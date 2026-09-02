Carracedo, jugador del Córdoba CF: "Ni cuando ganamos somos tan buenos, ni cuando perdemos somos tan malos"

La marejada de sensaciones que rodea al Córdoba CF en este inicio de competición ha llevado al vestuario a dar un paso al frente para rebajar la efervescencia. El contraste entre la euforia desatada tras vencer al Girona y los recelos surgidos por la derrota ante el Granada, sumados al debate abierto sobre la plantilla tras la clausura del mercado, ha llevado a uno de los capitanes de la plantilla a reclamar sosiego. En la antesala del desplazamiento a la Nova Creu Alta para medirse al CE Sabadell, Christian Carracedo tomó la palabra para ejercer como uno de los referentes del grupo, apelando a aislarse del entorno y recordando que las conclusiones definitivas solo deben extraerse con el campeonato concluido.

El nivel del Córdoba CF 2026-27

En relación con los últimos movimientos de la dirección deportiva y el potencial de la plantilla, el extremo catalán valoró el nivel de la plantilla: "Creo que la incorporación de Nelson Monte nos puede ayudar en esa zona defensiva en la cual hemos tenido algunas bajas, como por ahora la de Fomeyem, que ojalá esté pronto con nosotros. Creo que es una plantilla que puede competir ante cualquier rival, lo hemos demostrado: si damos el 100% y estamos a nuestro máximo nivel, podemos competirle a cualquier rival de la categoría". Respecto al último tropiezo liguero y el margen de crecimiento del grupo, el atacante descartó falta de actitud, como reconoció Percan, e hizo autocrítica sobre el desarrollo del juego:"Falta de actitud no creo que sea la palabra. Creo que la primera parte fue muy buena. Es verdad que fue un partido en el cual no nos encontramos cómodos en ningún ámbito, ni en el defensivo ni en el ofensivo, pero en la primera parte fuimos superiores y en la segunda fueron superiores ellos. No debemos engañarnos, hay muchas cosas que mejorar. El resultado fue el que fue; es justo, igual que si hubiese sido otro también lo habría sido, porque el fútbol es así. Tenemos que sacar una lectura positiva de cada partido, no podemos anclarnos. Llevamos solo tres jornadas y hay que ir mejorando esos pequeños detalles que nos han impedido sumar de tres en tres".

Carracedo, a la izquierda, junto a los otros tres capitanes del Córdoba CF. / CÓRDOBA

En el plano personal, Carracedo prioriza el disfrute diario por encima de la consecución de objetivos numéricos individuales, concepto al que se negó a dar vaticinios. "El único propósito que me he marcado es disfrutar. Y más cuando veo las situaciones que sufren compañeros, como le pasó a Adilson o como le ha pasado a Fomeyem, gente que se ha tirado muchos meses fuera del terreno de juego. Somos unos afortunados de poder disfrutar cada día de nuestra profesión, de esta ciudad, de este club, y de poder recibir el cariño de tanta gente. No me pongo ningún propósito de números. Ojalá pueda superar los del año pasado, pero sobre todo quiero disfrutar ya no solo de cada partido, sino de cada entrenamiento. Me siento afortunado de poder disfrutar de lo que más me gusta, que es el fútbol, y encima en un gran club y en un gran ambiente como el que tenemos aquí en el Córdoba".

Su consolidación en el vestuario

El futbolista blanquiverde analizó su consolidación en el vestuario, asumiendo la presión del entorno y restando trascendencia a la pugna por la titularidad en su posición: "Ya es mi quinta temporada aquí. Todos los años he tenido gente que puede competir, he tenido subidas y bajadas de rendimiento, como tienen todos los jugadores. Lo asumo con total responsabilidad; me gusta que se me exija, que cada partido que no esté al 100% se me pida dar lo mejor de mí, porque eso significa que soy un jugador importante para el club. El día que por cualquier situación o circunstancia no pueda jugar, habrá un compañero preparado, como en cualquier posición de nuestra plantilla".

Asimismo, Carracedo prosiguió explicando que "a nivel de competencia, dentro del campo siempre soy egoísta y quiero jugar, pero fuera de él me llevo genial con todos, hay una gran relación. Con los que juegan en mi puesto, con los que no, con los que pueden jugar... De hecho, muchos de los que más relación tengo son precisamente los que juegan o pueden jugar en mi puesto, llámese Kevin, llámese Diego Bri. Son jugadores con los que tengo mucha relación fuera del campo. A los que estáis fuera a lo mejor os interesan un poco más esos piques, pero los que estamos dentro lo vivimos con total normalidad".

"No me afecta el ruido"

En cuanto al papel ejercido como uno de los líderes de la caseta, enfatizó la importancia de aislar al grupo del ruido mediático y de las redes sociales: "A nivel de responsabilidad sí que es verdad que es un año en el que siento que tengo mucho más peso, ya no solo dentro, sino fuera del campo. Hay una frase que me gusta mucho de Nelson Mandela, que dice que ”el arma más poderosa para cambiar el mundo es la educación“. Eso es una de las cosas que quiero instaurar desde dentro. Somos perfiles de jugadores -en este caso yo también- que pasamos jornada tras jornada de ser el mejor al peor jugador de la historia del Córdoba. Haces un buen partido y eres el mejor; haces un mal partido o por debajo del anterior, y ya eres el peor, hay que venderlo, por qué no se ha ido... Eso es ruido. Yo, desde dentro, quiero transmitir que vamos a ser un bloque muy fuerte, que nos da igual el ruido de fuera. Os lo digo sinceramente y os aprecio mucho porque ya son muchos años: me da igual lo que digáis. De hecho, ni tengo Twitter, ni leo la prensa, mi Instagram lo tengo para la gente a la que quiero".

Christian Carracedo, durante el encuentro frente al Girona. / A.J. GONZÁLEZ

"Todo ese ruido de fuera, al menos a mí, ya no me afecta", aseguró el extremo. "Tengo 30 años; cuando tenía 23 acababa el partido y buscaba en Twitter a ver qué habían dicho de mí, pero me he dado cuenta de que la felicidad no está ahí. Como capitán, quiero transmitirles a mis compañeros que se olviden de todo ese ruido. Al final es normal que cuando se gana se lanzan los cohetes, y cuando se pierde nos hunden debajo del suelo. Ni cuando ganamos somos tan buenos, ni cuando perdemos somos tan malos", aseveró.

"Podemos competirle a cualquiera"

Asimismo, Carracedo afirmó que "se ha demostrado que podemos competirle a cualquiera; si habéis visto, la liga está muy igualada: ante el Girona creo que fuimos muy superiores y a la jornada siguiente ellos le ganan con solvencia a Las Palmas. Nosotros igual: viene el Granada y nos gana. Es una liga en la que hay que competir. Ahora vamos a un campo muy complicado, sabemos de la dureza del Sabadell, que presiona en todo el campo, que es un rival que nos va a exigir, pero vamos concienciados de que si queremos ganar allí tenemos que dar el 100%, y no solo a nivel técnico, sino de compromiso y solidaridad".

Sobre el papel de la masa social y la comunión necesaria durante los partidos, el catalán lanzó un mensaje directo a la grada: "Como he dicho, al final entiendo a la afición. Somos exigentes. Iba a decir somos porque me siento andaluz, pero aquí en el sur sois muy sentimentales y hemos pasado de la semana del Girona, en la que me escribía gente diciendo ”uf, qué equipo“, a ahora leer que no valemos ni uno. No hacemos caso de lo de fuera. Sí que es verdad que he notado en la afición, en estos dos partidos que hemos jugado en casa, una ilusión renovada. Me ha gustado cómo la gente nos ha alentado. El otro día contra el Granada, a pesar de ir perdiendo al final, veía a la gente seguir animando. Hacerles saber que los necesitamos. Del minuto 1 al 90 solo pedimos que estén con nosotros a muerte; luego, evidentemente, son abonados y si quieren hacer sus críticas y dar sus opiniones, están en su derecho. Pero lo único que pedimos es que en los 90 minutos que dura el partido, la gente que venga sepa que viene a un campo complicado en el cual el rival es otro jugador en contra".

Concienciados en la Nova Creu Alta

Finalmente, Carracedo abordó la significación del próximo choque en tierras catalanas y respaldó sin fisuras la propuesta futbolística implantada por el cuerpo técnico: "Hasta los 18 años viví allí, soy catalán y tengo mucha familia que de hecho estará en el partido. Es especial en el sentido de que voy a poder aprovechar que venga mucha gente que no puede venir a verme por la distancia. Y también es especial porque es un rival que no conocemos tanto en la categoría, pero que ya estamos analizando. Sabemos que es un equipo muy intenso, alegre, valiente y que juega sin miedo. Eso tiene sus cosas positivas para ellos, pero puede tener sus cosas negativas, y trataremos de hacer que tengan equivocaciones, porque somos un equipo que ha demostrado que en transición y cuando ganamos duelos somos muy peligrosos".

Christian Carracedo afirmó que el Córdoba CF llegará a la Nova Creu Alta "concienciado de que es un partido en el que no podemos relajarnos ni regalarles nada, porque es un equipo que te penaliza. El equipo está preparado y concienciado. Como ha dicho el míster, tenemos que ser más fieles que nunca a nuestra idea y a nuestro estilo de juego, porque es lo que nos ha hecho fuertes. Recuerdo el año pasado, cuando tuvimos una racha de varios partidos sin ganar, que la gente y la prensa pensaban si había que cambiar de sistema o la forma de jugar, si más directo o menos. El míster lo que hizo fue reforzarnos en ese mensaje y conseguimos darle la vuelta a la situación. Ese es el mensaje que hay que lanzar a todo el mundo: es muy pronto, llevamos solo tres jornadas, se han visto cosas muy positivas del equipo y hay que crecer a partir de ahí. El tópico de siempre: las notas se dan en junio, y ahí ya se sentará quien tenga que sentarse a valorar el trabajo que se ha hecho durante toda la temporada. Ahora estamos centrados en el lunes, en esta semana de trabajo, y creo que tenemos que crecer desde que cada uno dé el 100% para que el nivel del equipo siga subiendo".