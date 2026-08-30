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3ª jornada de Liga en Segunda División

Córdoba CF-Granada, en directo | Los blanquiverdes afrontan su primer derbi andaluz de la temporada en El Arcángel

Los de Iván Ania afrontan su segundo partido en casa tras superar al Girona y buscan mantener la dinámica positiva ante el conjunto nazarí

Lance en uno de los entrenamientos de la semana del Córdoba CF.

Lance en uno de los entrenamientos de la semana del Córdoba CF. / AJ González / COR

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María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF vuelve a El Arcángel con la intención de prolongar las buenas sensaciones después de estrenar su casillero de victorias ante el Girona. Los de Iván Ania reciben este domingo al Granada CF (21.30 horas) en su segundo encuentro como locales, apenas una semana después de superar al conjunto gerundense por 2-1. Con la confianza reforzada tras ese triunfo, los blanquiverdes buscarán repetir ante su afición y encadenar su segunda victoria del campeonato.

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