Córdoba CF-Granada, en directo | Los blanquiverdes afrontan su primer derbi andaluz de la temporada en El Arcángel

¡Comenzamos!

¡El Arcángel vuelve a vestirse de gala! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la narración minuto a minuto en Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo lo que suceda en el duelo que enfrentará al Córdoba CF y al Granada CF a partir de las 21.30 horas. Los blanquiverdes afrontan su segundo partido consecutivo como locales después de estrenarse con victoria ante el Girona (2-1).

Los de Iván Ania quieren mantener el buen momento y sumar otros tres puntos ante su afición, después de reaccionar al tropiezo de la primera jornada frente al Burgos. Todo preparado en El Arcángel para una nueva noche de fútbol!