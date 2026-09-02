El Córdoba CF compite con la séptima plantilla de menor valor de mercado en la Hypermotion

Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, afirmó en su momento que “el precio es lo que pagas y el valor es lo que recibes”. Tranquilizará, de alguna manera, a cualquier seguidor del Córdoba CF que consulte los números, de uno y otro signo, que acaba de publicar el portal Transfermarkt, en el que se señalan los valores de las plantillas de todas las Ligas, así como las edades medias de los equipos que salieron a competir hace ya tres semanas.

Estancamiento o paso atrás

En esas estadísticas, el Córdoba CF parece haber dado un paso atrás, ya que en su tercera temporada en Segunda División, LaLiga Hypermotion, el plantel cordobesista es el séptimo de menor valor de entre los 22 rivales que compiten en la segunda categoría del fútbol español. Según el portal especializado Transfermarkt, el grupo que dirige Iván Ania está valorado en 16 millones exactos según los expertos de mercado, por lo que sólo supera a seis rivales, tres de ellos recién ascendidos y otro más, filial.

Presentación de Dani Budesca como nuevo jugador del Córdoba CF. / Víctor Castro / COR

Así, con esos 16 millones, el Córdoba CF tan sólo supera al Granada, con 15,65 millones; al Tenerife, con 13,58 millones; al Ceuta, con 11,55 millones; al Sabadell, valorado en 11,18 millones; al Celta Fortuna, tasado en 10,90 millones y, finalmente, al plantel que menos valor tiene de toda la Segunda División, un Eldense que se queda en un valor de mercado de 10, 30 millones.

Justo por delante el Córdoba CF se sitúa el Andorra (16,10 millones), el Eibar (16,40 millones), el Albacete (17,60 millones), el Burgos (20,65 millones), el otro filial, la Real Sociedad B (22,80 millones), el Real Valladolid (25 millones), el Castellón (25,35 millones), el Sporting de Gijón (27,85 millones), la UD Las Palmas (29,55 millones), el Cádiz, que dobla al Córdoba CF, con un valor de 32,10 millones, el Leganés, con 32,40 millones y el Real Oviedo, con 36,25 millones de tasación. Los ‘puestos de ascenso’ en lo que a valor de mercado se refiere en Segunda División los ocupan el Mallorca, con 50,20 millones, la UD Almería, con 60,60 millones y, finalmente, el Girona, con la plantilla más valorada de la categoría, con 84,80 millones de euros.

Otros valores

El valor medio del jugador de LaLiga Hypermotion se sitúa, según Transfermarkt, en 1,01 millones de euros, mientras que la tasación media de cada plantel se queda en los 26,5 millones de euros. Por lo tanto, el Córdoba CF se sitúa sensiblemente debajo por la media, ya que el valor medio de cada uno de sus jugadores está en los 593.000 euros y el coste del plantel, como se ha citado, se encuentra en los 16 millones.

Eder García e Ibai Sanz, jugadores del Córdoba CF. / Manuel Murillo

Así, la evolución del Córdoba CF con respecto a sus dos arranques anteriores en Segunda División señala cierto estancamiento si se miran los resultados económicos de tasación e incluso si se mira la edad media del plantel cordobesista, tanto en una mirada interna como si se compara con el resto de la categoría.

En la 2024-25, el Córdoba CF que volvía al fútbol profesional disponía de un valor de mercado de 14,10 millones, casi dos millones menos que el actual y era el tercero más “barato”, ya que sólo superaba al Cartagena (12,78 millones) y al Racing de Ferrol (10,25 millones), siendo las plantillas más cotizadas las del Almería (68,75 millones), el Granada (43,93 millones) y Elche (42,33 millones). Su edad media se situaba en los 24,7 años, el tercero más joven de aquella temporada, sólo superado por el Almería, con 24,5 años y el Mirandés, con 24,3 años. Los más veteranos eran el Racing de Ferrol (29,5 años), el Eldense (27,4 años) y el Cartagena (26,8 años).

Ya en la siguiente temporada, la pasada, el Córdoba CF pasó de ser 20º en la tabla de tasaciones al 17º y de esos 14,10 millones con los que se estrenó en su regreso saltó hasta los 19,03 millones, superando al Eibar, al Albacete, al Huesca, a la Cultural y al Ceuta. Eso sí, los dirigentes blanquiverdes apostaron por algo más de experiencia y si el año anterior dispusieron del tercer plantel más joven, en la 2025-26 lograron el 11º plantel más joven. Es decir, situaron la edad de la plantilla en la edad media de toda la categoría, ni excesivamente veterana ni demasiado bisoña, con 25,4 años de edad.

En este verano, sin embargo, la evolución se ha visto interrumpida. De 14,10 y 19,03 millones en los dos primeros años, el Córdoba CF se queda esta campaña en los 16 millones de valoración, lo que le deja en el puesto 16 de esa estadística y con 25,9 años (más de dos años de diferencia de experiencia con respecto al año de su estreno) afronta la Liga con el séptimo plantel más joven de Segunda División A, el quinto si se eliminan a los dos filiales, que son –lógicamente- los más bisoños. Por lo tanto, en lo que a edad se refiere, el Córdoba CF supera esta temporada tan sólo al Andorra, al Eldense, al Valladolid y al Cádiz, que muestran plantillas algo más jóvenes que la blanquiverde.

Un apunte final: en la última temporada en Segunda División antes del último descenso, ocurrido en la 2018-19, el Córdoba CF dispuso la sexta plantilla de menor coste de la Hypermotion, con 16,20 millones, apenas 200.000 euros más que la actual, con una media de edad de 26,3, es decir, prácticamente la misma que la actual. Entonces, económicamente, tan sólo superaba al Numancia, al Nástic, al Elche (que terminó ascendiendo con un valor de 15,20 millones de plantel), al Alcorcón y al Reus Deportiu.

Está claro que una cosa es el valor y otra el coste, pero también es evidente que este Córdoba CF, económicamente, no ha evolucionado en esta tercera temporada en Segunda División.