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3ª jornada de Liga en Segunda División
Córdoba CF-Granada, en directo | Los blanquiverdes afrontan su primer derbi andaluz de la temporada en El Arcángel
Los de Iván Ania afrontan su segundo partido en casa tras superar al Girona y buscan mantener la dinámica positiva ante el conjunto nazarí
El Córdoba CF vuelve a El Arcángel con la intención de prolongar las buenas sensaciones después de estrenar su casillero de victorias ante el Girona. Los de Iván Ania reciben este domingo al Granada CF (21.30 horas) en su segundo encuentro como locales, apenas una semana después de superar al conjunto gerundense por 2-1. Con la confianza reforzada tras ese triunfo, los blanquiverdes buscarán repetir ante su afición y encadenar su segunda victoria del campeonato.
Once inicial del Córdoba CF
¡Ya tenemos por aquí el primer once oficial en El Arcángel! Iván Ania apuesta:
Iker Álvarez bajo palos; una línea defensiva formada por Budesca, Rubén Alves, Juan Gutiérrez y Tasende. Isma Ruiz, Eder García y Diarra en la medular; y un frente de ataque con Diego Bri por la izquierda, Carracedo por la derecha y Percan como referencia ofensiva.
¡Comenzamos!
¡El Arcángel vuelve a vestirse de gala! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la narración minuto a minuto en Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo lo que suceda en el duelo que enfrentará al Córdoba CF y al Granada CF a partir de las 21.30 horas. Los blanquiverdes afrontan su segundo partido consecutivo como locales después de estrenarse con victoria ante el Girona (2-1).
Los de Iván Ania quieren mantener el buen momento y sumar otros tres puntos ante su afición, después de reaccionar al tropiezo de la primera jornada frente al Burgos. Todo preparado en El Arcángel para una nueva noche de fútbol!
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