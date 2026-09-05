Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vida tras un accidente de tráficoPrimarias del PSOE de CórdobaEnvejecimiento de la poblaciónVelá de la FuensantaManuel Torralbo Fiesta de la VendimiaCalor de noche en CórdobaPosibles lluvias este fin de semanaDcoop-DeoleoVuelta a España en Córdoba: recorrido pueblo a puebloToros en Priego de CórdobaGuía Velá de la FuensantaFestival de JuegosNutrición en el Córdoba CFOrigen del apellido GarcíaUn 'castillo' que nunca fue castillo
instagramlinkedin

Actualidad blanquiverde

El Córdoba CF cumple con la tradición en la Velá de la Fuensanta antes de visitar al Sabadell

Los capitanes Carlos Albarrán, Christian Carracedo, Isma Ruiz y Álex Martín, junto a la mascota del club, Koki, realizaron la clásica ofrenda floral a la copatrona de la ciudad y posaron junto al caimán del Santuario

La ofrenda floral del Córdoba CF a la Fuensanta, en imágenes

La ofrenda floral del Córdoba CF a la Fuensanta, en imágenes

Ver galería

La ofrenda floral del Córdoba CF a la Fuensanta, en imágenes / A.J.González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Miguel Heredia

Miguel Heredia

Córdoba

Tradición antes de volver a pensar en el balón. El Córdoba CF cumplió este sábado con una de sus citas habituales de cada mes de septiembre: la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta, copatrona de la ciudad, coincidiendo con las celebraciones de la Velá de la Fuensanta. La visita se produjo en la antesala del cuarto compromiso de Liga del conjunto blanquiverde, que este lunes, a partir de las 20.30 horas, se enfrentará al Sabadell en la Nova Creu Alta.

Una representación de la plantilla de Iván Ania se desplazó hasta el Santuario de la Fuensanta para mantener una tradición especialmente vinculada tanto al club como a la ciudad. La comitiva estuvo integrada por los capitanes Carlos Albarrán, Christian Carracedo, Isma Ruiz y Álex Martín.

Junto al caimán de la Fuensanta

Después de realizar la ofrenda a la Virgen, los jugadores protagonizaron otra de las estampas habituales de esta visita: la fotografía junto al histórico caimán de la Fuensanta, uno de los elementos más reconocibles del santuario y que inspiró la mascota del Córdoba CF, Koki.

La propia mascota blanquiverde estuvo presente durante el acto, reforzando el vínculo entre una de las tradiciones más populares de Córdoba y la entidad cordobesista.

La visita dejó, además, otra imagen llamativa. Isma Ruiz y Christian Carracedo se acercaron al histórico pozo del recinto y sacaron agua ante la mirada de los asistentes.

La mascota del Córdoba CF, Koki, junto al caimán de la Fuensanta.

La mascota del Córdoba CF, Koki, junto al caimán de la Fuensanta. / A.J. GONZÁLEZ

Expectación durante la Velá

La presencia de los futbolistas del Córdoba CF despertó cierta expetación entre los vecinos y visitantes que se encontraban en la zona durante el inicio de otra jornada de la Velá de la Fuensanta.

Noticias relacionadas y más

Pese a un sábado algo nublado, el entorno volvió a ofrecer estampas de ambiente, música, tradición y convivencia vecinal, con numerosos cordobeses participando en una de las celebraciones más arraigadas del calendario de septiembre de la capital.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Vuelta a España 2026 pasa por Córdoba: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
  2. La Junta de Andalucía abre de forma extraordinaria el acceso a seis bolsas de trabajo de profesores de secundaria: estas son las especialidades y los requisitos
  3. Ángel Ortiz comunica a sus compañeros del PSOE su intención de presentarse a las primarias para la Alcaldía de Córdoba
  4. Rafael Sánchez de Puerta, sobre la venta de Deoleo: 'El Gobierno ha intervenido en operaciones similares, esta podría ser una
  5. Una persona herida tras ser atropellada por un coche cuando circulaba en patinete por el Vial Norte
  6. Un año de Vueling en Córdoba: la aerolínea mantiene la ruta con Barcelona con menos frecuencias en noviembre y una pausa en enero
  7. El Ayuntamiento de Córdoba pone ya fecha a la adjudicación de las obras del nuevo Pabellón de la Juventud
  8. De 'farmear aura' a construir la Sagrada Familia: Córdoba se rinde al mundo de los juegos de mesa

El Córdoba CF cumple con la tradición en la Velá de la Fuensanta antes de visitar al Sabadell

El Córdoba CF cumple con la tradición en la Velá de la Fuensanta antes de visitar al Sabadell

La ofrenda floral del Córdoba CF a la Fuensanta, en imágenes

La ofrenda floral del Córdoba CF a la Fuensanta, en imágenes

La Virgen de la Fuensanta se dispone a vivir sus días grandes

La Virgen de la Fuensanta se dispone a vivir sus días grandes

Linares, primera parada: el Ciudad de Lucena comienza este domingo la competición liguera

Linares, primera parada: el Ciudad de Lucena comienza este domingo la competición liguera

El Salerm Puente Genil busca comenzar el curso con buen pie ante el Mijas en el Manuel Polinario

El Salerm Puente Genil busca comenzar el curso con buen pie ante el Mijas en el Manuel Polinario

Sigue en directo la etapa 14 de la Vuelta a España 2026

Sigue en directo la etapa 14 de la Vuelta a España 2026

La Merced celebra este sábado una sabatina extraordinaria en Córdoba por su 50º aniversario

La Merced celebra este sábado una sabatina extraordinaria en Córdoba por su 50º aniversario

Detenido un aparcacoches en Córdoba tras enfrentarse a la Policía Local en una zona restringida para La Vuelta

Detenido un aparcacoches en Córdoba tras enfrentarse a la Policía Local en una zona restringida para La Vuelta
Tracking Pixel Contents