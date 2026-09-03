Monterrubio, CEO del Córdoba CF: "Queremos llegar a Primera, para eso tenemos que crecer en otras líneas”

El Córdoba CF, en la figura de su CEO, Antonio Fernández Monterrubio, expresó este jueves su deseo de que el club blanquiverde “llegue a Primera División”, objetivo que también tiene marcado la propiedad, aunque remarcó que para ello es necesario que la entidad cordobesista crezca y lo haga “en otras líneas”, poniendo como ejemplo fundamental “crecer en instalaciones”.

"Mercado no para gastar, sino para construir"

Monterrubio realizó la valoración del recientemente cerrado mercado estival de fichajes, para lo cual hizo un repaso por la actualidad del Córdoba CF y de cuál es el proyecto que mantiene Unión Futbolística Cordobesa y su accionista mayoritaria, Strive Sports (antes Infinity) para el club de El Arcángel. El CEO blanquiverde compareció junto a otros miembros de la comisión deportiva, como Juan Gutiérrez ‘Juanito’ o Raúl Cámara, e indicó en más de una ocasión la necesidad de que el del Córdoba CF sea un proyecto “sostenible”. “Se ha hecho un mercado no para gastar, sino para construir” un proyecto de nuevo, comenzó su discurso ante la prensa Fernández Monterrubio. “Construir, mantener y no hipotecar”, reiteró el sevillano, que remarcó las ventajas de “una plantilla joven, manteniendo en la misma a los que se pretendía mantener”, casos de Isma Ruiz o Carracedo, entre otros. De hecho, proclamó que “nuestros mejores fichajes son mantener a esos” jugadores por los que ha habido ofertas, reconocidas por el propio CEO blanquiverde.

Monterrubio, con la prensa, durante el desayuno informativo realizado este jueves en El Arcángel. / AJ González

El dirigente del Córdoba CF siguió remarcando las cualidades del proyecto implantado en el Córdoba CF, poniendo como ejemplos los recientes éxitos (deportivos y algunos, económicos) de Álex Sala, Dani Requena o Adri Fuentes, ejemplos de una forma de trabajar que “sin sacar pecho, otros están no copiando, sino adaptando” en sus clubes, insistiendo de nuevo que “es una línea roja” el no hipotecar al Córdoba CF.

"La Ciudad Deportiva actual, un drama"

Aunque Monterrubio reconoció que puede haber aportaciones puntuales del máximo accionista, el CEO del Córdoba CF descartó que éstas se conviertan en “aportaciones sostenidas”, indicando que el camino es “crecer en instalaciones” para “hacer un club sostenible”. Para que ese crecimiento a través de instalaciones, es decir, la Ciudad Deportiva, Monterrubio reconoció que aún hay que “encontrar la ubicación. Se debe trabajar, además, con vistas a los próximos 10 o 15 años, de cara a futuro, ya que no sólo se han de cubrir las necesidades del primer equipo, sino también de cantera” y otras. Asimismo, Monterrubio señaló que, además, se debe tener en cuenta “la financiación” de esas mismas instalaciones, “sin decir que tenga que venir de un sitio concreto”, indicó, “salvo que el Córdoba CF realizara una venta deportiva estratosférica”. Esa necesidad deriva, además debido a que “la actual Ciudad Deportiva es un drama”, lamentó.

Monterrubio, entre Juanito y Cámara, este jueves durante el desayuno informativo. / AJ González

El CEO del Córdoba CF aconsejó que “cuanto antes se asuma la realidad, mejor para todos”, aunque admitió que “tenemos que contar mejor lo que somos y lo que queremos. Es nuestra responsabilidad. Queremos más. Somos ambiciosos”, aseguró, aunque “con las herramientas que tenemos”, advirtió también.

Pese a ese escenario realista que dibujó el dirigente del Córdoba CF, Monterrubio reiteró que “nos exigimos siempre estar lo más arriba posible” y advirtió que “no necesariamente tener más dinero te da mejor resultado. Es mejor tenerlo”, reconoció, “pero no garantiza ese resultado”, afirmó.

De hecho, puso como ejemplo delanteros incorporados los dos últimos veranos al Córdoba CF, de procedencia opuesta, señalando la dicotomía mediática que supone “hacer la foto” con Sergi Guardiola o con Víctor Sánchez, aunque luego el rendimiento pueda ser muy dispar. “Estos chicos”, en referencia a la plantilla actual del Córdoba CF, “van a crecer, y con El Arcángel con ellos”, deseó un Monterrubio que aseguró que la comisión deportiva “ficha con y para Iván Ania. Que luego él los encaje en un perfil u otro es su decisión como entrenador”, poniendo como ejemplos la polivalencia que mostró con Albarrán, en el lateral iquierdo, o el propio Bri, en la misma demarcación.

Finalmente, Antonio Fernández Monterrubio reconoció que “riesgo siempre hay” a la hora de la confección de una plantilla y de que ésta dé el resultado deportivo que se busca. “Siempre tenemos riesgo, no más que en la primera o segunda temporada” después del regreso a Segunda, valoró el dirigente, que reiteró en varias ocasiones la voluntad de Strive Sports en hacer un club “sostenible”.