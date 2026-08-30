El Córdoba CF entrega la cuchara en un derbi de excesos ante el Granada

El Córdoba CF se quedó sin premio, y con el semblante torcido, en un derbi que tuvo de todo y terminó decidiéndose por el peor de los caminos... Golpeó primero, perdonó después, trató de resistir cuando tocaba, pero acabó entregando la cuchara al ritmo de errores defensivos. Pronto se le puso de cara el asunto a los blanquiverdes (1-3), con la temprana diana de Diego Percan a los dos de juego, aunque el Granada de Pacheta optó por la paciencia para acabar recuperando todo el terreno perdido. Un balón suelto en estrategia niveló el pleito, un regalo en salida de balón precedió la remontada y ya, con los brazos abajo, un último zarpazo certificó el revés. Nada salió bien del entretiempo en adelante en El Arcángel, donde otra vez no hubo forma de romper la maldición de las dos victorias seguidas.

Cambios en el once

Entrando en materia, la idea era tocar poco, lo justo, tanto para no agitar demasiado el esquema como para mantener gran parte de lo bueno que se vio semana atrás ante el Girona. Sin Víctor, había admitido Ania que debía tirar de recursos arriba… pero igual lo hizo abajo. El ejemplo más claro fue Budesca, que con apenas unos días y un amistoso en las piernas, entró de inicio como blanquiverde. El damnificado fue Egoitz, novedad, por su ausencia, en una línea de la que también salió Álex Martín para dejar el sitio a Juan Gutiérrez. Iker Álvarez, eso sí, no se movió bajo palos, ni tampoco Alves ni Tasende del eje y el carril, respectivamente.

Por delante, Diego Percan fue el elegido para asumir la punta de lanza, mientras que el trivote y las bandas quedaron intactas. Por dentro, la medular mantuvo la tripleta formada por Isma Ruiz, Diarra y Eder; y por fuera, las alas siguieron siendo territorio de Carracedo y Diego Bri.

También salió con armamento Pacheta. Sí llegó José Arnaiz -que andaba tocado-, también Sergio López, e igual otros tantos nombres propios como Chinaza, Rodelas, Manu Lama o Gumbau.

Percan abre la lucha

En resumen, todo andaba dispuesto para un derbi de altura, y lo del césped no tardó en confirmarlo. De hecho, la primera acción del partido ya se llevó el empate del marcador… Llovió un balón hasta la cabeza de Diego Bri, prolongó el ilicitano y al espacio apareció Diego Percan, indetectable, donde en un par de zancadas sacó tiempo para ganarle la carrera a Gumbau y tirar una picada ante la media salida de Lizoain. Y celebró con rabia el leonés, que a los dos de juego ya había abierto la lata.

Mientras, en la grada explotaban de júbilo. Todavía había parte del respetable ubicando su asiento, pero los de Iván Ania ya iban por delante.

En la trinchera contraria, la granadinista, la sensación era la opuesta. Había saltado algo dormido el bloque nazarí y Chinaza optó por arrancarlo del letargo. Se inflaría a bregar el ex del Plasencia a lo largo de la noche, dejando un duelo de lo más atractivo con Rubén Alves.

Iker Álvarez reclama tensión a los suyos en el derbi ante el Granada. / A.J. GONZÁLEZ

Precisamente, un pulso en velocidad entre el delantero centro nigeriano y el zaguero hispano-brasileño inauguró la cuenta de intentonas visitante. Salió igual de rápido al encuentro Iker, extintor en mano, también preparado para sofocar uno de los varios intentos de rebelión del Granada.

Y es que en El Arcángel los papeles parecían cambiados. El grupo de José Rojo Martín «Pacheta» manejaba más pelota, pero el Córdoba CF no parecía especialmente incómodo sin ella... Es más, los de Iván Ania habían encontrado ahí su terreno favorito en este arranque de Liga: robar, acelerar y hacer daño a campo abierto. Esa versión tan reactiva que ya dio frutos jornada atrás ante el potente cuadro gerundense.

La clave era explotar los costados. Diego Bri y compañía se encargaban de exprimir esa vía, mientras Diarra hacía de bisagra y tanto Isma Ruiz como Eder García ponían equilibrio al asunto. Por su parte, Carracedo era otro que venía insistiendo, asociándose bien con Budesca para buscar las vueltas a todo el perfil derecho nazarí. Y en una de ellas, casi llega el segundo: el lateral cedido por el Villarreal llegó a línea de fondo, contemporizó, pero Manu Lama sacó una tijera a ras de suelo para negarle la diana a un Diego Bri que ya preparaba el cañón, aunque algo trastabillado.

El Granada da un paso adelante

Pero la persiana al primer acto la echarían a domicilio. Fue entre Rubén Alcaraz y Sergio López, para ser exactos. El primero, recogiendo un balón muerto en la frontal que por poco acaba encontrando la escuadra derecha; el segundo, ya al filo del descanso, en una volea a media altura, previa acción ensayada a balón parado, que no sorprendió a Iker.

Budesca pugna con Diallo durante un lance del Córdoba CF-Granada. / A.J. GONZÁLEZ

La segunda mitad arrancó con casi el mismo ritmo. Poco tiempo hubo para el tanteo. En concreto, lo quebró Dani Tasende, en un balón algo optimista entre un bosque de piernas nazaríes que no terminó de encontrar socio en el área de Lizoain. Casi lo pesca Percan, con la miel en los labios... Y metros más allá, Alcaraz a su vez volvió a rondar la diana de libre directo.

El peligro, de hecho, lo llevaba el Granada en las acciones ensayadas. También lo sabía Pacheta, que metió músculo y refresco con la entrada de Pascual, Owen y Marqués sobre la hora de juego. Ania, por su parte, igualó la apuesta con el ingreso de Kevin Medina y Enol, aunque para entonces el electrónico ya se había actualizado: un saque de esquina sin despeje lo aprovechó Bourama para poner el 1-1 a placer.

Entonces volvió a mover el tablero el asturiano. El elegido fue Adnane Ghailan, cogiendo el testigo de Eder García para darle un punto más de mordiente a la medular y estirar desde la mediapunta. A la primera dejó su sello el ex del Europa, además, en una pared milimétrica con Medina que cerca estuvo de encontrar a Enol Rodríguez en zona de remate, aunque se activó a tiempo la retaguardia granadina.

Pero para la clara, la de Diallo… Todo a favor tenía el francés, que le perdonó la vida a Iker Álvarez con un remate desviado bajo palos. El alivio sería temporal, eso sí. Y los resoplidos, solo aplazarían el mazazo.

Ya en el descuento, cuando el derbi caminaba completamente desbocado, un error grosero de Juan Gutiérrez en la salida de balón terminó abriendo la puerta al segundo zarpazo del Granada. Pascual tampoco necesitó invitación, sea dicho: recogió el regalo y firmó la remontada. Le secundaría poco más tarde Marqués, con el 1-3 definitivo, justo un par de lances después de que Enol, en boca de gol, mandase a la grada la última opción de evitar la primera derrota de la temporada por tierras cordobesas.