Carlos Albarrán, capitán del Córdoba CF: "Debemos seguir creyendo en nuestra idea"

Experiencia frente a los nervios. Capitanía ante las dudas. Si hace apenas unas jornadas era Christian Carracedo quien alzaba la voz para templar los ánimos, este viernes tomó el relevo otra de las voces autorizadas del vestuario del Córdoba CF: su capitán, Carlos Albarrán. El zaguero, que afronta su cuarta temporada en El Arcángel, salió al paso de la marejada de sensaciones que rodea al club en las últimas fechas -entre el irregular arranque, el mercado y viceversa- para lanzar un mensaje de calma. Y, sobre todo, para devolver la mirada a lo que ya marca la hoja de ruta califal: ganar el próximo lunes al Sabadell en la Nova Creu Alta (20.30 horas).

«Debemos seguir creyendo en nuestra idea, en nuestro modelo de juego, en lo que estamos haciendo. Hemos tratado de preparar de la mejor manera el partido del Sabadell. Sabemos cómo podemos hacerles daño y cómo ellos pueden hacérnoslo. Entonces, contrarrestar y aprovechar cuando tengamos nuestro momento para ir a por ellos, y conseguir que las ocasiones que generemos acaben en gol», expresó.

Levantar el vuelo

Porque después del revés ante el Granada, que supuso la segunda derrota en apenas tres jornadas, admitió el lateral que la moral del grupo, lógicamente, no atraviesa su mejor momento: «El equipo, después del partido del domingo, estaba fastidiado, estaba dolido. A partir del lunes empezamos a preparar el siguiente, analizando dónde habíamos cometido errores, para que no vuelvan a suceder», confesó.

La idea no es otra que aprovechar, por tanto, la visita a un cuadro arlequinado que ha llegado pisando fuerte en su regreso a la categoría. De hecho, suma cinco puntos de nueve posibles, superó jornada atrás al Almería y, además, presume junto al Sporting de ser el único equipo que aún no ha encajado: «Espero que va a ser un partido igualado, muy complicado. Ellos han empezado la temporada muy bien, llevan cero goles en contra. El que cometa menos errores, será el que se lleve el partido», avanzó.

Carlos Albarrán conduce el esférico durante un entrenamiento en El Arcángel. / A.J. González

Eso sí, los catalanes también destacan en la faceta contraria, siendo uno de los bloques que menos dianas ha producido en área rival hasta la fecha, con solo una -la que supuso el triunfo ante los indálicos- en el casillero. «Es muy importante empezar bien el partido. No solo éste, cualquiera de la categoría. Debes salir concentrado los 90 minutos. En estos últimos, hemos recibido goles en los minutos finales. Tan importante es empezar el partido bien como terminarlo. Siempre somos un equipo que desde el principio vamos a por el rival, a jugar en su campo. Eso no va a cambiar», insistió.

Un nexo con su hogar

Terminó el barcelonés reconociendo que el duelo tendrá una evidente marca emocional, en el regreso a tierras barcelonesas, concretamente a una localidad sabadellense que apenas se encuentra a 15 kilómetros de distancia de su Badalona natal. «A uno siempre le gusta tener cerca a su gente, tengo a mi familia y amigos por allí, van a ir el lunes al partido. Podré verlos, vendrán a animarnos. Contento de poder jugar allí, en mi tierra», apuntó.