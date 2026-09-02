El Córdoba CF encuentra a su central sobre la bocina: Nélson Monte refuerza la zaga blanquiverde

El Córdoba CF ya tiene a su central. La última fecha del mercado estival, larga y de intenso trabajo en la planta noble de El Arcángel, terminó con la incorporación de Nélson Monte, defensor portugués de 31 años procedente del Almería, que se suma al proyecto dirigido por Iván Ania para reforzar el eje de la zaga.

La contratación del zaguero era precisamente una de las grandes carpetas abiertas por la comisión deportiva blanquiverde en esta recta final de la ventana de fichajes. Antonio Fernández Monterrubio, Juan Gutiérrez «Juanito» y Raúl Cámara habían colocado la llegada de un nuevo central entre las prioridades después de las primeras jornadas de LaLiga Hypermotion, con varios nombres sobre la mesa.

Finalmente, el elegido ha sido Nélson Monte, un futbolista con una amplia trayectoria a sus espaldas y experiencia tanto en el fútbol portugués como en el español, que llega cedido procedente del cuadro rojiblanco.

Un central con recorrido

Nacido en Vila do Conde en 1995, Monte completó su formación entre las canteras del Benfica y el Río Ave, club de su localidad natal con el que dio el salto al primer equipo durante la temporada 2014-2015, cuando apenas contaba con 19 años.

A partir de ahí comenzó a acumular experiencia en la máxima categoría portuguesa, competición en la que se consolidó durante cinco temporadas antes de emprender una nueva aventura en el extranjero. En la 2020-2021 puso rumbo al Dnipro ucraniano y posteriormente regresó a Portugal para jugar en el Chaves.

Su siguiente destino sería España. Primero en el Almería, después en el Málaga, donde encontró uno de los capítulos más destacados de su trayectoria en el fútbol nacional. En La Rosaleda fue una de las piezas importantes del equipo que consiguió el ascenso desde Primera Federación a Segunda División en la temporada 2023-2024.

Después de aquel éxito tomó el camino inverso. En el verano de 2025 regresó al Almería, ya con una experiencia acumulada notable en el fútbol español, y durante la pasada campaña se convirtió en uno de los hombres de confianza de Rubi.

Los números dan buena cuenta de ello: 28 partidos disputados, todos como titular, y 2.465 minutos en la temporada 2025-2026, además de nueve tarjetas amarillas.

Nélson Monte, durante un encuentro de su etapa en el Málaga. / málaga cf

La zaga queda cerrada

Su llegada permite al Córdoba CF dar por cerrada una de las principales necesidades que había detectado durante las primeras semanas de competición. Con Monte, el equipo blanquiverde suma una nueva pieza a una posición que había quedado especialmente condicionada por la lesión de Fomeyem, todavía sin fecha de regreso. Se trata de un zaguero contrastado, diestro, pero con capacidad para actuar a pie cambiado.

El portugués se incorpora así a una nómina de centrales en la que también figuran Rubén Alves, Álex Martín y Juan Gutiérrez, a la espera de que el camerunés pueda volver a estar disponible.

La contratación supone, además, poner el punto final a un mercado de enorme actividad en las oficinas de El Arcángel. El conjunto cordobesista alcanza ya los 17 refuerzos concretados durante el verano, contando la llegada de Unai Sabroso, posteriormente cedido a la Ponferradina de Primera Federación. El resto de incorporaciones en propiedad han sido Guilherme Fernandes, Dani Tasende, Juan Gutiérrez, Víctor Sánchez, El Jebari, Enol Rodríguez, Jacobo Martí, Adnane Ghailan y Damián Cáceres, mientras que Egoitz Muñoz, Dani Budesca, Diarra, Ibai Sanz y Eder García llegaron mediante cesión.

A ellos se suma Diego Bri, que ya es blanquiverde a todos los efectos después de que el Córdoba CF ejecutara su incorporación definitiva tras el préstamo del pasado curso por parte del Atlético Madrileño.