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Actualidad blanquiverde

El Córdoba CF, uno de los ocho clubs de Segunda que no pagaron ni un euro por un traspaso

El Castellón, con más de tres millones, el más inversor de los rivales de los blanquiverdes, exceptuando a los recién descendidos de Primera

Álvaro Morata, en su presentación como jugador del Leganés.

Álvaro Morata, en su presentación como jugador del Leganés. / Leganés

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Ignacio Luque

Ignacio Luque

Córdoba

El Córdoba CF tuvo este jueves una jornada más económica que deportiva. La exposición del CEO del Córdoba CF de su valoración del mercado de fichajes, una vez cerrado éste, tuvo una vertiente que atendió más al proyecto general de la Unión Futbolística Cordobesa de cara al futuro que sobre los motivos de la salida de Vilarrasa (reconocido su fichaje como un error por parte de Juanito) o los argumentos para darle un dorsal de la primera plantilla a Víctor Sánchez.

Poca inversión

Es cierto que la tendencia del fútbol español señala a una inversión más que justa por parte de los clubs en Primera y Segunda División, aunque también hay casos relativamente extraños que apuestan por inversiones más que ajustadas, pero que se interpretan por muchos como una apuesta decidida por el proyecto deportivo.

Cipenga durante el encuentro de la primera vuelta entre el Córdoba CF y el Castellón.

Cipenga, durante el encuentro de la primera vuelta de la pasada temporada entre el Córdoba CF y el Castellón. / Manuel Murillo

Así, el Castellón de Haralabos Voulgaris, ha vuelto a apostar este verano por intentar el ascenso de categoría, del que se quedó cerca la pasada temporada al disputar los play off de ascenso a Primera. Si se exceptúan a los recién descendidos de Primera, con mayor potencial económico, el Castellón ha sido el club de Segunda que más ha invertido económicamente de cara al proyecto deportivo para la temporada 2026-27. El club orellut ha desembolsado 3,3 millones de euros después de realizar nueve incorporaciones en el mercado estival y tras sufrir la baja de Cipenga, al que no pudo retener ampliándole el contrato y firmó, finalmente, por el Almería. Sólo el Mallorca y el Girona, recién descendidos, apostaron económicamente más que los blanquinegros, ya que los bermellones desembolsaron 8,5 millones y los de Montilivi se fueron a los 4,35 millones. Por lo tanto, el Castellón invirtió más que un recién descendido, el Oviedo, que se quedó en 2,85 millones de euros.

Los filiales se gastan más de un millón

El Almería pagó tres millones en traspasos, mientras que el Cádiz abonó algo más de dos millones, al igual que el Leganés, mientras que Las Palmas pagó 1,75 millones de euros. Los dos filiales también pagaron por traspasos: la Real Sociedad B, 1,5 millones, mientras que el Celta Fortuna desembolsó 1,3 millones por Bajcetic, aunque el defensa alternará con el primer equipo celeste.

Stefan Bajcetic, junto a Marián Mouriño, en su presentación como jugador del Celta Fortuna.

Stefan Bajcetic, junto a Marián Mouriño, en su presentación como jugador del Celta Fortuna. / Celta

El Sporting de Gijón y el Valladolid abonaron casi un millón de euros cada uno por traspasos y, finalmente, el Burgos (400.000 euros por Álex Forés) y el Tenerife (300.000) también aportaron alguna pequeña cantidad.

El Córdoba CF encabeza un grupo de ocho clubs que no abonaron ni un euro por traspasos, dos de ellos, recién ascendidos de Primera RFEF: su próximo rival, el Sabadell, y un club colaborador de los blanquiverdes en las cesiones, el Eldense. Además de ellos, Eibar, Ceuta, Albacete, Andorra y Granada no desembolsaron ni un euro por incorporar a algún jugador.

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Y, finalmente, para los amantes de los ídolos, los nombres más remarcados que se han asomado este verano al mercado de LaLiga Hypermotion y que le darán lustre a la misma: el delantero internacional español Álvaro Morata (Leganés), el centrocampista Guille Fernández (Mallorca), el mediocentro colombiano Matías Orozco (Castellón), el extremo japonés Taisei Miyashiro (Las Palmas) o el delantero argentino Alejo Sarco (Sporting de Gijón) son algunas de las incorporaciones más reseñadas de LaLiga Hypermotion para la temporada que acaba de iniciarse.

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