El nuevo Córdoba CF y su primera asignatura pendiente: cuatro goles encajados en los últimos diez minutos

Entre las diferentes lecturas que deja el arranque de temporada del Córdoba CF, buena parte de ellas poco alentadores, hay una que comienza a adquirir especial relevancia: la gestión de los minutos finales. El tropiezo ante el Granada (1-3) en El Arcángel, que supuso la segunda derrota en las tres primeras jornadas, volvió a poner el foco sobre un problema que ya se había manifestado en las dos citas anteriores y que, por ahora, se concentra especialmente en los últimos diez minutos de los partidos.

Los números son contundentes, pese a la premura de las fechas. Y es que en apenas tres encuentros de Liga, el conjunto de Iván Ania ha encajado cuatro goles entre el minuto 80 y el final del tiempo reglamentario, sobre un total de siete tantos recibidos. Es decir, más del 57% de las dianas encajadas por el combinado cordobés hasta la fecha han llegado en ese tramo final de los encuentros.

El duelo autonómico ante el conjunto nazarí fue el último ejemplo. Los blanquiverdes aterrizaron por delante en la hora de juego, Bourama niveló el pleito poco más tarde, para que finalmente el bloque dirigido por José Rojo Martín «Pacheta» acabase llevándose el gato al agua con dos tantos entre los últimos cinco de partido y el añadido, merced de los zarpazos de Pascual y Marqués.

No fue, en cualquier caso, un episodio aislado en estos primeros compases de calendario. Una jornada antes, ante el Girona, los califas ya vieron cómo se estrechaba su ventaja en los compases finales con el tanto de Asprilla, aunque entonces sí consigueron amarrar el triunfo. Y en el estreno en El Plantío, frente al Burgos, el problema resultó todavía más determinante: David González castigó una contra mal defendida prácticamente en el 90 para establecer el 3-2 definitivo.

El contraste con la 2025-2026

La dimensión de la estadística aumenta al compararla con el rendimiento del equipo durante el pasado campeonato. En las 42 jornadas de la 2025-2026, el Córdoba CF únicamente encajó nueve goles entre los últimos diez minutos y el tiempo de descuento.

Aquellas nueve dianas representaron el 14,75% de los 61 goles que recibió el conjunto blanquiverde durante toda la competición. Ahora, en cambio, ya son cuatro tantos en apenas tres partidos los que han llegado en ese mismo tramo temporal.

El contraste resulta todavía más significativo al mirar exclusivamente a la segunda vuelta del pasado campeonato, además. En las 21 jornadas comprendidas en ese segundo tramo de la competición, el club de El Arcángel recibió únicamente cinco goles en los últimos diez minutos y el descuento. Es decir, solo uno más que los cuatro que ya acumula en las tres primeras jornadas de este ejercicio

Y existe otra diferencia relevante. En sentido contrario, el equipo de Iván Ania todavía no ha conseguido marcar ningún gol en los últimos diez minutos de sus encuentros esta temporada. Durante el pasado ejercicio sí lo hizo hasta en 12 ocasiones.

Rubén Alves y Eder García, en un lance defensivo del Córdoba CF-Granada. / A.J. GONZÁLEZ

Empezó ganando siempre

La paradoja del arranque blanquiverde se encuentra precisamente en el otro extremo del partido. Porque si los finales están generando preocupación, los primeros minutos están siendo territorio del Córdoba CF.

En sus tres encuentros oficiales, el equipo ribereño ha conseguido marcar antes del cuarto de hora en tres ocasiones, una por partido. Diarra abrió el marcador en Burgos; Víctor Sánchez hizo lo propio ante el Girona; y Diego Percan adelantó a los blanquiverdes frente al Granada. El problema, por tanto, no parece estar en la capacidad para ponerse por delante. La cuestión reside ahora en saber gestionar esas ventajas hasta el final...

De hecho, existe un denominador común en las tres jornadas: el Córdoba CF comenzó ganando los tres partidos. Sin embargo, únicamente ante los gerundenses ha sido capaz de mantener esa ventaja hasta el pitido final y convertirla en los tres puntos. Y por ahí se explican buena parte de las asignaturas pendientes de este primer arreón liguero...