Actualidad blanquiverde
Posibles alineaciones del Córdoba CF-Granada: altas, bajas y dudas
El conjunto blanquiverde busca afianzar sus buenas sensaciones tras el triunfo ante el Girona a costa de un cuadro nazarí que también llegará reforzado al primer derbi del curso
El primer derbi de la temporada. El Córdoba CF y el Granada descuentan las horas para medirse este domingo en El Arcángel (21.30 horas), con motivo de una tercera jornada de LaLiga Hypermotion en la que tanto blanquiverdes como rojiblancos pretenden afianzar, así como alargar, sus respectivas dinámicas tras estrenar jornada atrás sus casilleros de victorias. Los de Iván Ania se impusieron al Girona, mientras que los de Pacheta vienen de tumbar al Mallorca.
Será una buena piedra de toque para dos proyectos que, a priori, buscarán enmarcarse en la zona media-alta de la clasificación este curso. Además, ambos presentando planteles muy renovados.
Las ausencias
En clave médica, no obstante, habrá incidencias. Por parte local, hasta cinco bajas maneja el conjunto califal en estas fechas. Víctor Sánchez, aquejado de una leve lesión en el aductor, fue el último en incorporarse a la lista, mientras que Salim El Jebari progresa adecuadamente, aunque todavía sin incorporación a la dinámica real del equipo programada. Por su parte, en el dique seco también continúan Franck Fomeyem, Adilson Mendes y Jacobo Martí.
En la otra trinchera, también habrá ausentes. Pau Casadesús, con una lesión muscular, será baja asegurada. Igualmente Rayan Zinebi, actualmente disputando los Juegos del Mediterráneo de 2026, en Italia, junto a la selección sub-20 de Marruecos. Más allá, entre algodones llegan José Arnaiz y Sergio López, que apurarán para sumarse al encuentro.
Alineaciones probables
De esta forma, estas son los dos posibles alineaciones para el duelo autonómico en El Arcángel:
- Córdoba CF: Iker Álvarez, Dani Budesca, Álex Martín, Rubén Alves, Dani Tasende, Diarra, Isma Ruiz, Eder García, Diego Bri, Carracedo y Diego Percan.
- Burgos CF: Raúl Lizoain, Diallo, Dembelé, Diego Hormigo, Manu Lama, Gumbau, Alemañ, Rubén Alcaraz, Marqués, Chinaza y Sergio Rodelas.
La cita estará dirigida por el veterano colegiado ciudadrealeño Dámaso Arcediano Monescillo, adscrito al comité castellano-manchego. Junto a él, estará Rubén Ávalos Barrera desde el VAR.
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