El Córdoba CF en LaLiga Hypermotion: resultado y clasificación tras el derbi con el Granada

El Córdoba CF se quedó con el semblante torcido tras un alocado derbi ante el Granada (1-3), que logró reponerse de la tempranera diana de Diego Percan, a los dos minutos de juego, para acabar llevándose los tres puntos de El Arcángel en la segunda mitad. Pascual y Marqués refrendaron la victoria nazarí sobre la bocina, mientras que los de Iván Ania quedaron totalmente desdibujados tras el descanso.

Siguiente parada: el 7 de septiembre ante el recién ascendido Sabadell, en el Nova Creu Alta.

La tabla clasificatoria de Segunda División, actualizada.

Sistema de competición

La Segunda División española cuenta con un sistema de competición basado en una liga regular de 42 jornadas. Durante esta fase, los clubes suman puntos en función de los resultados obtenidos en cada partido, hasta completar la clasificación definitiva. La posición que ocupa cada equipo al finalizar la temporada determina tanto los ascensos a Primera División como los descensos de categoría.

Los dos equipos que terminan la Liga Hypermotion en las primeras posiciones consiguen el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol español. La tercera plaza disponible se pone en juego en el playoff de ascenso a Primera División, reservado para los cuatro conjuntos que concluyen la fase regular entre el tercer y el sexto puesto. Por abajo, los cuatro últimos clasificados pierden la categoría y pasan a competir en Primera Federación.

La temporada de LaLiga Hypermotion comenzó el 14 de agosto y está prevista para finalizar el 6 de junio, después de la disputa de los 462 partidos de la fase regular. Una vez terminada esta primera parte del campeonato, los equipos que optan al último billete para Primera División afrontan el playoff de ascenso, que se inicia una semana después.

Las eliminatorias del playoff de ascenso se disputan a doble partido. En las semifinales, el equipo que ha terminado más abajo en la clasificación ejerce como local en el encuentro de ida, mientras que el conjunto mejor situado cuenta con el factor campo en el partido de vuelta. Si tras los 180 minutos el resultado global permanece empatado, se juega una prórroga.

En caso de que la igualdad continúe después del tiempo extra, la eliminatoria no se resuelve mediante una tanda de penaltis. Se aplica la denominada ventaja deportiva, por la que obtiene el pase a la siguiente ronda el equipo que finalizó en una posición superior durante la fase regular.

Los cruces de semifinales enfrentan al tercer clasificado contra el sexto y al cuarto contra el quinto. Los dos vencedores avanzan a la gran final, también a doble partido, en la que se decide el último ascenso. El ganador de esta final consigue la tercera plaza de ascenso a Primera División y competirá en la máxima categoría durante la temporada 2026-2027, completando así los tres equipos de Segunda que logran subir de categoría.