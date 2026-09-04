Ferran Costa, entrenador del Sabadell: "El Córdoba CF es un pedazo de equipo, de los que mejores tramos ha hecho en Segunda"

Con respeto, cautela y hasta con un punto de picardía. Así se afronta por latitudes barcelonesas el duelo que este lunes cruzará en la Nova Creu Alta (20.30 horas) al Sabadell y al Córdoba CF. Un partido que pondrá por primera vez esta temporada al conjunto de Iván Ania frente a un recién ascendido y que, además, llevará al césped dos dinámicas bien diferentes: la efervescencia con la que ha arrancado el cuadro de Ferran Costa y las dudas que han acompañado al bloque blanquiverde en este inicio de campeonato. Y ambos, claro está, con idéntico objetivo: salir con los tres puntos bajo el brazo. «Es un equipo con una identidad muy clara, combinativo, vertical, al que le gusta llevar la iniciativa. Un equipo muy propositivo. Para mí, es uno de los equipos que mejores tramos de competición ha tenido desde que empezó la temporada de Segunda. Es un pedazo de equipo, pero nosotros queremos esos tres puntos», señaló el técnico arlequinado.

Ni el rival ni la clasificación

La lectura departamental, no obstante, es casi la misma que se repite en estas semanas... Cuestiones como la osadía califal, su valentía o, directamente, su presión, son algunos de los principales apuntes de los concurrentes en LaLiga Hypermotion: «El Córdoba CF es un grandísimo rival y nosotros jugamos en casa. Aquí tenemos que hacernos muy fuertes entre todos. No debemos valorar nunca quién venga a jugar, tenemos que valorar los puntos que tenemos en juego y la necesidad que tenemos de ir sumando puntos, cuanto antes mejor y cuantos más, mejor», indicó.

El conjunto sabadellense llegará, eso sí, con un condicionante añadido. Y es que el reciente recorrido por la Copa de Cataluña ha obligado a elevar la carga competitiva con apenas tres jornadas a la espalda. Cinco eliminatorias antes de alcanzar una final que terminó también en victoria, frente al Barça Atlètic (1-2). «Fueron cinco eliminatorias para llegar a la final, más la exigencia de la final, de jugar contra el filial de un equipo que juega competición europea y que es reconocido en todo el mundo. El esfuerzo fue importante, pero ya descansamos ayer y hoy eso ya queda atrás. Lo importante es el Córdoba CF, es el partido del lunes», manifestó Costa.

Alain y Javi López-Pinto, entre algodones

A ese esfuerzo se suma una parcela médica que deja algunas incógnitas en el conjunto catalán. El preparador, por su parte, apuntó que Alain Ribero y Javi López-Pinto podrían entrar en la convocatoria después de regresar recientemente de sus respectivas lesiones y reincorporarse al trabajo con el grupo. No ocurre lo mismo con Genar Fornés, que todavía queda fuera de esa posibilidad. «La evolución es muy buena. Están entrenando con el grupo y muy contentos. Alain, contra el Manresa, estaba haciendo un partidazo cuando se hizo daño. Y Javi, todos lo conocemos. Nos da esa parte, ese punto diferencial que tiene y ese talento individual», explicó el entrenador sabadellense.

Sí está confirmada, en cambio, la ausencia de Bonaldo. El central brasileño, fijo durante las primeras jornadas, arrastra una fractura en un dedo del pie que le obligará a permanecer varias semanas alejado de los terrenos de juego. «Bonaldo hizo un esfuerzo importante para ayudarnos en las primeras jornadas, pero tiene un dedo del pie roto. Estará unas semanas fuera porque preferimos curar bien esa fractura», apuntó Costa.