días».

De hecho, Antonio Flores resalta la importancia de la alimentación en el rendimiento deportivo, calificándola de «fundamental»: «Está demostrado con estudios y tiene evidencia que si no tiene una alimentación correcta, en la previa a un partido, no va a rendir. Hoy en día, el fútbol profesional tiene cada vez más exigencias. El jugador tiene que ser un atleta, ya no puede ir con lo mínimo», destaca.

Es más, el nutricionista de la institución blanquiverde advierte de que «quien no tenga un músculo hidratado o nutrido, compra muchísimas papeletas para que se pueda lesionar». Para evitar, si alguien se sale de los límites marcados, desde el club se cuenta con medidas de régimen interno para reorientar su caso.

Conclusiones positivas

Por tro lado y tras la conclusión de la primera temporada con el comedor habilitado, Flores, junto al cuerpo técnico, llegaron a la conclusión de que tiene un impacto directo en el jugador. «Se ha visto desde la primera temporada que estuvimos nosotros, que subimos a Segunda. Tanto a través de la medición por GPS que llevan los jugadores, como en el rendimiento, y en la composición corporal. Jugadores que llevan con nosotros desde hace tiempo han tenido un cambio tanto de rendimiento como de composición corporal bastante aceptable». Por lo que las primeras valoraciones son «positivas».

Pese a todos los avances, Flores sigue creyendo que aún hay margen de mejora. «Para mejorar tenemos que seguir buscando, si el alimento es de la mayor calidad, habrá que buscar la mejor calidad posible. Si hay herramientas que nos puedan servir para que el alimento sea más palatable de cara al jugador, pues lo buscamos. Tenemos que buscar cosas minuciosas para hilar más fino de cara a que todo sea nivel Champions», apunta.