Percan, el Córdoba CF, la "actitud" y una derrota para tomar nota ante el Granada

El Córdoba CF encontró ante el Granada (1-3) una de esas derrotas que dejan más preguntas que respuestas... Cayó por primera vez este curso en El Arcángel (1-3), encajó también su primer revés en un derbi autonómico y, por el camino, fue incapaz de dar continuidad a muchas de las buenas sensaciones que había ofrecido jornada atrás frente al Girona, en el mismo escenario. Todo ello en un partido que, paradójicamente, no pudo empezar mejor para los blanquiverdes: apenas habían transcurrido dos minutos cuando Diego Percan puso por delante a su equipo.

El delantero leonés aprovechó una asistencia de Diego Bri para abrir el marcador y firmar su primera diana de la temporada. Pero aquel arranque prometedor terminó quedando muy lejos del desenlace posterior. «Empezamos muy bien el partido, con ese gol tan temprano. Y luego, no sé qué nos ha pasado. Creo que no hemos sabido generar ese fútbol que nos caracteriza a partir del gol», reconoció el propio atacante tras el encuentro.

A partir de ahí, el bloque califal fue perdiendo control, profundidad y presencia en campo contrario. Los rojiblancos, por su parte, crecieron con el paso de los minutos, nivelaron el pleito y acabaron por imponer su pegada, incluso sobre la bocina. El resultado deja a los blanquiverdes con su segunda derrota en tres jornadas, dentro de un inicio de curso que está alternando señales de crecimiento con demasiados episodios de fragilidad.

Cinco goleadores, siete tantos encajados

El gol de Percan amplía, eso sí, una tendencia positiva en clave ofensiva. Ya son cinco los goleadores distintos que ha tenido el Córdoba CF en estas tres primeras jornadas, en las que aún nadie ha repetido diana. Diarra abrió la cuenta en Burgos, donde también vio puerta Eder García. Ante el Girona hicieron lo propio Víctor Sánchez y Diego Bri, mientras que el leonés se sumó ahora a la lista frente a los granadinos.

El contraste aparece en el otro extremo del campo. Y es que el equipo de Iván Ania ha recibido ya siete goles en tres partidos (media de 2,33) y en dos de ellos ha encajado, como mínimo, tres tantos. Una cifra suficientemente significativa como para señalar una de las grandes tareas pendientes de este arranque: dar con la tecla en fase defensiva. «Creo que era un partido para sumarlo en tres y, al final, nos vamos jodidos. A partir del minuto 35 o así, ellos han empezado a tener más balón, a igualarnos. Ha sido así casi todo el partido», lamentó.

Diego Percan celebra su gol ante el Granada en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Los números ofrecen, en cualquier caso, una imagen algo más compleja. El cuadro de El Arcángel cerró el derbi con un 58% de posesión y un 80% de acierto en el pase, ligeramente por encima del 76% registrado por el Granada. Sin embargo, buena parte de esa circulación se produjo en zonas poco determinantes.

Mucho más claro tuvieron el plan los de José Rojo Martín «Pacheta», precisamente, que ganaron en eficacia: de cinco disparos entre los tres palos, tres acabaron dentro.

Percan apunta a la «actitud»

Más contundente todavía fue Percan cuando llevó el análisis hacia un terreno menos táctico y más competitivo. De hecho, e delantero, llegado el pasado mes de enero procedente del Arka Gdynia, señaló directamente la actitud como una de las claves del revés. «Creo que ha sido el tema de la actitud. Nosotros el fútbol lo tenemos, no se nos ha olvidado jugar al fútbol, pero, cuando no igualas, la actitud y el poder competir, pues pasa esto», indicó.

En definitiva, un tercer episodio algo gris en este arranque de la 2026-2027 por LaLiga Hypermotion para los blanquiverdes. También, una diana más, aunque agridulce, directa al casillero del ariete leonés, que ya sabe lo que es mojar este curso y ahora ha elevado a tres sus dianas con el club.