El límite de coste salarial deportivo del Córdoba CF para la temporada 2026-27 sube hasta los 11,1 millones de euros

Durante su comparecencia de este jueves, el CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, desveló el límite de coste salarial deportivo de la plantilla blanquiverde para la temporada 2026-27. Este se situó, finalmente, en 11.049.000 euros, por lo que experimentó un aumento con respecto al límite con el que inició la pasada temporada (unos 10,1 millones de euros, entonces) de casi un 10%, en torno a un millón de euros de diferencia.

No está agotado

“El límite se mueve normalmente hacia arriba, aunque también podría moverse hacia abajo, en caso de que algún ingreso no se cumpla, por ejemplo”, tal y como le ocurrió a algún club en la 2025-26, comentó el dirigente. “De esos 11,1 millones, 1,3 millones son de no inscribibles. No inscribibles es toda la cantera y todo el cuerpo técnico del primer equipo excepto el técnico, segundo técnico y preparador físico”, explicó un Monterrubio que también desveló que la cantidad “no está consumida en su totalidad”. ¿Quiere decir que el Córdoba CF fichará fuera de los límites de la ventana veraniega? No. El CEO del Córdoba CF descartó incorporar al plantel a nadie en los próximos tres meses.

Monterrubio, durante su comparecencia en El Arcángel. / AJ González

Posteriormente, Monterrubio detalló qué incluye dicho límite salarial: salarios brutos de jugadores y cuerpo técnico, variables de jugadores y cuerpo técnico (partidos jugados, asistencias, goles, etcétera), coste de seguridad social, comisiones de los representantes y cualquier gasto para traer al jugador (pago por cesión, opción de compra obligatoria que se imputa desde el inicio).

Y también explicó el CEO del Córdoba CF cómo se calcula, para descartar algunos comentarios dirigidos a que el dinero ingresado por Adri Fuentes se imputa directamente al límite de coste de plantilla. Así, Monterrubio explicó que LaLiga calcula el ingreso por ventas de los tres últimos años y con el dinero cobrado por la venta de Fuentes se debe cubrir esa media del trienio anterior. Lo “sobrante” es lo que se imputa al límite de coste salarial deportivo de la plantilla.

Aumento abonos y Fuentes

La subida de un millón de euros de una temporada a otra la achacó Monterrubio a que se subió “el número de abonados y hemos hecho la venta de Fuentes. ¿Por qué la diferencia? Esa diferencia está en la ampliación de capital que hicieron los propietarios hace tres temporadas: una ampliación de capital tiene incidencia en el límite salarial en dos ejercicios, en los dos anteriores, era aproximadamente de 2,2 millones. Pues esos 2,2 los perdemos, desaparece de nuestro límite al calcular el nuevo”, explicó.

Adri Fuentes, en un partido del Mallorca ante su filial. / RCD Mallorca

Monterrubio reiteró el discurso de la sostenibilidad durante gran parte de su comparecencia en el desayuno ante los medios. “El camino para tener más capacidad no es pedirla, sino generarla. Eso es lo que hacen los clubs sostenibles, esa es la estrategia de este club. ¿Inyecciones puntuales? Pudiera haberlas. ¿Inyecciones sostenidas? Termina en desastre. Es impopular, pero cuanto antes se asuma la realidad mejor para todos”, recomendó el dirigente del Córdoba CF, descartando por completo que la propiedad sostenga económicamente al Córdoba CF, que debe generar su propia capacidad, económica y deportiva.

Acto seguido, Monterrubio intentó convencer de que esa autosuficiencia logra éxitos y podría llevar a otros más grandes. “Llevamos dos temporadas con solvencia. En la segunda se creció con respecto a la primera. Han pasado jugadores como Sala, Requena, Fuentes que han sido modelos de éxito y prácticamente nadie los conocía. Hemos hecho la mejor temporada en puntos de la etapa reciente y lo digo hacia nosotros. Tenemos que contar mejor lo que somos y lo que queremos. Si la afición conoce el proyecto completo, aparte de los nombres que piensan que tenían que haber venido o no, respaldarán el proyecto. Por eso queremos explicar las cosas. ¿Que queremos más? Por supuesto. Somos ambiciosos. La ambición está… con las herramientas que tenemos”, sentenció el CEO del Córdoba CF, que finalizó afirmando con cierto orgullo que “es nuestro método, que además nos va bien, sin sacar pecho y otros clubs están adaptando”.