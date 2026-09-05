El Córdoba CF cumple con la tradición en la Velá de la Fuensanta antes de visitar al Sabadell

Tradición antes de volver a pensar en el balón. El Córdoba CF cumplió este sábado con una de sus citas habituales de cada mes de septiembre: la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta, copatrona de la ciudad, coincidiendo con las celebraciones de la Velá de la Fuensanta. La visita se produjo en la antesala del cuarto compromiso de Liga del conjunto blanquiverde, que este lunes, a partir de las 20.30 horas, se enfrentará al Sabadell en la Nova Creu Alta.

Una representación de la plantilla de Iván Ania se desplazó hasta el Santuario de la Fuensanta para mantener una tradición especialmente vinculada tanto al club como a la ciudad. La comitiva estuvo integrada por los capitanes Carlos Albarrán, Christian Carracedo, Isma Ruiz y Álex Martín.

Junto al caimán de la Fuensanta

Después de realizar la ofrenda a la Virgen, los jugadores protagonizaron otra de las estampas habituales de esta visita: la fotografía junto al histórico caimán de la Fuensanta, uno de los elementos más reconocibles del santuario y que inspiró la mascota del Córdoba CF, Koki.

La propia mascota blanquiverde estuvo presente durante el acto, reforzando el vínculo entre una de las tradiciones más populares de Córdoba y la entidad cordobesista.

La visita dejó, además, otra imagen llamativa. Isma Ruiz y Christian Carracedo se acercaron al histórico pozo del recinto y sacaron agua ante la mirada de los asistentes.

La mascota del Córdoba CF, Koki, junto al caimán de la Fuensanta. / A.J. GONZÁLEZ

Expectación durante la Velá

La presencia de los futbolistas del Córdoba CF despertó cierta expetación entre los vecinos y visitantes que se encontraban en la zona durante el inicio de otra jornada de la Velá de la Fuensanta.

Pese a un sábado algo nublado, el entorno volvió a ofrecer estampas de ambiente, música, tradición y convivencia vecinal, con numerosos cordobeses participando en una de las celebraciones más arraigadas del calendario de septiembre de la capital.