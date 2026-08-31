El Córdoba CF no alcanza el aprobado en su derrota ante el Granada

IKER ÁLVAREZ (5)

Superado

Poco pudo hacer en las tres dianas. Dejó un par de estiradas y colaboró en salida de balón. Cruel cierre de partido.

DANI BUDESCA (5)

Estreno en el once

Tiene madera, pero hay que pulirla. Dejó buenas conducciones y se incorporó repetidamente al ataque. Debutante.

RUBÉN ALVES (5)

Bonito duelo

Luchó y le ganó la partida a Chinaza. Sufrió en la segunda mitad, en la línea del equipo. De lo más salvable.

JUAN GUTIÉRREZ (2)

Errores

Diversos fallos en salida de balón, incluido el que costó la remontada. Algo nervioso, debe asimilar más el plan de Iván Ania.

TASENDE (4)

Debe dar más

No aportó en ataque ni destacó en defensa. No está ofreciendo el desequilibrio que se le presupone.

ISMA RUIZ (6)

Se empleó a fondo

Otro de más a menos. Se desfondó, como siempre. Por momentos, notable. Casi regala el empate a Enol, pero falló el punta.

DIARRA (4)

No encontró su sitio

Tras el paso por vestuarios, desapareció casi por completo. No encontró los espacios ni se prodigó en ataque.

EDER GARCÍA (4)

Desdibujado

Se fue difuminando. Inició entonado, repartiendo juego, pero acabó perdiendo mucha presencia. Superado.

DIEGO PERCAN (6)

Goleador

Bajó el nivel progresivamente, junto al resto del equipo. Firmó un gol de mucha calidad y dejó detalles, aunque terminó sin rondar el área rival.

CARRACEDO (4)

De más a menos

Debe asociarse más con Budesca. Cuando lo logró, generó. Otro que no logró tener incidencia tras el descanso.

DIEGO BRI (5)

Asistente

Luchó, buscó su diana y puso la asistencia del tanto de Diego Percan. Le faltó acierto, aunque no entrega al ilicitano.

Enol Rodríguez (2) Le falta ritmo

Kevin Medina (4) Poco.

Adnane Ghailan (5) Detalles.

Albarrán (-) Sin tiempo.