El Córdoba CF y su lista de la compra para el último día de mercado de fichajes

El Córdoba CF ya tiene definida su lista de la compra para el último día de mercado. Después de tres jornadas de LaLiga Hypermotion y de las primeras conclusiones extraídas sobre el césped, la comisión deportiva blanquiverde afronta este martes 1 de septiembre con varias tareas todavía pendientes. La persiana de la ventana estival caerá oficialmente a las 23.59 horas, y el club de El Arcángel pretende aprovechar hasta el último minuto para dar un último empujón a la plantilla de Iván Ania.

Hasta el momento, son 15 los fichajes realizados, contando la incorporación de Unai Sabroso, posteriormente cedido a la Ponferradina. Una profunda renovación de la plantilla que ha dejado como nuevas caras en propiedad a Guilherme Fernandes, Dani Tasende, Juan Gutiérrez, Víctor Sánchez, El Jebari, Enol Rodríguez, Jacobo Martí, Adnane Ghailan y Damián Cáceres, mientras que Egoitz Muñoz, Dani Budesca, Diarra, Ibai Sanz y Eder García llegaron mediante cesión. Pero todavía queda una última vuelta de tuerca.

El central, la prioridad

Pero todavía quedan demarcaciones, a juicio de la entidad, con margen de mejora. La prioridad máxima en estos momentos queda ubicada en el eje de la zaga, donde el club de El Arcángel aspira a cerrar un central de aquí al cierre de mercado. El anhelo, además, es que se trate de un defensor, preferiblemente zurdo, que también pueda desenvolverse con cierta soltura en el lateral izquierdo, otra de las parcelas que podrían sufrir movimientos.

Se trata de una necesidad que ha ganado peso después de un inicio de campeonato 2026-2027 que ha dejado algunas dudas defensivas y, especialmente, por la situación de Franck Fomeyem, todavía fuera de combate y sin fecha de regreso. Y es que el escenario actual deja a Rubén Alves, Álex Martín y Juan Gutiérrez como únicos centrales disponibles en la primera plantilla, por lo que cualquier otra fórmula implicaría tirar del filial.

La búsqueda, eso sí, no persigue únicamente añadir una pieza más. La intención es encontrar un futbolista capaz de elevar el nivel de la zaga y ampliar las alternativas de Ania para una temporada de 42 jornadas, en la que se presume que habrá tanto lesiones como sanciones en dicha parcela -con el ejemplo de la pasada campaña en la memoria-.

Dani Budesca, el hasta ahora último fichaje del Córdoba CF en este mercado. / VÍCTOR CASTRO

Un lateral abierto, pero no urgente

Más allá, otra operación que podría ser independiente -de darse una opción adecuada- gira en torno al lateral izquierdo, parcela parcialmente huérfana tras la salida de Ignasi Vilarrasa al Burgos y que actualmente cuenta con tan solo Dani Tasende como efectivo natural en la primera plantilla. Desde el club valoran la polivalencia de piezas como Carlos Albarrán -que ya entró en ese carril ante los granadinos, sin ir más lejos- o Diego Bri a la hora de cubrir, en momentos de urgencia, una posible baja del coruñés, aunque el deseo también es volver a contar con dos laterales izquierdos puros para completar de nuevo el puesto.

No obstante, la premisa en este caso está algo más clara: solo acometerá la operación si aparece una opción que realmente convenza. De ahí que dicho carril no tenga, al menos sobre el papel, el mismo grado de prioridad que el centro de la defensa, aunque ambas necesidades podrían quedar resueltas con un mismo movimiento si aparece ese perfil de central zurdo y polivalente que busca la comisión deportiva.

Atentos a una oportunidad de mercado

El mapa no termina ahí. El Córdoba CF permanecerá atento durante las últimas horas a cualquier oportunidad que pueda suponer un salto cualitativo para la plantilla.

La delantera ha perdido protagonismo en la planificación después de la irrupción de Víctor Sánchez. El sevillano, aunque ahora entre algodones, ha cambiado el escenario tras sus primeras actuaciones y, además, Ania dispone actualmente de cuatro delanteros en nómina, añadiendo los servicios de Enol Rodríguez, Diego Percan y un Ibai Sanz que aún no ha debutado.

La medular y la mediapunta, en cambio, sí pueden ofrecer margen para una última incorporación. La idea pasa por esperar, especialmente, a los movimientos derivados del mercado de Primera División, con posibles cesiones que todavía podrían encontrar acomodo en el plantel, en el que todavía existe espacio para un futbolista en préstamo más. Eso sí, tampoco existe aquí la necesidad de completar una operación por obligación.

Por tanto, con la portería y el lateral derecho considerados cubiertos, y las bandas y la delantera también, en principio, fuera de las prioridades, el último día de mercado de fichajes blanquiverde en LaLiga Hypermotion queda así concentrado en una pieza principal: un central, preferiblemente zurdo y con capacidad para actuar en el lateral.