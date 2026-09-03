Los últimos representantes del ascenso a Segunda en el Córdoba CF

El 23 de junio del 2024, el Córdoba CF regresaba al fútbol profesional tras eliminar en la final por el ascenso al Barcelona Atlétic. El Bahrain Victorious Nuevo Arcángel era testigo de la vuelta del conjunto blanquiverde a Segunda División cinco años después de haberla abandonado. Acababa así un periplo de sufrimiento en el que el Córdoba CF había visitado, incluso, la cuarta categoría del fútbol español, algo que no ocurría desde la temporada 1984-85. Entonces fue la Tercera División y en esta ocasión la categoría en la que tuvo que jugar el conjunto cordobesista fue la recién creada Segunda Federación, precisamente, la categoría en la que militarán esta temporada el Ciudad de Lucena o el Salerm Puente Genil.

29 jugadores tuvieron minutos aquella campaña

Pero hace dos años la afición cordobesista dijo por fin adiós, de nuevo, al cuarto nivel del fútbol español tras una temporada en la que se cumplió el objetivo marcado por el club, que no era otro que el ascenso. No se hacía ascos a la forma en la que llegara ese ascenso, fuera este por la vía directa, es decir, siendo campeón del Grupo 2 de Primera Federación, o a través de las eliminatorias de ascenso. El Castellón estuvo intratable durante toda aquella campaña 2023-24 y dejó por imposible la vía directa del Córdoba CF para el regreso a Segunda División, por lo que el equipo cordobesista, dirigido por Iván Ania, tuvo que alcanzar el objetivo por la vía indirecta: eliminando en la semifinal por el ascenso a la Ponferradina (0-1 en El Toralín y 2-1 en El Arcángel) y en la final, al filial azulgrana (1-1 en el Johan Cruyff y 2-1 en El Arcángel).

Iván Ania, manteado por sus futbolistas tras lograr el ascenso a Segunda División en 2024. / Manuel Murillo

En aquella inolvidable temporada 2023-24, Iván Ania utilizó a 29 jugadores. Desde Carlos Marín (3.234 minutos, el que más) hasta Álvaro Vázquez (1 solo minuto, el que menos), todos pasaron a la historia blanquiverde, ya que consiguieron devolver al Córdoba CF al escenario que, como mínimo, merece.

Ahora, los Álex Martín, Damián Cáceres, Kevin Medina o Enol Rodríguez no son sino herederos de aquel éxito y para que ellos puedan competir en el fútbol profesional, ante más de 17.000 abonados, en un estadio como el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel y peleando por los puestos de honor de la tabla hubo que hacer lo que aquellos 29 jugadores consiguieron.

Carlos Marín, el último significativo adiós

De aquellos 29, por cierto, tan sólo quedan seis futbolistas en el Córdoba CF, uno de ellos no tiene contrato en propiedad con la entidad blanquiverde y otro aún sigue en el filial cordobesista, por lo que sólo cuatro se mantienen de la primera plantilla de entonces y con contrato y ficha en propiedad con el Córdoba CF. Tres de ellos, además, son capitanes del conjunto cordobesista, esta temporada.

Tras la salida este verano del jugador más utilizado en el ascenso del Córdoba CF, Carlos Marín, rumbo a Albacete, los cuatro jugadores que aún mantienen contrato con la entidad blanquiverde desde aquel 23 de junio del 2024 son Carlos Albarrán, Christian Carracedo, Adilson Mendes e Isma Ruiz. Cuatro jugadores que son fundamentales para las ideas de Iván Ania y que sólo una lesión, en el caso de Adilson Mendes, ha evitado que todos sean titularíamos para el asturiano. Albarrán volvió a demostrar en las dos temporadas en Segunda que era el hombre de confianza del técnico. Christian Carracedo ha sido el jugador más destacado en el ataque blanquiverde e Isma Ruiz sigue siendo el jugador franquicia del Córdoba CF.

Carlos Marín, con el brazalete de capitán, ya es jugador del Albacete. / Manuel Murillo / COR

Hay otros dos jugadores que estuvieron en aquel ascenso pero no pertenecen a la primera plantilla o no son propiedad del Córdoba CF. Yussi Diarra ha regresado este verano en forma de préstamo desde Cádiz después de experiencias grises tras su salida de El Arcángel: con el Tenerife descendió a Primera RFEF, mientras que con el Cádiz sufrió para mantener la categoría, la pasada temporada. Ahora regresa para enfundarse la blanquiverde e intentar rememorar antiguos laureles con el Córdoba CF. También esta temporada se presenta como fundamental para Álex López. El de Montemayor intervino en tres encuentros en la temporada del ascenso a Segunda, pero problemas físicos, ya en aquella campaña, y una rotura de cruzado, hace año y medio, frenó la progresión del canterano.

Pero está claro que, más allá de unos nombres u otros, el Córdoba CF acometió este verano la última reconversión de la plantilla cordobesista y, con ella, se llevó por delante mucho de aquel ascenso a Segunda División de hace dos años, del que apenas quedan media docena de representantes y sólo cuatro de la primera plantilla blanquiverde. El Córdoba CF, por lo tanto, comienza a ser sólo un recuerdo que va difuminándose progresivamente. También en El Arcángel.