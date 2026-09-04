La Nova Creu Alta, el último regreso de vacío del Córdoba CF

El próximo día 15 se cumplirán 60 años del inicio de las obras de construcción de la Nova Creu Alta, campo que visitará este lunes el Córdoba CF para enfrentarse al CE Sabadell. El próximo año, 2027, se cumplirá el 60 aniversario de la inauguración del campo arlequinado, un terreno de juego en el que el conjunto blanquiverde no ha tenido mucha suerte y que fue inaugurado de forma oficial en un Sabadell-Valencia de Primera División, en el que jugaron por parte visitante el pontano Poli, que da nombre al campo municipal de Puente Genil, y Jara, aquel paraguayo que entre Córdoba CF y Córdoba CF jugó dos campañas en el Valencia.

Una sola victoria

El Córdoba CF sólo ha ganado en una ocasión en sus 14 visitas a la Nova Creu Alta en Liga, concretamente hace 15 años, cuando los blanquiverdes entrenados por Paco Jémez se impusieron por 0-3, aunque un año después, el Córdoba CF de Berges también logró ganar en Copa. En el resto de sus enfrentamientos en la categoría de plata, ocho, el empate fue el resultado más común, como el que obtuvieron los cordobesistas precisamente con Rafael Berges (1-1) en la 2012-13. Acumulan cuatro igualadas, mientras que los arlequinados sumaron tres triunfos, todos ellos a finales de los setenta y principios de los ochenta. En Primera, el Sabadell hizo pleno de victorias en los cinco enfrentamientos que disputaron.

Único Córdoba CF que logró ganar en la Nova Creu Alta. / CÓRDOBA

Pero la visita del actual Córdoba CF a Sabadell tiene un sabor especial por los recuerdos que genera. 12 años hacía que el conjunto blanquiverde no visitaba al arlequinado. Precisamente, en aquella última ocasión, hasta ahora, los cordobesistas, entrenados por Albert Ferrer, cayeron por 3-2. Pero lo significativo es que aquella derrota fue la última que sufrió el Córdoba CF como visitante. De hecho, aquel grupo que comandaba el Chapi Ferrer comenzó adelantándose en el marcador, aquel 22 de marzo del 2014, con gol de Miguel Ángel Nieto en el minuto 17. El Córdoba CF firmó un gran primer acto y, de hecho, debió zanjar el partido en los primeros 45 minutos. Craso error, ya que el equipo arlequinado remontó en una mala segunda parte cordobesista hasta el 3-1. El segundo tanto blanquiverde, obra de Xisco, de nada sirvió.

Debió sentenciar y terminó perdiendo

Pero aquel primer tiempo pareció señalar el camino a Ferrer. O, al menos, sí que dejó apuntes en esa primera parte el Córdoba CF de que no estaba muerto, ni mucho menos. Y la igualdad que había en la tabla le iba a ayudar a obtener tiempo para recuperar la confianza.

Renella celebra el gol del triunfo copero del Córdoba CF en la Nova Creu Alta. / CÓRDOBA

Porque a pesar de que en la siguiente jornada el Córdoba CF empató en casa ante el Murcia (1-1) en aquella jornada de huelga de animación por parte de los seguidores cordobesistas, el equipo blanquiverde no volvió a perder como visitante en aquella Liga. El siguiente desplazamiento, tras aquel de Sabadell, fue a Gijón, con el inolvidable 1-2 con doblete de Pedro que colocaba al Córdoba CF a la misma distancia del play off que del descenso: cinco puntos.

La siguiente salida del Córdoba CF fue al Rico Pérez, en donde se impuso por 0-1 al Hércules en la jornada 35. Luego, en la 37, volvió a ganar 0-1, en este caso en el Mini Estadi al Barcelona B de Eusebio, en el que jugaban Adama Traoré, Denis Suárez, Grimaldo, Munir, Espinosa o Sandro, entre otros. Aquel golazo de Uli Dávila a 20 minutos del final que metía al Córdoba CF en puestos de play off a cinco jornadas del final. Volvió a ganar el Córdoba CF en su siguiente viaje, al Heliodoro Rodríguez López, y también por la mínima, al Tenerife. Y, finalmente, en la penúltima jornada de Liga, en el Colombino, sumó un punto que le daba la entrada virtual en los play off finales. Un empate que a punto estuvo de ser también un triunfo, ya que un nuevo gol de Uli Dávila en el campo onubense fue igualado en la última jugada del encuentro (minuto 95) por Menosse, cabeceando un saque de esquina recreativista.

No impidió, en todo caso, la disputa de las eliminatorias de ascenso por parte del Córdoba CF, que culminaron con la gloria alcanzada aquel 22 de junio del 2014. Quizá no todo empezara en Gijón, sino más bien dos semanas antes, en la Nova Creu Alta, ante el Sabadell. Este lunes volverá el Córdoba CF al campo arlequinado.