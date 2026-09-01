Paco Jémez emprende una nueva aventura al frente del Raja de Casablanca

Paco Jémez vuelve como primera espada a los banquillos con un nuevo reto lejos de España. El técnico cordobés es el nuevo entrenador del Raja Club Athletic de Casablanca, uno de los clubes más importantes del fútbol marroquí, en una experiencia que supondrá su estreno como primer técnico en Marruecos.

Jémez amplía así una trayectoria que le ha llevado a sentarse en numerosos banquillos tanto del fútbol español como del extranjero. Rayo Vallecano, Las Palmas, Granada, Cruz Azul, Tractor Sazi o Ibiza son algunos de los equipos que han contado con el técnico, reconocido por una filosofía de juego en la que el fútbol ofensivo siempre ha tenido un peso importante.

Su último destino fue el West Ham, aunque en esta ocasión desde un papel diferente al habitual. A comienzos de 2026 se incorporó al cuerpo técnico encabezado por Nuno Espírito Santo como ayudante, una experiencia que mantuvo hasta la conclusión de la temporada. Ahora volverá a asumir las riendas de un equipo desde el banquillo y lo hará en un país en el que todavía no había ejercido como entrenador principal. Será, por tanto, su primera experiencia en el fútbol marroquí después de haber trabajado anteriormente en España, México e Irán.

Tres años vestido de blanquiverde

El nuevo destino de Jémez también guarda una relación directa con Córdoba. El técnico, nacido en Las Palmas de Gran Canaria pero cordobés de adopción, se formó en las categorías inferiores del Córdoba CF antes de dar el salto al primer equipo.

Su etapa como futbolista blanquiverde se prolongó durante tres temporadas, entre 1988 y 1991. En ese periodo disputó 81 partidos con el primer equipo, antes de continuar su carrera profesional en el Real Murcia. A partir de ahí, su trayectoria como jugador le llevó por clubes como Real Murcia, Rayo Vallecano, Deportivo de La Coruña y Real Zaragoza, entre otros. Una carrera en la que también alcanzó la selección española y conquistó títulos como la Copa del Rey y la Supercopa de España con el Deportivo.

Además, esa relación con el Córdoba CF tuvo una segunda etapa años después, aunque esta vez desde el banquillo. Jémez regresó a El Arcángel en 2007 para iniciar una carrera como entrenador que terminaría convirtiéndole en uno de los técnicos españoles con mayor recorrido de las últimas décadas. En la campaña 2007-08 asumió el mando del Córdoba CF, en lo que supuso su estreno como entrenador en Segunda División. Aquel fue uno de los primeros pasos de una trayectoria que posteriormente le llevó por Cartagena, Las Palmas y otros destinos del fútbol español e internacional.

El técnico volvería además a dirigir al conjunto blanquiverde años después, en la temporada 2011-12, antes de continuar su camino por otros banquillos, y ahora con el del conjunto marroquí como destino.